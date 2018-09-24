"Мой малыш умер. Пожалуйста, спросите, как его звали!"

Элль Райт потеряла сына Тедди вскоре после его рождения - и не согласна, что люди могут называться родителями только тогда, когда их дети живут в этом мире.

Следующей весной моему сыночку Тедди исполнилось бы три года, - но мы не успели даже забрать его домой из больницы. Он умер в возрасте трех дней. С тех пор это как произошло, я не перестала чувствовать себя матерью - хотя это уже совсем не то материнство, которого я ожидала.

Десять месяцев я пыталась забеременеть, и вот наконец тест показал положительный результат. Это было в сентябре 2015 года. Помню, как ждала с работы мужа Нико, чтобы сообщить ему радостную новость. Я вложила ему в руки положительный тест, он перевел на него взгляд, и его лицо изменилось на глазах. Он весь просиял, а я заплакала. Хотя прежде не думала, что когда-то почувствую большую эйфорию, чем на нашей свадьбе.

Мы никому не говорили о беременности до первого УЗИ в 12 недель. Я и сама не до конца верила, пока не увидела на экране нашего малыша - как он плавает, вертится, перебирает ножками, такой быстрый и активный, полный жизни. После УЗИ я отвезла мужа на работу и вскоре получила он него сообщение: "Это самый прекрасный понедельник в моей жизни. Если бы все понедельники были такими!"

Еще шесть месяцев, и я держала новорожденного сыночка на руках.

Он был таким крошечным - и не плакал.

Буквально через несколько секунд акушерка забрала его от меня, оставив меня рожать плаценту. Моя тревога усиливалась. Но прошло немного времени, и ко мне подошел Нико, а за ним - медсестра, которая держала нашего сына и улыбалась. Его спеленали больничной пеленкой, а на головку надели синюю вязаную шапочку.

Медсестра объяснила, что у малыша не сразу "включились нужны функции", но потом он задышал и его состояние стабилизировалось. В этой шапочке он напоминал мне рыбака, который вот-вот отправится в море. Мы и не догадывались, что вскоре он отправится в другое далекое путешествие, проведя на этой Земле всего 74 часа.

Мы решили назвать его Тедди. Его полное имя - Эдвард Константин; второе имя - в честь нашей любимой бухты Константина на севере Корнуолла. Я мечтала о времени, когда Тедди сделает там свои первые шаги навстречу волнам.

В тот вечер нас с Тедди положили спать в палате с другими младенцами, которые требовали особого внимания, и их мамами. Я заснула, но через два с половиной часа проснулась от того, что меня трясла за плечо акушерка. "Я должна его забрать, он очень холодный", - сказала она. Когда она достала его из люльки, я увидела, что его ручки безвольно свисают по сторонам. Оказалось, что он не дышал; как давно - никто не знал. Восемнадцать минут ушло на реанимацию. Как мы узнали позже, его мозг был поврежден необратимо.

Тедди перевели в специализированную реанимацию в другой больнице, где за ним наблюдал профессор из Грейт-Ормонд-стрит - лучшей детской больницы Лондона. Тем временем мой организм работал точно так, как положено организму молодой матери. В тот же день, когда мы узнали, что Тедди отключат от аппаратов искусственного поддержания жизни, у меня прибыло молоко. Жестокий дар матушки-природы.

Невозможно описать мое состояние, когда я узнала, что Тедди уже ничем не поможешь и скоро он умрет. Мне будто перекрыли кислород - накрыло мощной волной, из-под которой я уже никогда не вынырну, как бы я ни барахталась или кричала.

Тедди родился 16 мая 2016 года, а умер 19 мая от чрезвычайно редкого расстройства обмена веществ под названием "3-метилглутаровая ацидурия". Это означает, что для него все было ядовитым, даже воздух, которым он дышал от рождения. Но внутри меня ему ничто не угрожало - поэтому мне и удалось выносить его, родить, встретиться с ним хоть ненадолго, подержать его на руках, почувствовать его запах и тепло его кожи.

Прощальные часы с Тедди прошли будто бы в замедленном движении. Нам наконец разрешили забрать его из кювета. Его впервые взяли на руки бабушки и дедушки, и мы сделали единственное семейное фото втроем: Тедди, Нико и я. Когда пришло время, я сидела на диване в приватной комнате. Со мной были Нико и моя мама. Медсестра отключила поставку кислорода в легкие Тедди, отцепила последние трубочки с его лица и передала его нам.

Наконец он был свободен от всех датчиков, всех машин, гудящих и сигналящих. Пока он натужно делал последние вдохи, мы читали ему книгу "Знаешь, как сильно я тебя люблю?" Я растворялась в этих словах, одновременно пытаясь запомнить в мельчайших деталях его совершенное лицо с остреньким подбородком и вес его тельца у меня на руках. Когда дыхание остановилось, я не испугалась; мне только хотелось, чтобы он чувствовал безопасность и нашу любовь. Ведь это свойственно всем матерям - забывать о собственных чувствах, оберегая своих детей. Впрочем, в тот момент я физически почувствовала, как у меня разбилось сердце, по крайней мере, четкого описания я не подберу.

После этой неожиданной потери я словно бы оцепенела. "Но такое порой случается", - думала я. Я разослала сообщение нескольким друзьям: объяснила им, что мы должны были попрощаться с Тедди. Тогда я не могла даже написать слова "он умер". Потребовалось несколько месяцев, чтобы я нашла в себе силы говорить или писать: "Тедди умер".

Мы вернулись домой, где в коридоре нас ждала коляска, а в нашей спальне - кроватка. Нико отнес их в детскую комнату и плотно закрыл дверь. Долгое время я не могла даже смотреть на эти двери, проходя по коридору. Оттуда в коридор прорывался свет, напоминая о большей части жизни, отрезанной от меня. Жизнь, к которой я готовилась девять месяцев - и внезапно потеряла.

Наши телефоны - мобильные и домашний - звонили не переставая. Лучше всего меня поддержали те друзья, которые просто сказали: "Мы рядом, если тебе нужна наша помощь. Мы тебя любим". Они не требовали от меня ответа, а я не знала, когда я снова смогу общаться, и они меня ждали.

Через шесть дней после смерти Тедди к нам наведалась акушерка, которая работает с родителями умерших детей. Перед ее приходом я заставила себя принять душ, прилично одеться и подкрасить лицо. Я открыла ей дверь с улыбкой и бодро спросила, не желает ли она чашечку чая.

Наверное, она подумала, что я совсем сошла с ума. Я быстро поняла, что нет смысла говорить с ней о Тедди. Она даже не потрудилась запомнить его имя. Для нее это был очередной младенец, не доживший до выписки. Я пыталась побольше о нем рассказать, показывала его фотографии. Она, кажется, ожидала, что я буду молча плакать. А я уже и так проплакала шесть дней и устала. Она хотела, чтобы мы горевали так, как написано в учебнике. Я вежливо попросила ее больше не приходить.

Потом мне позвонила секретарша из моей женской консультации, чтобы спросить, когда я хочу прийти на послеродовой осмотр. "Дак, на прошлой неделе у меня были роды, но мой ребенок ... умер", - едва произнесла я. Моя собеседница немного помолчала, потом быстренько извинилась и отключила связь. Через несколько дней мне пришло письмо со словами: "Очень жаль, что ваша беременность имела такое неудачное завершение".

Многие видели в Тедди "неудачное завершение" беременности, а не реального мальчика, моего сына. Поэтому мне было крайне неприятно видеться с людьми и объяснять им, что произошло. Почти полтора месяца я держалась в стороне от всех, кроме родных и очень немногих близких друзей.

Однажды я сделала исключение для женщины, с которой познакомилась на занятиях по йоге для беременных. Она родила ребенка на день позже меня в той же больнице. Мы пошли на кофе, и я познакомилась с ее милым малышом. Я даже почувствовала зависть, но силой воли прогнала это чувство прочь; я никогда не позволяю себе завидовать.

Моя знакомая вела себя очень дружелюбно и терпеливо меня слушала. Мы обсудили свои переживания за первые несколько недель материнства, такого разного для нас. Я много плакала, но старалась все же не утопить ее в цунами своих эмоций.

"И когда ты планируешь выходить на работу?" - вдруг спросила она. Так - только я подумала, что кто-то меня понимает, как оказалось, нет. Мы еще немного поболтали и разошлись. Больше мы ни разу не кофейничали, хотя в один жаркий августовский день примерно через полтора месяца я случайно ее встретила, когда выгуливала в парке своего мопса Бориса.

Она качала на бедре младенца, сидя в окружении других счастливых мам с маленькими детьми. Я набрала в легкие воздуха и собралась поздороваться - несмотря на то, что мне было больно приближаться к этой веселой стайке мам с младенцами. Но только она меня заметила, как отвернулась, делая вид, что не видит. "Это Элль, о которой я вам рассказывала", - донесся приглушенный голос, когда она, очевидно, решила, что я ее уже не услышу.

Я чувствовала, как они сверлят взглядом мой затылок. Меня бесцеремонно и бескомпромиссно выгнали из клуба мамочек: "Тебе здесь не место, потому что твой ребенок умер". Всю дорогу домой я проплакала.

А потом я нашла именно таких друзей, в которых нуждалась, даже не догадываясь об этом. В сети Instagram я случайно увидела сообщение другой мамы, которая потеряла ребенка.

Я нахожу катарсис в том, что пишу имя "Тедди". Сначала я писала ему письма в блокноте, а потом начала писать это имя, где только могла: на оконных стеклах в морозный день, на песке наших любимых пляжей - где угодно, потому что это помогало хоть немного к нему приблизиться. После смерти Тедди я должна была жить дальше, зная, что никогда не услышу его смех, не увижу его первую улыбку, первый шаг и все остальное "первое" в его жизни.

Некоторое время я пробовала писать это имя разным почерком - строчка за строчкой одних "Тедди". Я представляла, как бы он написал это слово, если бы научился писать. Имел бы он размашистый почерк, как я, или мелкий и закрученный, как мой муж?

Приближалось первое Рождество после его смерти, и я начала думать, как подписывать рождественские открытки. Я точно знала, что должен как-то обозначить его присутствие. Наконец, я остановилась на букве Т внутри звездочки, которую рисовала от руки сверху и справа от наших с мужем имен. Я до сих пор так его обозначаю. Каждый раз, когда я подписываю кому-то открытку и рисую звездочку с буквой Т, я рада тому, что Тедди остается частью нашей семьи. Надеюсь сохранить эту традицию навсегда.

Некоторые из нашей группы имели счастье родить еще детей. Это вселяет во всех нас надежду на лучшие времена. Впрочем, каждая беременность приносила с собой много тревог и волнений. Если вы уже теряли ребенка, иначе не получается.

Женщины-воительницы это понимают - и поэтому не спешат с поздравлениями, когда кто-то сообщает о беременности. И, конечно же, мы не считаем этих детей первенцами, потому первенцы у нас уже были.

Терять маленьких детей настолько ужасно, что общество даже не придумало для этого сроков. Если умирает спутник жизни, человек становится вдовой или вдовцом; если родители - сиротой. Но смерть ребенка противоречит естественному порядку вещей и слишком болезненна, чтобы много об этом думать.

И что же тогда остается таким людям, как мы с Нико, - маме и папе ребенка, которого уже нет на свете? Что остается женщинам из моей группы поддержки и их партнерам? Рядом с нами - тысячи родителей, которые носят с собой боль потери и не получают понимания от своего окружения.

Когда новые знакомые спрашивают, есть ли у меня дети, я всегда задумываюсь, стоит ли рассказывать им о Тедди. Порой кажется, что лучше ничего не говорить, потому что людям сразу становится неловко. Некоторые говорят: "Ничего, когда-нибудь вы еще станете отличной мамой!" Понимаю, что у них лучшие намерения, но это очень нетактично. Представьте, если бы у меня умер муж, а меня бы утешали: "Ничего, когда-нибудь ты еще выйдешь замуж и будешь замечательной женой!"

В большинстве случаев люди быстро переводят разговор на другую тему, например, погоду. Нет ничего хуже, чем тишина. Когда я говорю, что имею сына, но не смогла даже забрать его домой из больницы, меня очень радует такая реакция: "Очень жаль! А как его звали?" Этими словами человек признает, что я действительно мама и Тедди был настоящим человеком, значимым и тогда, и сегодня.

После смерти Тедди мне очень помогла одна фраза: когда-нибудь ты научишься чувствовать любовь сильнее, чем потерю. Думаю, этому больше способствует звук его имени. Слыша имя "Тедди" и признавая его существование, мы постепенно заполняем огромную пустоту потери любовью.

Элль Райт - автор книги "Спросите, как его звали: как снова жить и улыбаться после смерти своего ребенка".

Записано из разговора с журналисткой ВВС Кирсти Брюер (Twitter: @kirstiejbrewer).

В материале использованы фотографии из личного архива Элль и Нико Райт.

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