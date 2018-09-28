Банкира Алякина задержали в Украине по запросу России. Кто он такой?

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Экс-владелец банка "Пушкино" Алексей Алякин, скрывшийся от российских следователей на Украине, находится под арестом по запросу Москвы, сообщили украинские СМИ. В России Алякина обвиняют в мошенничестве, а сам он говорит, что его нельзя экстрадировать, потому что он воевал в батальоне "Айдар". Что еще известно об этом человеке?

Как арестовали

Алякин был задержан еще 9 августа на 79-м километре автотрассы Киев-Одесса, но известно об этом стало только сейчас.

"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений", - говорится в материалах суда, которые приводит издание "Українські новини".

Генпрокуратура России подтвердила газете "Коммерсант", что в Украину направлен запрос о выдаче Алякина, о результатах его рассмотрения там не знают.

После задержания Алякина сотрудниками Службы безопасности Украины прокуратура просила суд арестовать подсудимого. Суд удовлетворил это ходатайство.

Банкир был помещен под так называемый экстрадиционный арест. Решение о выдаче Алякина украинская генпрокуратура должна принять не позднее 15 сентября 2019 года.

На суде защита Алякина настаивала, что банкира нельзя выдавать Москве. По версии адвокатов, его будут преследовать по политическим мотивам, так как он участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины.

Защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар", а также обеспечивал участников операции работой и жильем, пишут "Українські новини".

Сам Алякин заявил в суде, что считает себя гражданином Украины. Издание напоминает, что в 2013 году банкир действительно получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года миграционная служба аннулировала его.

В Украине у Алякина строительная компания "Прогрес Буд". В России он занимался бизнесом гораздо более активно.

Бизнес в России

В 2011-2012 годах Алякин считался основным владельцем подмосковного банка "Пушкино", который по своим активам входил во вторую сотню российских банков. При этом формально его доля всегда была ниже 20%, писали "Ведомости". 30 сентября 2013 года ЦБ отозвал у банка лицензию.

У Алякина было несколько банков, "Пушкино" - самый крупный из них. Он, в частности, контролировал около 60% Юникорбанка, сообщали "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Крах банка "Пушкино", который привлек 24 млрд рублей частных вкладов, осенью 2013 года положил начало банковскому кризису доверия, писало издание. К тому моменту Алякин уже продал и "Пушкино", и другие банки - "Кедр", Интеркапитал-банк, "Окский", Маст-банк. Последним он в феврале 2014 года продал Юникорбанк.

Осенью 2012 года Алякин пытался стать партнером известного бизнесмена Сергея Полонского и купить его компанию Potok, которая до этого называлась Mirax Group.

Спустя несколько месяцев Полонский прямо из камбоджийской тюрьмы написал приказ об увольнении Алякина, обвинив его в мошенничестве. Компания Potok заявила, что Алякин вывел денежные средства и недвижимое имущество на общую сумму более 2 млрд рублей.

В 2013 году Алякин объявил себя банкротом в России. Его задолженность перед кредиторами достигала полумиллиарда рублей.

В декабре 2015 года Тверской райсуд Москвы санкционировал его заочный арест, Алякин был объявлен в международный розыск. Его обвинили в организации хищения средств банка "Пушкино".

В мае 2016 года бывшая жена Алякина потребовала взыскать с него алименты на сумму 1,037 млрд рублей.

Другие фигуранты

В конце августа этого года Пушкинский городской суд Московской области вынес приговор двум людям, которых следствие называло подельниками Алякина. Их обвиняли в хищении 600 млн рублей из банка "Пушкино".

Бывший замглавы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов был приговорен к трем годам, писал "Коммерсант".

Гонтарев - одноклассник Алякина, и до прихода в мэрию города он возглавлял управление МВД по налоговым преступлениям в Тверской области.

Следствие решило, что Алякин вступил в преступный сговор с Гонтаревым, чтобы незаконно потратить кредит в размере 600 млн рублей, выданный банком "Пушкино".

Еще раньше состоялся суд над кинопродюсером и руководителем нескольких строительных фирм Владимиром Муровым. Он дал показания на Алякина по делу о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка "Пушкино" и получил четыре года условно.

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