10 советов к началу учебы в вузе: когда - пахать, а когда - отдыхать?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Готовы к началу нового университетского года

Будущие студенты уже упаковали вещи, купили новую кровать, сложили любимые постеры и тихонько подложили в чемодан любимого плюшевого мишку.

Это время года, когда многие молодые люди впервые едут на обучение в университет.

Мы обратились к выпускникам и студентам старших курсов за советами о начале учебы в университете.

1. Контролируйте свою нагрузку

24-летняя Кейли Ноулз училась в Университете Ноттингем Трент, а затем прошла курс для преподавателей в Университете Дерби. Она говорит, что контроль над рабочей нагрузкой имеет решающее значение.

"У меня все было хорошо, когда я училась на начальных курсах в Тренте, но мой последний год в Дерби был очень стрессовым, что привело к четырем-пяти кризисам за год. Все, что я могу посоветовать - определяйте приоритетность ваших задач и убедитесь, что вы можете отдохнуть, когда чувствуете, что рабочей нагрузки слишком много", - говорит она.

2. Планируйте недельный бюджет

23-летняя Мэри О'Коннел изучала английскую литературу в Йоркском университете и училась на магистерской программе по кинематографу в Королевском колледже Лондона. Она рекомендует определить свой недельный бюджет.

"Не тратьте все свои деньги за первую же неделю. Если вы не работали до университета, то возможно, у вас никогда раньше не было столько денег на счету. Но помните, что это все деньги на какое-то время, и вам нужно тратить их разумно", - говорит она.

Копірайт зображення MARY O'CONNELL Image caption Мэри: уметь распоряжаться деньгами очень важно

"Планируйте недельный бюджет. Вы можете использовать мобильное приложение для отслеживания своих расходов, если хотите понять, сколько тратите, потому что мы обычно занижаем свои расходы", - считает девушка.

25-летняя Сиан Рид, которая изучала маркетинг в Университете Халла, а затем училась на магистратуре по спортивной журналистике в Шеффилд-Халлам, согласна с этим утверждением.

"Моим первым советом будет научиться планировать расходы. Я знаю, что это звучит сложно, но то, что вам пришла стипендия, не значит, что вы должны потратить все сразу. Просто уделите полчаса или около того, чтобы сесть и посмотреть, сколько денег вы получаете и сколько тратите", - говорит она.

"Это может означать внесение определенных изменений, таких как увеличение вашего дохода или уменьшение расходов (просите студенческую скидку везде, вы будете удивлены количеством заведений, которые предлагают такие скидки, хотя они не всегда их афишируют), но при этом вы сможете жить комфортно", - считает Сиан Рид.

3. Создавайте резервные копии ваших работ

22-летний Питер Роджерс, который окончил Йоркский университет в прошлом году, говорит, что стоит почаще создавать резервные копии ваших письменных работ.

"У нас всех в университете учетные записи gmail, поэтому я использовал Google Диск, чтобы хранить документы, а это значит, что все сохранялось в облаке", - говорит выпускник.

"Еще один совет - убедитесь, что вы храните различные варианты вашей работы по мере ее выполнения", - добавляет он.

Копірайт зображення PETER ROGERS Image caption Питер рекомендует почаще делать резервное копирование

"Например, если вы пишете реферат о Французской революции, сохраните его как "Французская революция - половина", когда вы сделали уже половину работы, а затем снова, когда выполните три четверти работы и так далее. Таким образом, если вы удалите одну копию, то вам не придется переписывать все с самого начала", - делится опытом Питер.

4. Возьмите максимум от первого года

Питер также говорит, что учеба в первый год может быть немного легче, чем в последующие, поэтому им стоит наслаждаться.

"Если ваш первый год не учитывается в вашей общей оценке, максимально воспользуйтесь свободой, которую это вам дает", - предлагает он.

"Я все еще оглядываюсь назад и хотел бы учиться немного меньше (никто не спрашивает, какие оценки я получил в первый год) и посвятить больше времени различным занятиям, спорту или просто общению с друзьями. Очевидно, что академическая успеваемость важна, но в любом случае ее значение резко повышается на второй и третий год обучения", - считает Питер.

5. Не бойтесь быть разборчивыми в выборе друзей

21-летняя Эммеке Меганнети - студентка второго года обучения по курсу журналистики в Университете Ноттингем Трент, говорит, что стоит потратить время, чтобы найти хороших друзей.

"Люди, которые начинают учиться в университете, должны помнить, что те, кого они встречают на первой неделе, не обязательно станут их друзьями на всю жизнь. Не думайте, что вы должны прилипнуть к человеку, как клей, потому что вы еще не встретили никого другого", - говорит она.

Копірайт зображення EMMEKE MEGANNETY Image caption 21-летняя Эммеке говорит, чтодля развития дружбы нужно время

"Окунитесь в активную деятельность и группы по интересам, найдите работу, начните разговор с кем-то в тренажерном зале - вы сможете завести так много друзей в самых странных местах в течение года", - советует девушка.

Мэри О'Коннел рекомендует присоединяться ко всем группам, которые вас заинтересуют.

"Вы же не хотите, чтобы вашими университетскими друзьями были только те, кто учится на вашем же курсе и те, с кем вы живете - так что вступайте в группы по интересам, чтобы находить друзей там", - говорит она.

"Это хороший способ ненавязчивого общения, особенно если вы не большой фанат алкоголя. Это также сделает ваш университетский опыт более полным", - считает Мэри.

6. Присматривайтесь к людям

К сожалению, многие студенты страдают от психических проблем, таких как депрессия и тревога. Последние статистические данные показывают, что в Великобритании в 2016 году покончили с собой 146 студентов.

Питер говорит, что важно следить за своими сверстниками и интересоваться их самочувствием.

"Меня удивляло и продолжает удивлять количество людей, которые внешне выглядят и действуют вполне нормально, но на самом деле имеют проблемы. Я думаю, что главное здесь - говорить прямо, особенно с мужчинами. Я знаю, что если бы меня просто спросили: "Как ты себя чувствуешь?" - я бы, наверное, просто ушел от вопроса, ответив общей фразой", - говорит он.

"Но если друг спросит: "Как ты думаешь, твое психическое здоровье пострадало от ...?" - мы можем поддаться искушению ответить более честно", - считает Питер.

7. Придерживайтесь сбалансированной диеты

29-летний Мэтт Бродерик, выпускник университета Квинс в Белфасте, говорит, что плохое питание может повлиять на ваше настроение.

"Научитесь готовить и идти на занятия. Я ничего из этого не делал, или делал очень, очень мало. Я тратил все свои деньги на действительно нездоровую пищу или еду на вынос, и едва ходил на лекции", - вспоминает он.

"Я не понимал этого тогда, но я, видимо, был в депрессии, потому что жил в ужасно холодном и темном доме, ел плохую еду и выходил из дома, только чтобы пойти выпивать вместо занятий. Я бы хотел нажать кнопку перезапуска и посетить каждую лекцию, прочитать все, что было необходимо, есть лучше и тратить свое время мудрее, чем пропивать стипендию", - говорит Мэтт.

8. Научитесь готовить в соответствии с бюджетом

Говоря о еде, Мэри рекомендует научиться готовить в соответствии с вашим бюджетом.

"Не переживайте о конкретных торговых марки просто потому, что они есть у вас дома", - советует она.

"Например, если вы делаете что-то вроде болоньезе, то покупайте тот минимум, который необходим, - например, помидоры. Это не тот ингредиент, для которого вам важен бренд - нарезанные помидоры это просто нарезанные помидоры. Судочки - ваши друзьями: готовьте пищу большими партиями, а потом замораживайте порциями", - считает Мэри.

Копірайт зображення SIAN REED Image caption Сиан говорит, что важно "оставаться верным себе"

Питер добавляет: "Как и у многих студентов, у меня на самом деле не было ничего, кроме базовых кулинарных навыков, до того, как я пошел в университет, и понял, что учиться готовить довольно приятно".

9. Будьте на связи с друзьями из дома

Мэри говорит, что поддерживать связь с семьей и друзьями из дома - это хороший способ избежать ощущения одиночества и хороший шанс открыто поговорить о каких-либо проблемах.

"Университетская жизнь иногда может быть очень одинокой. Убедитесь, что вы общаетесь с друзьями из дома, которые также учатся в университетах, и ​​следите за тем, у кого может быть сложное время, а также расскажите своим друзьям, если у вас есть какие-то трудности", - советует она.

10. Оставайтесь верны себе

Другой важный совет от Сиан - "оставайся верен себе".

"В университете студенты, как правило, живут вдали от дома и от родителей впервые. Вы не должны быть экстравертом, чтобы наслаждаться этим опытом - не чувствуйте себя обязанными ходить на вечеринки ночью, потому что вы вроде как должны (вы будете жалеть об этом утром)", - объясняет девушка.

"Университет, кажется, создал культуру потребления алкоголя - но это нормально, если вы не являетесь ее частью. Поверьте, вы не будете единственным, кто не пьет в общежитии. С другой стороны, если у вас широкая личность, берите максимум от своей студенческой жизни, поскольку жизнь после университета уже такой не будет", - считает Сиан.

Продюсеры Кэтрин Селгрен и Шамаан Фримен-Пауэлл

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