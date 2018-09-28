Крестовоздвижение по-эфиопски: как празднуют фестиваль Мескель

Жители Эфиопии празднуют ежегодный фестиваль Мескель, первый большой праздник религиозного года в стране.

Согласно эфиопской православной христианской традиции, национальный праздник устраивается в честь обретения креста, на котором распяли Иисуса.

Преддверие фестиваля - праздник, известный как Демера, - отметили тысячи людей, собравшись на площади Мескель в центре столицы Эфиопии Аддис-Абебе.

Демера - приходится на 26 сентября - яркий праздник, который привлекает тысячи верующих в белых одеяниях.

К ним присоединяются сотни священников и диаконов из церквей города, которые приносят барабаны и кресты.

Другие священники приносят традиционные зонтики, которые используют в церквях.

Перед заходом солнца в центре площади зажигают большой костер.

Огонь символизирует попытки Святой Елены, матери императора Константина, найти крест в Иерусалиме в IV веке.

Именно в Иерусалиме Святой Елене, по легенде, посоветовали зажечь огонь, который бы подсказал ей, где искать.

Дым от костра указал на место, где был погребен крест.

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После этого, как рассказывают, Святая Елена раздала кусочки креста всем церквям. Эфиопская церковь утверждает, что до сих пор хранит свой фрагмент.

Авторы всех фото - Аменсиса Негера и Калкидан Йибелталь, ВВС. Все права защищены.

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