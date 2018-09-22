Химические опыты и ракетостроение под открытым небом: яркие фото с "Научных пикников" в Киеве
В субботу в столичном парке Шевченко прошли "Научные пикники", во время которых посетители экспериментировали, конструировали, общались с учеными и разоблачали мифы.
Такие пикники проходят в Украине уже пять лет.
Каждый раз на свежем воздухе, на центральных площадях и в парках разных городов ученые устраивают интерактивное действо, наглядно показывая и рассказывая всем желающим о том, чем они занимаются.
Организаторы уверены - общество должно знать не только об украинской науке, но и об основах мироздания в целом.
Ведь люди, которые знакомятся с научным методом на "Научных пикниках", начинают применять его на практике, принимать решения логично и обоснованно.
Такими людьми сложнее манипулировать, объясняет координатор "Научных пикников" Ксения Семенова.
Химические опыты
Стенд с химическими реактивами
Опыты с маятниками
Впечатляющая химия - лекция ученого с наглядными экспериментами
Настольное ракетостроение
Маленькие посетители "тестируют" горячий снег
Выращивание кристаллов
Наглядная анатомия человеческого тела