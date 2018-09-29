Почему в Киеве закрывают кинотеатры?

Копірайт зображення Facebook/Кінопанорама

В пятницу киевлян взбудоражили новости о том, что якобы в Киеве прекращают работу два кинотеатра - "Кинопанорама" и "Украина".

СМИ написали, что это связано со сменой собственников, которые приняли такое решение из-из неприбыльности заведений.

В КГГА говорят, что кинотеатры уже давно в частной собственности, а значит местная власть не имеет к этим решениям никакого отношения.

Владельцы кинотеатров пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

В чем причина?

Кинотеатр "Кинопанорама" на своей странице в Facebook опубликовал событие "Кинопанорама собирает друзей на прощальный сеанс".

В анонсе указана дата 30 сентября, поскольку уже с 1 октября заведение прекращает работу.

"30 сентября в 18:00 приглашаем всех друзей, партнеров, зрителей на прощальную вечеринку "Последний сеанс". Будем смотреть хронику кинотеатра, делиться воспоминаниями и пить вино. На экране вас ждет много неожиданных сюрпризов, а на сцене много интересных людей, которые делали в "Кинопанораме" свои проекты", - говорится в объявлении.

Директор кинотеатра Наталья Соболева написала в Facebook, что частный собственник решил закрыть кинотеатр "из-за неприбыльности".

Сначала это заведение находилось в коммунальной собственности города, а после приватизации в 2009 году новым владельцем стала компания ISTIL Group.

Впоследствии издание "Левый берег" написало, что с 1 октября прекратит работу еще один кинотеатр - "Украина" на улице Городецкого.

Киевсовет разрешил приватизировать это заведение еще в 2004 году.

В КГГА BBC News Украина сообщили, что оба кинотеатра находятся в частной собственности, следовательно решение принимает владелец этих зданий.

Реакция киевлян

Киевляне в соцсетях взорвались возмущением и требуют объяснений, ведь оба кинотеатра имеют историческую ценность.

Председатель Госкино Филипп Ильенко написал в Facebook: "Краткий итог новостей культурной жизни столицы: минус два кинотеатра исторического значения в центре города, плюс одна синяя рука на месте бывшего памятника Ленину, памятник Щорсу продолжает стоять без существенных изменений".

"Могло бы быть весело, если бы не было так грустно", - добавил он.

Украинская певица Анжелика Рудницкая, комментируя эту ситуацию, выразила сожаление по поводу закрытия культурных объектов в Киеве.

"Мне невероятно жаль, что на месте кинотеатров, книжных, галерей открывают торговые центры, рестораны, магазины. Мне невыносимо наше бессилие в моменты кризиса", - написала она в Facebook.

Но вместе с тем она обратила внимание на тот факт, что люди редко ходят в кинотеатры, что влияет на их финансовое состояние.

Она выразила надежду, что владелец передумает закрывать "Кинопанораму" и заведение продолжит свою работу.

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