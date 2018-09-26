"Украинская ракета" и MH17: вопросы и ответы

Копірайт зображення Getty Images Image caption В российском Минобороны доказывают - ракета, которой сбили рейс MH17, принадлежала украинской армии. Как на это отвечают в ВСУ?

На прошлой неделе российское Министерство обороны обнародовало очередные обвинения в адрес Украины по делу о сбитом в 2014 году малайзийском "Боинге".

К утверждениям о том, что рейс MH17 мог сбить украинский истребитель (версия, распространенная российскими СМИ) или украинский же ракетный комплекс "Бук" с подконтрольной силам АТО территории (версия российского обронного концерна "Алмаз-Антей"), теперь добавились архивные документы, которые, по словам Минобороны РФ, свидетельствуют - ракета, сбившая самолет, принадлежала ВСУ.

Кроме того, была опубликована аудиозапись слов украинского "комбрига ПВО", который говорил о вероятности повторения "еще одного малайзийского "Боинга".

Украинские власти сразу назвали заявления Минобороны России "очередным фейком", однако дальше общих возражений не пошли.

ВВС News Украина попросила Генштаб ВСУ прокомментировать новые обвинения подробнее.

Там нас направили к экс-заместителю начгенштаба, генерал-лейтенанту запаса Игорю Романенко, который сейчас работает в Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Именно он проверял представленные российским Минобороны данные и озвучил ответы украинского Генштаба по каждому из обвинений.

Почему ракету №886847379 называют "украинской"?

История с идентификацией ракеты началась в мае 2018 года, когда Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая вместе с властями Нидерландов проводит официальное расследование авиакатастрофы, обнародовала фото ее фрагментов, на которых видны производственные номера.

Копірайт зображення JIT Image caption Фрагменты ракеты с производственными номерами, которые обнародовала JIT в мае 2018 года

На основе этого, говорят в российском Министерстве обороны, появилась возможность установить общий заводской номер ракеты и выяснить, куда ее передали сразу после производства.

Согласно обнародованным данным журнала учета принятой продукции советского Долгопрудненского завода, который производил ракеты для "Буков", речь идет о ракете №886847379, собранной в 1986 году.

По этим же документам, 29 декабря 1986 года ее отправили в военную часть 20152 - тогда это была 223-я зенитная ракетная бригада Прикарпатского военного округа в Теребовле Тернопольской области УССР.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Схема перемещения ракеты

В российском Минобороны также отметили, что эта ракета в Россию больше не возвращалась.

Зато, добавляют российские военные, 223-я бригада во времена независимой Украины стала полком, переехала в город Стрый, а в 2014 году участвовала в АТО на Донбассе.

Российские военные также выразили обеспокоенность, что теперь, после обнародованных документов, украинские власти могут уничтожить имеющиеся у них документы по этой ракете.

"Мы проверили всю документацию за это время в Стрыйском 223-му полку и Теребовлянской бригаде. В 1986 году подразделение было вооружено зенитным ракетным комплексом С-75 "Десна", а с 1987 г. перешло на новый в то время комплекс "Бук", который комплектовался ракетами с Долгопрудненского завода", - рассказывает Игорь Романенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Романенко - генерал-лейтенант запаса, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), сейчас - ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины

"На 1991 год и позже в этом полку ракеты с таким номером не было", - утверждает он.

"Потом мы подняли документы по всем ракетам на "Бук" с 2013 года, то есть до войны (на Донбассе. - Ред.). Согласно им, по всей Украине этой ракеты не было", - добавляет генерал-лейтенант запаса.

Куда делась ракета?

На вопрос о том, куда же делась ракета №886847379 после 1986 года, Игорь Романенко обращает внимание, что Минобороны РФ обнародовало лишь начальные документы, но не показало другую отчетную документацию по ее перемещению, такую как обязательные акты приема-передачи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Игорь Романенко настаивает - россияне могли бы обнародовать больше документов о ракете, которые бы доказывали ее маршрут

Он говорит, что такие акты должны были бы остаться в России - они бы точно показали, что ракета действительно отправилась с Долгопрудненского завода в Теребовлю, а 223-я бригада ее приняла.

Игорь Романенко предполагает, что в 1986 году ракета действительно могла попасть в бригаду, но затем вернуться на завод: "Когда поступает ракета, проводится ее входной контроль на исправность. Те ракеты, в которых находили неисправность, отправляли обратно на завод, а вместо них присылали другие".

"Россияне не обнародовали все документы по ракете, потому что им это не выгодно, ведь это покажет, что ракета осталась в России", - уверен украинский военный.

В конце концов, он не исключает и возможность фальсификации самого номера ракеты или документов по ней.

В украинском сообществе InformNapalm, например, обратили внимание на то, что в показанном россиянами журнале видно примечание "подп. 17.02.84".

"То есть изделие на заводе собрали в 1986 году, но формуляр на нее заполнили еще в 1984", - пишут в сообществе.

В Министерстве же обороны РФ настаивают, что все документы настоящие, а пометки могли появляться при копировании типовых формуляров.

"Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. Во время брифинга оригиналы документов были представлены широкой публике. В случае соответствующих запросов от Объединенной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", - сообщили в российском ведомстве через несколько дней после обнародования журналов.

Могла ли ракета оказаться в Грузии?

Копірайт зображення cyxymu.info Image caption Грузинский блогер Георгий Джахая на своем сайте предположил, что упомянутая ракета могла попасть в Россию после войны с Грузией

После заявлений российского Минобороны грузинский блогер Георгий Джахая напомнил, что до 2008 года Украина продала Грузии шесть установок "Бук" с ракетами.

Они находились на базе в городе Сенаки и во время российско-грузинской войны были вывезены в Россию.

"Возможно, что одна из них была на том же "Буке", из которого российские террористы сбили малайзийский "Боинг", - предположил грузинский блогер.

Впрочем, Игорь Романенко такую ​​версию тоже отвергает.

"Для Украины было бы проще сказать: нет вопросов - мы продали эту ракету грузинам, а потом ее в 2008 году захватили россияне. Но мы проверили технику, проданную Грузии до 2008 года. Ракету с такими номерами мы им не продавали. Точка", - уверяет украинский военный.

О чем говорил украинский полковник?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Запись слов украинского полковника из радиотехнической бригады, по мнению российского Минобороны, - еще один довод в пользу версии об ответственности Украины за катастрофу МН17

На той же пресс-конференции Министерство обороны России обнародовало фрагмент разговора украинского полковника Руслана Гринчака с подчиненным во время учений в Одесской области в 2016 году (часть слов, вероятно - нецензурные выражения, были заменены звуковыми эффектами):

"Докладывай, возьми этого руководителя, ..., возьми Левчука и скажи: пацаны, если вот так, то ... ... еще один малайзийский "Боинг" и все будет ..."

"В июле 2014 года полковник Гринчак занимал должность командира 164-й радиотехнической бригады противовоздушной обороны ВСУ", - рассказали в Минобороны РФ и добавили, что в июле 2014 года это подразделение обеспечивало контроль воздушной обстановки в том числе и над Донбассом.

То есть там намекнули, что Руслан Гринчак если и не причастен к сбитому малайзийскому "Боингу", то, по крайней мере, знает об "истинном положении дел" в 2014 году.

Копірайт зображення Getty Images

Игорь Романенко подтверждает - голос на записи действительно принадлежит Руслану Гринчаку, но его слова "вырваны из контекста".

По мнению Игоря Романенко, такими высказываниями украинский полковник доказывал подчиненным: надо, чтобы во время учений все радиотехническое обеспечение работало и было боеспособным.

"Ведь, если не будет нормального радиотехнического обеспечения, "то может случиться так, как у россиян с "Боингом", - дает он свою интерпретацию слов Гринчака.

Игорь Романенко также утверждает, что россияне, к тому же, приводят неправильную должность Руслана Гринчака: "Командиром бригады он был с 2011 по 2013 год. А с 2014 по 2016 год он был на высшей должности, но не командиром бригады. В районе АТО, судя по кадровым документам, - только с 2017 года".

Что касается использования сил ПВО на Донбассе, то ранее в разговорах с BBC News Украина представители украинской армии отмечали, что силы АТО применяли средства противовоздушной обороны только против беспилотников, ведь авиации у так называемых "ДНР" и "ЛНР" не было.

Это же подтвердил и Игорь Романенко: "Не хочу говорить чем, но нашими средствами ПВО мы сбивали беспилотники, например "Орлан" (беспилотники, которые производятся в России. - Ред.). И не один раз".

Какая реакция?

Копірайт зображення Getty Images

На сайте Объединенной следственной группы никаких новых заявлений по итогам обнародованных российской стороной документов о ракете пока не появилось.

Таким образом, в силе остается основная версия официального следствия: рейс МН17 сбила ракета, выпущенная из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска.

В мае Объединенная следственная группа также отметила, что "больше не желает обращаться исключительно к российским властям за помощью в сборе информации по данному вопросу", а вместо этого призывает дать показания частных лиц, которые могут что-то знать.

"Не носите эту информацию в себе, свяжитесь с Объединенной следственной группой", - призвали в JIT, напоминая, что речь идет о расследовании смерти 298 человек.

"Основываясь на выводах (JIT. - Ред.), Нидерланды и Австралия отныне убеждены, что Россия ответственна за развертывание установки "Бук", которая сбила МН17", - заявил в мае министр иностранных дел Нидерландов Штеф Блок.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В результате катастрофы рейса MH17 погибли 298 пассажиров и членов экипажа

Кремль свою причастность к катастрофе "Боинга" категорически отвергает. Кроме того, в Москве говорят, что нет оснований полностью доверять результатам следствия JIT, поскольку россиян не допустили к полноценному расследованию.

"За четыре года они (Министерство обороны РФ. - Ред.) доказывают бог знает что. Идти на поводу у них уже надоело. Это, возможно, последний раз, когда мы что-то проверяем", - подытожил Игорь Романенко разговор о новых аргументах России по MH17.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram