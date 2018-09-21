Скандал с венгерскими паспортами в Закарпатье: реакция Киева и Будапешта

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В Украине разгорелся скандал после того, как в соцсетях появилось видео выдачи венгерских паспортов украинцам в консульстве Венгрии в Закарпатье.

На видео, которое обнародовало агентство "Укринформ", люди принимают присягу Венгрии. После этого, по данным агентства, сотрудники консульства просят новых владельцев паспортов не рассказывать об этом украинским властям.

Теперь Украина грозит выслать венгерского консула.

Венгерская сторона возмущена такой реакцией и называет инцидент частью предвыборной кампании.

Ранее Будапешт заявлял о нарушении прав венгров в Закарпатье. Украинская сторона это опровергает.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Павел Климкин в видеообращении на Facebook прокомментировал это видео так: "Мы прекрасно знали, что это происходит, предупреждали наших коллег, но это уже доказательство".

Он добавил: "Этот консул поедет куда-то в Будапешт или другой венгерский город".

Климкин заявил журналистам, что встретится с министром иностранных дел Венгрии Питером Сиярто на заседании Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

Там министр планирует показать венгерскому коллеге видео, отснятое в Берегово. "Я скажу, что консулу нечего делать, пусть выдает венгерские паспорта венгерским гражданам лучше в Будапеште", - сообщил министр, добавив, что повестка дня его встречи с венгерским коллегой "будет довольно напряженной".

Как рассказал заместитель председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас в комментарии "НВ", примерно 100 тысяч жителей Закарпатья, которые являются гражданами Украины, получили параллельно венгерское гражданство. По словам Галаса, выдача венгерских паспортов продолжается с 2011 года.

В СБУ знают об этом, но украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии украинским СМИ.

"Единственный механизм - это комиссия при президенте, она лишает украинского гражданства гражданина, который уже стал гражданином еще одной страны", - рассказала Гитлянская.

Ответ Венгрии

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто возмущен из-за видео из консульства

"Правительство не позволит украинской власти еще больше ухудшить положение венгров в Закарпатье и категорически осуждает попытки их унизить", - заявили в венгерском МИД.

Министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто назвал "особенно недружественным" шагом то, что видео, снятое в венгерском консульстве в Берегово, используется в украинской предвыборной кампании, а антивенгерские настроения используют для улучшения рейтинга.

Будапешт считает, что это видео сделали и распространили "на заказ".

Министр также заявил, что церемония в консульстве отвечает всем правилам, а то, что в украинском МИД возмутились этим, "можно объяснить только внутренней политической ситуацией и приближающимися выборами".

"Двойное гражданство - это обычная практика в ЕС, поэтому украинское возмущение свидетельствует о том, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО", - заявил Сиярто.

Он также назвал намерение выслать консула из Берегово "недружественным и рискованным шагом". "Такой шаг поставит отношения между двумя странами на другой уровень и не останется без ответа", - заявил Сиярто.

Министр также анонсировал переговоры на эту тему с украинской стороной на заседании Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.

Что на скандальном видео?

На видео скрытой камерой снята церемония предоставления венгерского гражданства.

Сначала выдают паспорт, дальше звучит присяга на верность Венгрии на фоне венгерского флага. Завершается церемония бокалом шампанского.

После этого якобы сотрудник посольства просит на венгерском не рассказывать об этом украинской власти.

Ранее Венгрия неоднократно заявляла о нарушении прав национальных меньшинств в Украине, в частности венгров, проживающих в Закарпатье.

Возмущение Будапешта вызвал принятый в Украине закон об образовании, согласно которому все школы должны перейти на преподавание на украинском языке.

Украинские власти заявляли, что не намерены отменять статью закона.

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