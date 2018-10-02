"После десятого допроса уже не страшно" - киевский парикмахер из дела Манафорта

Копірайт зображення Facebook/Евгений Касеев Image caption Евгений Касеев говорит, что все началось после того, как у него в Донецке украли паспорт

Могли бы вы себе представить, что на ваше имя тайно зарегистрировали офшорные компании, которые имеют на счетах миллионы? И эти компании сотрудничают не с кем-нибудь, а с известным американским политтехнологом Полом Манафортом.

Киевский парикмахер Евгений Касеев утверждает, что столкнулся с такой ситуацией. На его имя без его ведома записали несколько фирм, и теперь всвязи с их деятельностью мужчину вызывают на допросы в Генпрокуратуру, СБУ и налоговую.

Имя Евгения Касеева впервые появилось в журналистском расследовании в 2017 году. В тексте журналиста и политика Сергея Лещенко речь шла о том, что офшорная компания Neocom Systems Limited, зарегистрированная на имя Касеева, якобы перечисляла политтехнологу Полу Манафорту сотни тысяч долларов.

А в сентябре этого года об этой ситуации написала New York Times. Сложные схемы регистрации офшоров на подставных лиц привлекли внимание специального прокурора США Роберта Мюллера и легли в основу обвинений против Манафорта. Газета написала о том, как имя 34-летнего киевского парикмахера Евгения Касеева зажило собственной жизнью в финансовых бумагах, суммы в которых исчислялись миллионами долларов.

И сегодня в США продолжаются судебные процессы по делу Пола Манафорта, а киевского парикмахера периодически вызывают на допросы украинские следователи.

Хотя Евгений Касеев уверяет, что никогда не то что не стриг, а даже не видел и не слышал о существовании такого человека, как Пол Манафорт, отныне существует определенная связь между ним и скандальным политтехнологом.

BBC News Украина пообщалась с Касеевим, чтобы узнать о том, как его имя попало в материалы следствия в громком процессе.

"Уже не страшно"

BBC News Украина: Вы знаете Манафорта?

Евгений Касеев: Нет. После того, как в конце 2017 года меня вызвали в прокуратуру и показали документы, подписанные якобы мной - о переводе средств, о закупке какой-то электронной техники - тогда я об этом узнал. Когда я ехал уже домой из прокуратуры, то решил почитать, что это за дело и куда меня приписали с тем украденным паспортом.

BBC News Украина: То есть у вас украли паспорт?

После десятого похода на допрос мне уже было не страшно

Е.К.: Да, в 2006 году ограбили мою квартиру в Донецке, где я жил. Вынесли технику и документы. И на тот похищенный паспорт периодически всплывают разные фирмы. В 2008 году меня вызвали в налоговую инспекцию за неуплату налогов. И там была на тот момент астрономическая сумма - 300 млн гривен.

И тогда меня по полной допрашивали, взяли образец почерка, подписи. Вызвали также в СБУ.

Уже в 2010 году я переехал в Киев, и в 2011 году меня вызвали в налоговую по поводу деятельности фирмы April Limited. Она до сих пор существует, хотя я писал по этой компании заявления, но ее никто не закрыл. Я тот похищенный паспорт в 2013 году внес в государственный реестр утраченных документов, чтобы на него больше ничего не открывали.

Image caption Ежегодно Евгения вызывают на допросы о деятельности фирм, оформленных на потерянный паспорт

BBC News Украина: Так вы из Донецка?

Е.К.: Я работал и жил в Донецке. А сам я из Луганской области.

BBC News Украина: Почему вы переехали в Киев?

Е.К.: Я уже давно планировал это сделать. Начал работать парикмахером в 2007 году в Луганске. Там у людей другой менталитет, люди проходили мимо, смотрели на парня парикмахера и показывали пальцем. Мне хотелось развития, и я начал работать региональным тренером компании Schwarzkopf. Уже там мне предложили переехать в Киев и преподавать в академии этой компании.

Поэтому я переехал, преподаю и работаю в салоне красоты. Я работаю сам на себя, у меня ЧП, еще арендую место в салоне. Стрижка у меня стоит от 200 до 500 гривен в зависимости от сложности.

BBC News Украина: Вы общались с юристами по поводу ваших документов, чтобы понять, как действовать дальше?

Е.К.: Да, я общался с юристами. Я написал заявление о потере паспорта, вызвал милицию после ограбления квартиры. Новый паспорт мне выдали в течение месяца в 2006 году. А с 2008 года началась вся эта волокита.

BBC News Украина: То есть в деле Манафорта фигурируют данные вашего старого, похищенного паспорта?

Е.К.: Да.

BBC News Украина: Какая именно прокуратура вас вызвала на допрос в Киеве?

Е.К.: Это прокуратура на Подоле (Главное следственное управление Генеральной прокуратури.- Ред.).

BBC News Украина: Вы боялись идти на допрос?

Е.К.: После десятого похода на допрос мне уже было не страшно. Я даже предлагал сбросить в электронном виде все мои показания, чтобы следующему следователю, который будет меня допрашивать, не пришлось снова вручную набирать.

BBC News Украина: Так вас до сих пор вызывают по этому делу?

Е.К.: Пока нет. Но в целом вызывают с периодичностью раз в полтора-два года.

Копірайт зображення Reuters Image caption В августе экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта признали виновным по пяти обвинениям в налоговом мошенничестве

BBC News Украина: Обращались ли к вам американские следователи, расследующие дело Манафорта?

Е.К.: Нет, они не пытались. Единственное, знакомые меня свели с New York Times, поскольку это очень серьезное дело и было важно, чтобы в Штатах об этом прочитали. Ведь наша правовая система может найти козла отпущения, и сделать им меня. За какие-то непонятные дела, которые я не совершал, я мог бы сидеть в тюрьме всю жизнь.

Я узнал о том, что мое имя фигурирует в деле Манафорта в конце 2017 года, когда меня вызвали в прокуратуру. Со мной никто не связывался, хотя Лещенко (украинский депутат Сергей Лещенко - Ред.) писал, что я не выходил на связь, однако мне никто не писал. В конце 2017 года мне в Facebook написал следователь, с которым я уже потом встретился в прокуратуре.

BBC News Украина: Вы пытались узнать, что это за компании, зарегистрированные на вас, какие там деньги фигурируют?

Е.К.: Мне никто ничего об этих компаниях не сказал, просто допросили. Я пытался связаться потом со следователем, чтобы узнать, какие могут быть последствия для меня, но мне ничего не ответили. Просто допросили и на этом все.

Я писал заявления в Генпрокуратуру, полицию и налоговую о том, что на меня зарегистрированы эти фирмы в Донецке и Киеве, - чтобы эти компании закрыли, а меня уже не допрашивали, ведь я не имею к этому никакого отношения.

BBC News Украина: В этом году были допросы?

Мне в Facebook пишут разное - и нецензурные выражения, и угрозы, и тому подобное

Е.К.: Да, зимой. Следователя интересовали уточнения, у меня просили копию заявления об утере паспорта, но я ответил, что это был 2006 год. Если вам надо - езжайте в Ровеньки Луганской области, на неподконтрольную территорию Украины и там узнавайте. Я ничего сделать не могу.

BBC News Украина: Что вы почувствовали, когда узнали, что ваше имя фигурирует в таком громком деле?

Е.К.: Мне страшно с точки зрения нашей судебной системы. Ведь в этом деле фигурирует бывшая власть, замешаны преступные группы, и все может быть.

BBC News Украина: Вы контактировали с кем-то из украинских политиков?

Е.К.: Нет, на меня никто не выходил.

BBC News Украина: А были запугивания из-за этих дел?

Е.К.: Нет, не запугивали. Но очень неприятная ситуация, ведь мне звонят и я уже думаю, что там опять за проблемы...

"Мне шлют угрозы"

BBC News Украина: Ваша жизнь после этого как-то изменилась?

Е.К.: Я слежу за этой ситуацией. Ведь неизвестно, что будет в нашей стране дальше, как изменится власть, как будет развиваться судебная система.

После статьи в New York Times мне стало поступать много сообщений в соцсетях, поэтому пришлось закрыть страницу Facebook для других. Пишут разное - и нецензурные выражения, и угрозы о том, что мне пора умереть, и тому подобное.

Копірайт зображення Facebook/Евгений Касеев Image caption В Киеве Евгений преподает и работает в салоне красоты

BBC News Украина: Вы состоятельный человек?

Е.К.: Я не богатый человек, среднего достатка. Мне хватает на жизнь. Автомобиля нет, квартиру снимаю в Киеве.

Если бы я был миллионером, то уже где-нибудь на юге Европы был, меня бы здесь уже не было.

О Манафорте и его прическе

BBC News Украина: Что вы можете сказать о прическе Манафорта?

Е.К.: Это стандартная прическа политика - классическая "канадка", ничего сверхъестественного здесь нет.

Копірайт зображення Getty Images

Эта прическа с 50-х - 60-х годов преподается в парикмахерских академиях, это стандарт и ее изучают на всех курсах как базовую. В ней нет ничего сложного, никаких переходов.

BBC News Украина: И что эта прическа говорит о Манафорте, по мнению парикмахера?

Е.К.: То, что он достаточно консервативен, уверен в себе и не хочет что-то менять в своей жизни.

BBC News Украина: Что вы лично о нем думаете?

Е.К.: Мне его абсолютно не жалко. Человек сознательно шел на преступления, но все тайное когда-нибудь становится явным.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против Манафорта в рамках двух уголовных дел.

Первое рассматривалось по месту жительства Манафорта в Александрии (штат Вирджиния) и в августе завершилось обвинительным приговором. Оно касалось финансовых махинаций и налогового мошенничества.

Второе будет слушаться в Вашингтоне. По этому делу политтехнолога обвиняют в заговоре против США, отмывании более 30 млн долларов и даче ложных показаний. Также его обвиняют в несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе как незарегистрированного иностранного агента Партии регионов и экс-президента Виктора Януковича.

Сразу после рассмотрения первого дела стало известно, что Пол Манафорт начал переговоры с офисом спецпрокурора о признании своей вины, чтобы избежать второго судебного процесса.

Однако пока неясно, будет ли Манафорт полностью сотрудничать со следствием и предоставит ли спецпрокурору новую интересную для того информацию, или он всего лишь согласится с предъявленными ему обвинениями в незаконном лоббизме и отмывании денег за считанные дни до суда.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram