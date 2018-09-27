Цена на газ для населения: большое неизвестное со многими переменными

Копірайт зображення UNIAN Image caption Накануне отопительного сезона и во время подготовки бюджета цена на газ для населения остается неизвестной

На своем последнем в сентябре плановом заседании правительство не обсуждало и, соответственно, не приняло ни одного решения о неизменности или повышении цен на газ для населения.

Срок действия постановления, регулирующего этот вопрос, истекает 1 октября.

Решение вопроса с газовыми тарифами ждет от Киева МВФ, который после этого должен определиться с предоставлением Украине очередного транша.

"Мы не знаем. Честно!"

В канун заседания в "Нафтогазе" - государственной компании, на которую возложены специальные обязанности поставлять газ населению и ТКЭ по определенной правительством цене - говорили, что они понимают ситуацию так, что правительственное решение должно быть принято "максимум до четверга".

Но вырастут ли цены на газ для населения в "Нафтогазе", не знают.

"Мы можем говорить о ценах на газ только тогда, когда они рыночные, то есть определяются спросом и предложением. Если цены устанавливает правительство, то какое решение примет правительство - мы действительно не знаем. Честно!" - заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что на заседании Кабмина в среду вопрос газовых тарифов даже не обсуждали, "потому что не был поставлен вопрос".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Министр соцполитики Андрей Рева говорит, что о повышении цен на газ для населения на 50% речь не идет

Больше о ситуации с газовыми тарифами для населения рассказал министр социальной политики Андрей Рева. Именно его ведомство отвечает за коммунальные субсидии, сумма которых напрямую зависит от того, каковы тарифы на газ, отопление и горячую воду.

"Мы не исключаем любых вариантов в этом вопросе", - заявил чиновник, пояснив, что обсуждение повышения с международными партнерами, прежде всего, МВФ, все еще продолжается.

По словам министра, если до 1 октября договоренность не будет достигнута, правительство продлит действие постановления, зафиксировавшего тарифы на газ для населения на уровне 6958 грн за тысячу кубов, учитывая транспортировку и НДС.

Впрочем, г-н Рева не уточнил, когда и на сколько продлено действие постановления, принятого еще в марте 2017 года.

Постановление также предусматривало, что до 1 июля 2017 года рассчитают, а с 1 октября введут новую цену с учетом так называемого "импортного паритета".

Однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения цены на газ нет, а значит, цена не возрастет, и после этого только продлевало действие постановления. Все это время продолжались и переговоры с МВФ, последний транш от которого Киев получил в апреле прошлого года.

На сколько могут вырасти цены?

В начале сентября - во время работы в Киеве миссии МВФ - представители правительства заявляли о достижении "принципиальных договоренностей" с МВФ по повышению тарифов, хотя и говорили об этом, как о вынужденном шаге.

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После того, как миссия завершила работу в Киеве, стороны сообщили лишь о продолжении переговоров.

Национальный банк закладывает в свои расчеты 25-процентный рост тарифов на газ до конца этого года и на 15% - в 2019 году. Глава НБУ Яков Смолий на встрече с руководителями ведущих банков заявил, что МВФ ожидает от Киева решения вопроса с газовыми тарифами и ясности по бюджету.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что повышение может быть и меньше 25%, но отметил, что речь может идти не об однократном увеличении тарифов, а об их постепенном повышении до рыночного уровня до 2020 года.

В то же время "Нафтогаз" уже сообщил о повышении цен на газ для промышленных потребителей, покупающих топливо по рыночным ценам. С 1 октября минимальная цена на газ для самых дисциплинированных клиентов, которые не имеют задолженности и покупают более 50 тысяч кубов газа в месяц, составит 13 439 грн за тысячу кубов (включая НДС). Это вдвое больше, чем платит за газ население и ТКЭ, которые поставляют тепло населению.

Впрочем, как заявил министр соцполитики Андрей Рева, "вопрос в плоскости повышения на 50% не обсуждался". Он также добавил, что вряд ли это вообще произойдет "с учетом необходимости корректировать бюджет".

Кто что предлагает?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко говорит, что для компании нет смысла продавать газ по более низкой цене, чем та, по которой его импортируют из Европы

По словам Юрия Витренко, нынешняя система поставок газа населению по льготной цене от "Нафтогаза" через посредников - областные газораспределительные компании - неэффективна из-за долгов, которые накапливаются на уровне этих посредников. Поэтому "Нафтогаз" хочет убрать их и поставлять газ населению и производителям тепла напрямую.

"Правительство может и должно изменить структуру поставки", - говорит Юрий Витренко.

Однако вариант, предложенный "Нафтогазом", - лишь один из нескольких, которые правительство может обсуждать с МВФ.

Ранее чиновники говорили о возможности расчета тарифов на газ для населения на основе стоимости добычи украинского газа, а не цен на импортный газ.

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Однако отсутствие положительных результатов в переговорах с МВФ свидетельствует, что они не устраивают кредиторов. Похоже, что не поддерживают этот вариант и в "Нафтогазе".

"Нет экономического смысла для "Нафтогаза" продавать газ по цене ниже, чем цена импорта из Европы, потому что всегда найдется покупатель, который будет покупать газ по этой цене. Так же нельзя продать газ дороже этой цены", - пояснил исполнительный директор "Нафтогаза".

Почему цены на газ важны для МВФ, а займы МВФ - для Украины?

Аргументы МВФ остаются неизменными за многие годы "газовых" дискуссий с Киевом - разница в цене на один и тот же ресурс для различных категорий потребителей является почвой для злоупотреблений, а субсидирование цен на газ для населения создает скрытый дефицит бюджета.

Ранее этот дефицит формировался как убытки "Нафтогаза", которые в 2014 году достигли 120 млрд грн. Теперь разница "перетекла" в субсидии, а также в то, что "Нафтогаз" называет скрытыми субсидиями, - долги посредников на рынке газа.

С другой стороны, Украина вошла в период пиковых долговых выплат. Лишь к концу следующего года Киев должен выплатить около 6 млрд долларов.

При этом, экономика растет недостаточно быстро и не сможет дать таких средств, а использование резервов Национального банка для выплаты долгов приведет к девальвации гривны.

Как высокие украинские чиновники, включая президента и премьера, так и обозреватели говорят, что без кредитов МВФ и других международных партнеров справиться с выплатой долгов Украине будет крайне трудно. Невыполнение же долговых обязательств обойдется стране намного дороже, чем крайне болезненное решение о повышении цен на газ для населения.

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