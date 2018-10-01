Чего ожидать в октябре: бесспорно лишь похолодание

Копірайт зображення UKRINFORM

Цена газа для населения останется неизменной как минимум до 18 октября, а Киев вышел "на финишную прямую" в погоне за горячей водой. Это лишь несколько из противоречивых новостей, которые ожидают украинцев в октябре.

Цены на газ для населения

Несмотря на то, что в сентябре в Киеве работала миссия МВФ, правительство и представители крупнейшего международного кредитора так и не смогли договориться о кредите.

Среди главных причин - отсутствие договоренности по повышению цен на газ для населения до рыночного уровня, которое является многолетним требованием МВФ.

Срок действия постановления, регулирующего этот вопрос, истекает 1 октября.

28 сентября правительство решило в очередной раз продлить действие постановления, которым с марта 2017 года зафиксировало тарифы на газ для населения на уровне 6958 грн за тысячу кубов, учитывая транспортировку и НДС.

Главным отличием от предыдущих продлений является то, что на этот раз оно будет действовать меньше месяца - до 18 октября. Это означает, что к этому времени следует ожидать какого-то иного решения правительства по тарифам на газ для населения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Повышение тарифов на газ влечет за собой и рост тарифов на горячую воду и отопление

Постановление также предусматривало, что до 1 июля 2017 года вычислят, а с 1 октября применят новую цену с учетом так называемого "импортного паритета".

Однако летом прошлого года правительство заявило, что оснований для повышения цены на газ нет, а значит цена не возрастет, и после этого только продлевало действие постановления.

Все это время продолжались переговоры с МВФ, последний транш от которого Киев получил в апреле прошлого года.

В течение последнего года правительство продлевало действие постановления каждые два месяца. Однако в последние дни августа решило продлить его только на месяц. Обозреватели видели в этом признак того, что во время работы в Киеве миссии МВФ правительство сообщит об изменениях в расчетах.

Однако этого так и не произошло.

В то же время с 1 октября в очередной раз вырастет цена на газ для промышленных предприятий.

Минимальная цена на газ для самых дисциплинированных клиентов, которые не имеют задолженности и покупают более 50 тыс. кубов газа в месяц, составит 13 439 грн за тысячу кубов (включая НДС). Это вдвое больше, чем платит за газ население и ТКЭ, которые поставляют тепло населению.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила продлить еще на два месяца срок введения суточной балансировки рынка газа. На заседании в последний рабочий день сентября комиссия перенесла начало суточной балансировки с 1 октября на 1 декабря.

20 сентября оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) "Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ с просьбой установить более длительный срок с целью проведения тестирования информационной платформы оператора ГТС, которая необходима для внедрения суточной балансировки, со всеми субъектами рынка природного газа.

Вода в столице: горячей нет, холодная будет дорожать

Копірайт зображення UNIAN Image caption Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что киевляне будут иметь горячую воду "максимум через 10 дней" после подписания мирового соглашения с "Нафтогазом"

Киевские власти обещали, что максимум до начала октября решат вопрос возобновления поставок горячей воды в столичные многоэтажки, и отопительный сезон в Киеве начнется вовремя.

Однако эти вопросы так и остаются нерешенными.

28 сентября мэр столицы Виталий Кличко заявил, что Киев ждет выплату Минфином средств из госбюджета для погашения разницы в тарифах на газоснабжение.

По его словам, это позволит подписать соглашение с "Нафтогазом" о возобновлении поставок газа на столичные ТЭЦ.

"Мы вышли на финишную прямую в вопросе подписания соглашения с НАК "Нафтогаз". Для этого Министерство финансов должно выплатить субвенцию на погашение разницы в тарифах. Это позволит заключить мировое соглашение с "Нафтогазом", - заявил Виталий Кличко, отметив, что после этого "максимум через 10 дней, в квартирах киевлян будет горячая вода".

В "Киевводоканале" готовятся к повышению тарифов на поставку и отвод холодной воды. НКРЭКУ утвердила повышение тарифа с 16,7 до 19,6 грн за кубометр. Этот тариф появится в платежках за октябрь.

"Киевводоканал" объяснил необходимость в увеличении тарифа ростом затрат на электроэнергию, реагенты, оплату труда и налог на землю.

Однако независимо от того, что будет с горячей и холодной водой в столице, с 15 октября, по словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, в Киеве будет круглосуточно дежурить снегоуборочная техника. Кроме того, по словам столичного мэра Виталия Кличко, Киев станет первым городом в Украине, который закупит снегоплавильную технику.

Поезда дорожать не будут, а самолетов прибавится

Копірайт зображення UNIAN

До 2019 года "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, заявил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"До конца года не планируется повышение тарифов на пассажирские перевозки. Мы обсуждаем вопросы тарифов, как известно, в начале года, поэтому пока повышение не запланировано".

Ранее обсуждалась "индексация" тарифов на пассажирские перевозки на 12% с 1 октября. Предыдущее повышение тарифов произошло с 1 июня - также на 12%.

Кроме того, октябре будет открыт ряд новых авиамаршрутов.

С 5 октября Myway Airlines откроет регулярные рейсы в Киев из Тбилиси, с 15 октября Ryanair запустит рейсы по 10 направлениям из Киева и 5 - из Львова, а с 17 октября Brussels Airlines начнет регулярные рейсы между Киевом и Брюсселем.

Осенний призыв продлен

Копірайт зображення UNIAN Image caption Призыв продлили для увеличения набора в Нацгвардию и Пограничную службу

С 1 октября начинается осенний призыв в ВСУ. В этом году его продлили до 30 декабря. Как пояснили в Генштабе, это происходит для "увеличения численности призывников для комплектования сил Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины". За три месяца планируется призвать и направить в войска 17 960 человек.

Как сообщил начальник отдела комплектования и призыва, заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера, призыв одного человека обойдется бюджету в 4058 грн. В частности, эти расходы пойдут на выплату денежной помощи, питания призывников и их транспортировку к местам несения службы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram