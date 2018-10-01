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Подборка самых интересных, самых важных и просто самых необычных и забавных научных новостей недели.

Операция при аппендиците не нужна

На протяжении ста с лишним лет единственным вариантом лечения аппендицита считалось удаление воспаленного органа. И только теперь хирурги выяснили, что операция вовсе не обязательна - в большинстве случаев пациенту достаточно прописать курс антибиотиков.

С сенсационным заявлением выступили ученые из Университета Турку. Ранее проведенные исследования уже осторожно указывали на возможность лечения аппендицита антибиотиками, однако до настоящего времени таких рекомендаций старались избегать. Врачи не могли исключить тот вариант, что антибиотики лишь снимают острую форму воспаления - и операция все же потребуется позже, только окажется уже куда более сложной.

В ходе масштабного эксперимента финские ученые в течение пяти лет наблюдали за тремя сотнями пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, которым было предложено вылечить ничем не осложненный аппендицит без хирургического вмешательства, антибиотиками.

В течение трех дней лекарства им ставили в больнице, внутривенно, а затем еще неделю они принимали антибиотики дома, в виде таблеток.

В результате почти две трети пациентов прекрасно обошлись без операции. А у тех, кому она все-таки потребовалась, удаление аппендикса прошло без всяких осложнений.

А значит, не осложненный острый аппендицит нужно первым делом пробовать лечить именно антибиотиками, заключают авторы исследования. Это никак не ухудшит состояние пациента, зато с большой долей вероятности может спасти его от ненужной операции и сопутствующих рисков попадания в рану инфекций.

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Осьминоги под воздействием экстази хотят обниматься

Людей и осьминогов разделяют примерно 500 млн лет эволюции, однако между нами больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Например, как выяснили ученые, наркотическое вещество экстази оказывает на этих животных примерно такое же воздействие, как и на человека.

У людей экстази вступает в реакцию с одним из белков в нервных окончаниях, в результате чего мозг начинает активно вырабатывать гормон серотонин.

Ген SLC6A4, который кодирует этот белок в ДНК человека, присутствует и в геноме осьминогов - и ученые захотели выяснить, оказывает ли на них наркотик тот же эффект.

Сначала животных поместили в раствор с небольшим содержанием экстази, а затем переместили в трехкамерный аквариум: в одном из отделений не было ничего, в другом находилась пластиковая игрушка, а в третьем - самец или самка того же вида осьминогов, только в клетке.

Обычно осьминоги не отличаются общительностью, если только у них не брачный сезон. Однако под воздействием наркотика все животные провели большинство времени в компании "приятеля" в третьем отсеке.

Причем они просовывали щупальца сквозь прутья клетки, пытаясь пощупать и обнять своего сородича - такое поведение, опять же, они обычно демонстрируют лишь в брачный период.

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Пыльная буря на Титане

Кажется, космическому зонду "Кассини" удалось заснять гигантскую пыльную бурю на Титане - крупнейшем спутнике Сатурна. Ветер поднял с дюн огромные облака пыли - примерно в районе экватора - и перенес их на значительное расстояние.

Сделанные аппаратом фотографии опубликованы на сайте NASA и в журнале Nature Geoscience. Открытие привело ученых в восторг: раньше пыльные бури можно было наблюдать только на Земле и на Марсе.

У Титана немало общего с Землей. Это единственный спутник планет нашей Солнечной системы, где есть плотная атмосфера, и единственное известное нам небесное тело, помимо самой нашей планеты, на поверхности которого существуют полные жидкости водоемы.

Впрочем, тут есть важное отличие: озера, реки и моря на Титане заполнены не водой, а находящимися в жидком состоянии метаном и этаном. Однако эти углеводороды точно так же испаряются с поверхности спутника, конденсируются в атмосфере, формируют облака - и выпадают обратно в виде осадков.

Есть на Титане и смена времен года. В частности, в районе равноденствия - когда Солнце пересекает его экватор - в тропических регионах могут собираться огромные массивы облаков, формируя мощные метановые ураганы.

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Животные могут считать, но не знают цифр. И вот почему

Известно много видов животных, умеющих считать (вспомните цирковые представления), но только люди способны использовать абстрактные цифры вроде "2" или "5". И теперь ученые выяснили, почему.

Оказывается, в определении и узнавании цифр задействованы совершенно другие клетки мозга. И узнать это удалось, изучив энцефалограммы девяти пациентов, больных эпилепсией.

Ученые проверяли, откуда именно исходят сигналы, провоцирующие эпилептический припадок, записывая данные вживленных в мозг пациентов электродов - у каждого было исследовано по 585 индивидуальных нервных клеток. Нейроны располагались в медиальной височной доле, отвечающей за обработку звуковых и визуальных сигналов, а также за память и мыслительную деятельность.

Каждого пациента попросили выполнить 320 простейших арифметических вычислений (нужно было сложить или вычесть числа от 1 до 5) - а ученые в это время записывали, какие именно клетки принимают участие в этом процессе.

При этом иногда испытуемым показывали цифры (1, 2, 3, 4 или 5) , а иногда - набор кружков, которые нужно было посчитать, прежде чем произвести вычисления.

Тут-то ученые и обнаружили, что демонстрация цифр вызывает у пациентов определенную нейронную реакцию - своеобразный отпечаток, уникальный для каждой цифры. Аналогичный "нейронный отпечаток" вызывают и кружки - но при этом были задействованы совершенно другие клетки. Например, реакция мозга на цифру "4" была совсем не такой, как реакция на изображение четырех кружков - и в последнем случае комбинация нейронов была более простой.

"Это может объяснить, почему, хоть некоторые животные и показывают удивительную способность к счету, определение цифр по названию и внешнему виду подвластно только человеку", - говорит один из авторов исследования, Кристиан Агрилло из Университета Падуи.

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Мужчины и женщины справляются с многозадачностью одинаково. Одинаково плохо

Широко распространено мнение, что женщины куда лучше мужчин справляются с несколькими заданиями одновременно. Мнение это подкрепляют несколько исследований - например, в одном из них женщины лучше мужчин выполняли тесты на IQ, если при этом и те и другие шли по беговой дорожке.

Впрочем, также широко известно, что есть задания, где мужчины всегда превосходят женщин. Например, мужчины в среднем значительно лучше представляют по рисункам, как будет выглядеть трехмерная фигура при вращении.

Женщины, в свою очередь, куда лучше мужчин запоминают список из десятка слов.

Однако теперь ученые решили подойти к этому вопросу более комплексно и сравнить не возможности полов в выполнении каких-то конкретных задач в лаборатории, а способность к многозадачности в целом, в реальном мире.

Для этого в Университетском колледже Лондона разработали специальный компьютерный тест с двумя видами многозадачности: одновременная (например, когда ты говоришь по телефону, пока ведешь автомобиль) и последовательная (когда ты постоянно переключаешься с одного на другое - пишешь письмо, отвлекаешься на разговор с коллегой или прерываешься на чтение соцсетей).

В эксперименте приняли участие около 150 человек - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Когда все они прошли тест, ученые сравнили несколько параметров: насколько полно участники выполнили поставленные задачи и все ли задачи выполнены, сколько времени у них заняло прохождение теста и т.п.

Сколько-нибудь существенной разницы между мужчинами и женщинами ученые обнаружить не смогли. И - более того - пришли к выводу, что и те, и другие справляются с несколькими заданиями одновременно хуже, чем ожидалось.

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