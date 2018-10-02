Система чаевых: куда идут деньги, которые вы оставляете официантам?

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Британское правительство во вторник объявило о планах запретить ресторанам оставлять себе часть чаевых, которые посетители платят официантам.

Большинство людей считает, что все чаевые персонал оставляет себе, но так происходит не всегда.

В последнее время ряд крупных сетей критиковали за то, что их руководство оставляет себе процент от чаевых для компенсации административных расходов.

Мы решили разобраться, какие права имеют работники и куда идут деньги, которые вы оставляете "на чай".

Должен ли я оставлять чаевые?

В Великобритании, в отличие от Америки, никто не рассчитывает, что вы обязательно должны оставить чаевые.

Предполагается, что работодатели платят минимальную заработную плату, однако некоторые работники говорят, что этих денег не всегда хватает на жизнь.

Поэтому во многих заведениях считается хорошим тоном оставлять после трапезы чаевые.

Но куда идут эти деньги?

Здесь работает несколько факторов.

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Плата за обслуживание и чаевые - не одно и то же

Многие думают, что это идентичные вещи.

Но на самом деле, те 10-15%, которые добавляют к вашему счету, - не то же самое, что чаевые, и обычно не являются обязательными.

Фактически нет никакой гарантии, что ваш официант увидит хотя бы копейку из платы за обслуживание. Ее часто вводят для того, чтобы покрыть убытки от разбитой посуды и клиентов, которые убегают, не оплатив счет.

Несколько крупных сетевых ресторанов подверглись критике за то, что использовали основную часть платы за сервис для покрытия административных расходов.

Клиенты могут сказать, что они не будут платить за обслуживание, а взамен оставят чаевые наличными. Они также могут требовать убрать плату за обслуживание из чека, если они недовольны качеством предоставляемых услуг.

Оплата чаевых картой - не то же самое, что наличными

С распространением бесконтактной оплаты добавить чаевые к сумме чека, который вы оплатите картой, может показаться наиболее удобным вариантом.

Некоторые заведения собирают все эти деньги, а потом распределяют их между персоналом с помощью системы под названием "tronc".

Человек, который их распределяет, "troncmaster", обычно не является руководителем.

Однако некоторые рестораны обвиняли в том, что руководство оставило себе чаевые, которые были уплачены карточкой, или взимало с работников определенный процент за такие чаевые.

В 2015 году после публичной огласки компания Pizza Express прекратила отчислять 8% административного сбора с чаевых, уплаченных карточкой.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Официанты, которые получают чаевые наличными, должны платить с них налог

Налог с чаевых

Согласно закону работники должны сообщить налоговикам, какую сумму чаевых они получили, и уплатить с нее налог.

Они должны вести учет того, сколько чаевых они получают, и указывать их в налоговой декларации.

Какие изменения принесут новые правила в Британии?

Сейчас распределения чаевых в ресторанах происходит по договоренности.

Однако юридически администрация не обязана отдавать все полученные чаевые своим сотрудникам.

Планы, объявленные премьер-министром Терезой Мэй, и которые, как утверждает лидер лейбористов Джереми Корбин, он предлагал еще в июне, заставят ресторанные сети отдавать все чаевые работникам.

Это, в частности означает, что с чаевых, уплаченных карточкой, больше ничего не будут высчитывать.

Однако гарантий того, что этот закон вступит в силу пока нет.

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