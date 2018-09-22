Химические опыты и ракетостроение под открытым небом: яркие фото с "Научных пикников" в Киеве

  • 22 сентября 2018
Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

В субботу в столичном парке Шевченко прошли "Научные пикники", во время которых посетители экспериментировали, конструировали, общались с учеными и разоблачали мифы.

Такие пикники проходят в Украине уже пять лет.

Каждый раз на свежем воздухе, на центральных площадях и в парках разных городов ученые устраивают интерактивное действо, наглядно показывая и рассказывая всем желающим о том, чем они занимаются.

Организаторы уверены - общество должно знать не только об украинской науке, но и об основах мироздания в целом.

Ведь люди, которые знакомятся с научным методом на "Научных пикниках", начинают применять его на практике, принимать решения логично и обоснованно.

Такими людьми сложнее манипулировать, объясняет координатор "Научных пикников" Ксения Семенова.

Химические опыты

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Стенд с химическими реактивами

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Опыты с маятниками

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Впечатляющая химия - лекция ученого с наглядными экспериментами

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Настольное ракетостроение

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Маленькие посетители "тестируют" горячий снег

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Выращивание кристаллов

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

Наглядная анатомия человеческого тела

Наукові пікніки Копірайт зображення Volodymyr Bugaenko

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