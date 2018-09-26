"Что-то непонятное": как военные учения переполошили Буковель

В среду утром украинские СМИ распространили информацию о том, что туристический комплекс "Буковель" окружили люди в форме с оружием.

Копірайт зображення Міністерство оборони України Image caption В Буковеле паника из-за людей в форме и с оружием

Ивано-Франковский сайт "Фіртка" написал, что "происходит что-то непонятное", над комплексом летают вертолеты, дороги перекрыты.

"Местные жители шокированы, они не понимают, что происходит - то ли это какие-то зеленые человечки, потому ни о каких мероприятиях или каких-то учениях людей никто не предупреждал", - сообщает ресурс.

Это сообщение быстро перехватили центральные СМИ.

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Они предположили, что это может быть спецоперация силовиков против руководства курорта.

BBC News Украина обратилась в СБУ с вопросом, действительно ли спецслужбы проводят операцию в той местности.

"Сегодня СБУ в Ивано-Франковской области не проводит ни антитеррористических учений, ни следственных действий с привлечением спецназа", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Пролили свет на эту ситуацию в Министерстве обороны. Там успокоили, что это никакая не спецоперация, а военные учения.

"В рамках стратегических командно-штабных учений с органами военного управления и практическими действиями войск "Казацкая воля-2018", подразделения одной из десантно-штурмовых бригад десантно-штурмовых войск отработали учебно-боевые задачи в горной местности", - сообщает сайт ведомства.

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Сценарий таков: среди сложной местности Карпат под прикрытием ударных вертолетов Ми-24 с нескольких вертолетов высадились десантники. Штурмовые отряды вошли в указанный район, взяли под контроль господствующие высоты и рубежи. Впоследствии к ним присоединилась бронегруппа с артиллерией.

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Копірайт зображення Міністерство оборони України

Сегодня эти учения продолжаются. Практические действия с десантированием и выполнением других учебно-боевых задач будут проходить во многих регионах Украины.

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