"Битва" в Каменце-Подольском: фотогалерея
В Каменце-Подольском прошел международный военно-исторический патриотический фестиваль "Военная школа" (Schola Militaria).
В течение 28-30 сентября в город съехались более 200 реконструкторов из Украины, Польши, Беларуси и Чехии.
Во время фестиваля участники воссоздали битву под Пилявой 1648 года и прошли торжественным маршем по Старому городу.
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После "битвы" всех желающих угощали блюдами средневековой кухни и развлекали концертами Тараса Компаниченко и "Хореи Казацкой".
Сначала участники колоннами прошли торжественным маршем по Старому городу.
Место реконструкции огородили лентами, и зрителей без исторических костюмов попросили выйти за это ограждение.
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