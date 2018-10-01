13 интересных фактов о кофе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ежедневно в мире выпивают около 2 млрд чашек кофе

Кофе еще никогда не был столь популярным.

Кто-то не может жить без чашки черного кофе утром, кое-кто любит выпить эспрессо после обеда, кто-то предпочитает чашечку капучино или фраппе во время рабочего перерыва. Но одно точно - так много кофе в мире еще не пили.

В 1991 году потребление кофе в мире составило 90 млн 60-килограммовых мешков, по данным Международной организации по кофе (ICO). В этом году прогнозируется, что потребление составит более 160 млн мешков.

Поэтому в Международный день кофе устраивайтесь поудобнее с чашкой своего любимого варианта этого напитка и узнайте 13 фактов о кофе, которые вы могли не знать.

1. Кофе на самом деле - это вишня

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кофе готовят из обжаренных семян фруктов, которые называют кофейной вишней

Зерна, из которых вы делаете кофе, - это на самом деле обжаренные семена из фрукта, который называют кофейная вишня. Если такую ​​вишенку раскусить, внутри вы найдете две сплющенные косточки-семечки.

Около 5% мирового кофе, согласно данным Национальной кофейной ассоциации США, содержат овальное зерно, которое называют "пиберри" (по-английски peaberry, "гороховая ягода"), поскольку снаружи семя похоже на горошину. По-испански такие зерна называют "караколильо" ("маленькая улитка").

Такие зерна сортируют вручную и очень ценят за наиболее тонкий и стойкий аромат.

2. Некоторые "едят" кофе

Люди веками пьют кофе, но некоторые больше любят его есть.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кофе не всегда только напиток: из него делают энергетические батончики, добавляя в их состав молотый кофе

Некоторые компании также используют остатки кофейной ягоды для изготовления муки. Из него делают пирожные, хлеб, шоколад, соусы и другие продукты.

Однако они не всегда нравятся как кофе: в зависимости от вида, будут ощущаться цветочные, цитрусовые или фруктовые нотки.

3. Кофе из испражнений дорого стоит

Циветта или слон? Самый дорогой кофе проходит через кишечник этих животных.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Копи лювак - один из самых дорогих видов кофе в мире, но сейчас конкуренцию ему создает кофе, частично переваренный слонами

Копи лювак - это кофе из испражнений похожего на кота животного - азиатской пальмовой циветты. Кофейные ягоды ферментируются, пока проходят через пищеварительный тракт животного, после чего их собирают и продают.

Полукилограммовый пакет таких зерен в элитных магазинах может стоить до 700 долларов.

В последнее время сильную конкуренцию копи люваку составляет так называемый кофе "Черный бивень", или "Черная слоновая кость" (Black Ivory). Его изготавливают из собранных вручную кофейных зерен, которые съели, а потом испражнили слоны в Таиланде.

Этот кофе изобрел канадец Блейк Динкин. Маленькие пакеты по 35 граммов продаются в США за 85 долларов.

Как пишет журнал Toronto Life, кофе из таких зерен имеет "почти похожий на чайный, не горький привкус с нотками какао, индийского финика, табака и кожи".

4. Кофе полезен для здоровья...

Кофе богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от токсинов, химикатов и воспаления.

Копірайт зображення AFP

Ранее в этом году исследование, результаты которого опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine, показало, что потребление до трех чашек кофе в день снижает риск смерти от нескольких ключевых причин, в частности - от сердечных заболеваний.

Исследователи наблюдали за более чем 500 тысячами людей в 10 европейских странах на протяжении 16 лет.

Другие исследования изучали, может ли кофе снизить риск развития диабета второго типа и бороться с нейродегенеративными заболеваниями, такими как деменция и болезнь Альцгеймера. Но в этих отраслях требуются дальнейшие исследования.

• Кофе приносит больше пользы, чем вреда

Содержание кофеина в кофе также помогает людям увеличить уровень энергии и улучшить спортивные результаты.

5. ...но в умеренных количествах

Копірайт зображення Reuters Image caption Кофеин является стимулятором и может представлять риск, если употреблять его в избыточном количестве

Поскольку кофеин является стимулятором, он может представлять риск, если употреблять его в избыточном количестве.

Беременным лучше ограничить потребление кофеина, поскольку это вещество связывают с низким весом новорожденных, а иногда и с выкидышами.

• Кофе, сыр, вино: сколько их можно беременным?

Британская служба здравоохранения рекомендует беременным женщинам употреблять не более 200 мг кофеина в день. Это чуть больше чашки фильтр-кофе или двух чашки растворимого.

6. Существует два вида кофейных зерен

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кусты арабики происходят от эфиопских растений. Робусту часто используют в кофейных смесях и растворимом кофе

Арабика происходит от оригинальных кофейных растений, которые открыли в Эфиопии. Из плодов этих кустов изготавливают мягкий ароматный кофе, который очень дорого стоит и составляет примерно 70% всего мирового производства.

Робуста имеет несколько более горький привкус и вдвое большее содержание кофеина. Эти зерна в основном используют в смесях (блендах) и для растворимого кофе. Их выращивают в Центральной и Западной Африке, некоторых регионах Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии и Вьетнаме, а также в Бразилии.

7. Кофе открыли козы в Эфиопии (как утверждает легенда)

По легенде, в девятом веке пастух по имени Кальдий увидел, как его козы ели ягоды с удивительного куста, и заметил, что после этого животные были полны энергии и не спали всю ночь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Эфиопия считается родиной кофе

Он рассказал об этом монахам, которые поняли, что могут делать из ягод напиток, чтобы не засыпать во время молитвы.

8. Кофе сначала называли вином

В XV веке кофе уже выращивали в Йемене. Оттуда пошло его первое название - словом qahwahу в Йемене называли вино.

Век спустя кофе уже знали в Персии, Египте, Сирии и Турции.

9. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кофе стал частью местной культуры, преодолев путь из Эфиопии до Аравийского полуострова и других уголков мира

Кофе наслаждались не только дома, но и в общественных кафе, которые начали появляться в городах на Ближнем Востоке.

Кафе быстро приобрели популярность и стали местами для встреч, где люди обменивались последними слухами, играли в шахматы или слушали музыку.

10. Весь кофе мира выращивают в так называемом "Зерновом поясе"...

Кофе растет в более чем 50 странах, расположенных в зоне, которая называется Зерновым поясом, между Тропиком Козерога и Тропиком Рака. Этот пояс простирается от востока Мексики до Папуа Новой Гвинеи. Вот крупнейшие производители кофе:

Крупнейшие производители кофе в мире - 2018 (прогноз) Страна Производство (миллионы мешков) % мирового производства Бразилия 58 36% Вьетнам 30 18% Колумбия 14 9% Индонезия 12 8% Гондурас 8,3 5% Эфиопия 7,7 5%

Бразилия, Вьетнам и Колумбия также являются крупнейшими экспортерами.

11. ...но больше всего кофе на душу населения употребляют в Скандинавии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В скандинавских странах пьют больше кофе, чем в любом другом регионе

По данным Международной организации по кофе, больше всего кофе на душу населения употребляют в Финляндии. Каждый житель этой страны употребляет в среднем 12 кг кофе ежегодно.

Далее в списке идут Норвегия (9,9 кг на душу населения), Исландия (9 кг), Дания (8,7 кг) и Швеция (8,2 кг).

Итальянцы, которые сделали кофе неотделимой составляющей "дольче вита", потребляют 5,9 кг кофе на душу населения ежегодно.

12. Кофе против чая: кто кого?

Какой напиток более популярен - кофе или чай? Британская кофейная ассоциация утверждает, что кофе - "самый популярный напиток в мире". В мире ежедневно потребляют около 2 млрд чашек кофе. Но не все так просто.

Копірайт зображення Reuters Image caption Производство кофе больше чем чая по весу - но чтобы сделать чашку кофе, нужно больше сырья, чем для чашки чая

В двух наиболее густонаселенных странах мира - Китае и Индии - преимущественно пьют чай. Кофе преобладает в Северной и Южной Америке и континентальной Европе, а чай предпочитают на большей части Азии и в странах бывшего Советского Союза.

Географ Дэвид Григг из Университета Шеффилда в Британии пытался определить победителя этого соперничества в своей статье в издании GeoJournalу в 2006 году.

Он отмечал, что сравнивать следует по литрам, так как хоть в мире ежегодно по весу употребляют примерно на 80% больше кофе, чем чая, на одну чашку нужно только 2 г чая, но 10 г кофе.

На основе таких математических расчетов он сделал вывод: "На одну чашку кофе выпивают три чашки чая".

13. Вы тоже можете приготовить идеальную чашку кофе

Вот советы, как приготовить идеальную чашку кофе дома по рекомендациям от Национальной кофейной ассоциации США:

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ваш идеальный кофе поразит всех гостей

Убедитесь в том, что ваше оборудование очищено от старых остатков кофе, ведь они могут сделать ваш напиток горьким и неприятным на вкус

Выберите свои любимые зерна. Арабика или робуста? Смесь или моносорта? Легкой или темной обжарки?

Свежесть важна: старайтесь молоть кофе как можно ближе ко времени его приготовления

Убедитесь в том, что помол кофе соответствует вашему методу его приготовления - кофе-машина, фильтр, чайник и т. д.

Используйте фильтрованную или бутилированную воду. Не перегревайте ее: температура воды должна составлять 90-95 градусов по Цельсию, когда она выливается на ваши зерна.

Продолжительность времени, в течение которого смолотый кофе должен контактировать с водой, зависит от метода, который вы используете. Для эспрессо это может составлять около 30 секунд, а для кофе холодного заваривания - целую ночь.

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