Крестовоздвижение по-эфиопски: как празднуют фестиваль Мескель
Жители Эфиопии празднуют ежегодный фестиваль Мескель, первый большой праздник религиозного года в стране.
Согласно эфиопской православной христианской традиции, национальный праздник устраивается в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса.
Преддверие фестиваля - праздник, известный как Демера, - отметили тысячи людей, собравшись на площади Мескель в центре столицы Эфиопии Аддис-Абебе.
Демера - приходится на 26 сентября - яркий праздник, который привлекает тысячи верующих в белых одеяниях.
К ним присоединяются сотни священников и диаконов из церквей города, которые приносят барабаны и кресты.
Другие священники приносят традиционные зонтики, которые используют в церквях.
Перед заходом солнца в центре площади зажигают большой костер.
Огонь символизирует попытки Святой Елены, матери императора Константина, найти крест в Иерусалиме в IV веке.
Именно в Иерусалиме Святой Елене, по легенде, посоветовали зажечь огонь, который бы подсказал ей, где искать.
Дым от костра указал на место, где был погребен крест.
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После этого, как рассказывают, Святая Елена раздала кусочки креста всем церквям. Эфиопская церковь утверждает, что до сих пор хранит свой фрагмент.
Авторы всех фото - Аменсиса Негера и Калкидан Йибелталь, ВВС. Все права защищены.