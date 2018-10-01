"Битва" в Каменце-Подольском: фотогалерея

В Каменце-Подольском прошел международный военно-исторический патриотический фестиваль "Военная школа" (Schola Militaria).

Копірайт зображення Ирина Пустынникова

В течение 28-30 сентября в город съехались более 200 реконструкторов из Украины, Польши, Беларуси и Чехии.

Копірайт зображення Ирина Пустынникова Image caption Муштра во время Международного военно-исторического фестиваля Schola Militaria

Копірайт зображення Ирина Пустынникова

Во время фестиваля участники воссоздали битву под Пилявой 1648 года и прошли торжественным маршем по Старому городу.

Копірайт зображення Ирина Пустынникова

После "битвы" всех желающих угощали блюдами средневековой кухни и развлекали концертами Тараса Компаниченко и "Хореи Казацкой".

Копірайт зображення Ирина Пустынникова Image caption Реконструкторы играли в карты

Сначала участники колоннами прошли торжественным маршем по Старому городу.

Копірайт зображення Ирина Пустынникова Image caption Воссоздание битвы под Пилявой

Место реконструкции огородили лентами, и зрителей без исторических костюмов попросили выйти за это ограждение.

Копірайт зображення Ирина Пустынникова Image caption Финальный салют фестиваля

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