Действительно ли это - самый красивый аэропорт мира?

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

Сотый аэропорт Индии, расположенный в северо-восточном штате Сикким, открыл премьер-министр Нарендра Моди. Это, похоже, один из самых красивых аэропортов мира.

В Сиккиму, бывшем маленьком королевстве в Гималаях, расположена третья самая высокая гора в мире - Канченьюнга. Штат связан с Тибетом, Бутаном и Непалом восемью горными перевалами.

Первый аэропорт Пакионга расположен в 30 км от столицы штата Гангток. Комплекс, "вырезанный" прямо в горах, часто называют инженерным чудом.

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

Аэропорт построили всего в 60 км от китайской границы. Аэродром, площадью 81 га, расположен на вершине горы на высоте 1371 м.

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

По обе стороны 1,75-километровая взлетная полоса окружена глубокими долинами. Аэропорт имеет две стоянки и терминал, в котором одновременно могут находиться 100 пассажиров.

На реализацию проекта индийская у компании Punj Lloyd ушло девять лет. Из-за сложной топографии и плохих погодных условий работа была "чрезвычайно сложной и увлекательной", рассказал представитель компании.

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

Инженеры рассказали, что самым трудным было проложить конструкции в земле и доставить оборудование по узким горным дорогам. Препятствовали работе и муссонные дожди, которые идут над Сиккимом с апреля по сентябрь.

На скалистых склонах инженерам пришлось бороться также с холодом и высокой сейсмичностью региона.

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

Весь аэропорт, вместе со взлетно-посадочной полосой, построили на опорной стене высотой 80 м, которую насыпали среди долин. В Punj Lloyd заявляют, что это одно из самых высоких укрепительных сооружений в мире.

Копірайт зображення Rajiv Srivastava

Коммерческие полеты из Пакионга начнутся 4 октября.

Аэропорт должен оживить сферу туризма в Сиккиме, где, помимо прочего, можно увидеть горные вершины, ледники и высокогорные озера.

Фотографии Раджива Сривастави.

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