Сексистский скандал в ЦЕРН: ученый заявил, что "физику придумали мужчины"

Копірайт зображення Getty Images Image caption ЦЕРН, расположенный в Швейцарии - один из крупнейших исследовательских центров в области физики. Именно здесь в 2012 году открыли бозон Хиггса

На семинаре Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве ученый Алессандро Струмиа заявил, что "физику придумали и построили мужчины" и "туда не приглашают", говоря о преференциях для женщин-исследователей. За это его отстранили от работы в учреждении.

Презентация профессора Алессандро Струмиа из Пизанского университета была посвящена гендерным вопросам в научной среде.

Он заявил, что физика стала "сексистской в отношении мужчин".

В ЦЕРН сообщили, что с профессором Струмиа прекратили всякое сотрудничество и начали расследование.

В организации презентацию ученого назвали неприемлемой и противоречащей их кодексу поведения.

"ЦЕРН всегда пытается выполнять свою научную миссию в мирной и инклюзивной среде", - говорится в заявлении организации.

Профессор Струмиа, который сотрудничает с ЦЕРН на регулярной основе, выступал на семинаре в Женеве, посвященном физике высоких энергий и гендерным вопросам в этой области.

Ученый заявил аудитории, которая в основном состояла из молодых женщин-физиков, что результаты его исследования доказывают отсутствие гендерной дискриминации в отношении женщин.

Струмиа добавил: "Правда не имеет значения, поскольку это часть политической борьбы извне".

Доказательный сексизм

В своей презентации профессор Струмиа показал слайды, на которых речь шла о том, что в начале научной карьеры исследователей обоих полов цитируют одинаково, но со временем мужчины показывают лучшие результаты.

Он продемонстрировал графики, на которых, по его словам, изображено, что женщин нанимают на работу вместо мужчин, чьи исследования больше цитируются в публикациях. По его мнению, это показатель высокого качества исследований, проводимых мужчинами.

Он также рассказал, что однажды вместо него на работу взяли женщину, хотя его квалификация была выше.

Копірайт зображення CERN Image caption Профессор Алессандро Струмиа работает в Пизанском университете в Италии

В качестве доказательства дискриминации мужчин он привел следующие примеры: по его словам, "Оксфордский университет увеличивает продолжительность экзаменов для удобства женщин", а "в Италии для женщин обучение на научных, технических, инженерных и математических специальностях бесплатное или более дешевое".

Говоря об отличиях мужчины и женщины, он ссылался на исследование, которое якобы показало, что "мужчины лучше работают с вещами, а женщины - с людьми".

Он добавил, что его выводы могут быть не совсем верны, но "противоположное утверждение об идентичности (мужского и женского. - Ред.) мозга - это идеология".

В комментарии ВВС Струмиа заявил: "Люди говорят, что в физике полно сексизма и расизма. Я сделал несколько простых проверок и выяснил, что это не так, и что физика становится сексистской в отношении мужчин".

"Давно дискредитированы"

ЦЕРН убрал слайды из презентации ученого со своего сайта, назвав ее "очень оскорбительной".

"Анализ профессора был упрощен и построен на идеях, которые уже давно дискредитированы", - рассказала ВВС Джессика Уэйд, физик из Имперского колледжа в Лондоне.

"Это действительно расстроило тех, кто присутствовал на семинаре", - говорит исследовательница.

В прошлом месяце профессор Джослин Белл Бернелл рассказала ВВС о том, что, по ее мнению, существуют подсознательные предубеждения в отношении женщин, которые мешают им получать работу, связанную с исследованиями в области физики.

Большое исследование, опубликованное в 2012 году в американском научном журнале PNAS, показало, что персонал научных факультетов лучше оценивал заявки о поступлении на работу, если на них стояло мужское имя, а не женское.

Ученые отреагировали на презентацию профессора Струмиа в соцсетях, пожаловавшись на дискриминацию, которой они подвергались на работе.

Копірайт зображення TWITTER/@cureхcomplex Image caption "Совсем не шокирована и не удивлена, зная об отношении людей, которые мне встречались", - отметила в Twitter британская исследовательница-иммунолог под псевдонимом Dr Sammie

"Ужасно трудно успешно заниматься наукой, когда ты все время идешь по минному полю, состоящему из предубеждений и пренебрежения, - написала в Twitter Дженнифер Рон, клеточный биолог из Университетского колледжа Лондона, - когда отстаивание своей позиции делает тебя стервой - даже вставить слово без того, чтобы тебя не перебили, нелегко".

В ЦЕРН, где должность генерального директора впервые занимает женщина, заявили, что не знали, о чем будет говорить профессор на семинаре.

В 2015 году Нобелевский лауреат профессор Тим Хант ушел со своего поста в Университетском колледже Лондона после инцидента. На конференции в Южной Корее он заявил аудитории, которая состояла из молодых женщин, что "проблема с девушками" в лабораториях заключается в том, что "когда их критикуешь, они плачут".

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