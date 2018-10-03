Может ли мясо вызывать рак груди?

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Регулярное употребление таких продуктов как бекон и сосиски может повысить риск заболеть раком груди, показывают исследования.

Обзор исследований показал, что женщины, которые употребляли много мяса, обработанного технологическим путем, имели на 9% выше риск заболеть раком, чем те, кто ел мало такого мяса.

Исследование опирается на предыдущие выводы Всемирной организации здравоохранения, согласно которому переработанное мясо вызывает рак.

Впрочем, эксперты советуют осторожно относиться к выводам и объясняют, что реальный риск заболеть "очень невысок".

В чем риск?

В Великобритании из ста женщин каждая седьмая сталкивается с раком груди.

Это означает, что увеличение риска в этой группе на 9% приведет примерно к шести дополнительным случаям рака среди каждых 1000 женщин.

По оценкам Cancer Research UK, около 23% случаев рака молочной железы можно предотвратить.

Там заявляют, что около 8% случаев заболеваний вызваны избыточным весом и ожирением, а еще 8% - алкоголем.

Впрочем, авторы этого исследования, опубликованного в International Journal of Cancer, говорят, что обнаруженная ими связь касается только обработанного мяса, а не красного.

ВОЗ относит готовые изделия из мяса к канцерогенным продуктам в первую очередь потому, что их употребление связывают с повышенным риском развития рака кишечника. В то же время красное мясо ВОЗ называет "потенциально канцерогенным".

Что такое обработанное мясо?

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Обработанное мясо - это мясо, которое было подвергнуто обработке либо с целью продления его срока годности, либо для изменения вкуса. Чаще всего его коптят, консервируют, добавляют соль или консерванты.

К таким продуктам относятся бекон, колбасы, хот-доги, салями, солонина, вяленая говядина и ветчина.

Существуют различные теории, почему именно эти продукты могут спровоцировать рак. Среди других - мысль о том, что соль для консервирования взаимодействует с белком в мясе и делает его канцерогенным.

Можно ли доверять исследованиям?

Последнее исследование опирается на данные более миллиона женщин. Оно указывает на связь между потреблением мяса и риском рака молочной железы, но непонятно, действительно ли заболевание вызывает именно еда.

Но есть и другие подводные камни, на которые стоит обратить внимание.

В 15 исследованиях, на которые опираются ученые, указан разный высокий уровень потребления мяса.

Например, в одном из британских исследований высоким уровнем потребления считали 9 граммов в сутки - а это равно всего лишь двум-трем тонким кусочкам бекона в неделю. В других исследованиях - этот показатель отличался.

Большинство исследований, использованных в этом анализе, базируются на наблюдениях самих людей о том, что и как они ели, и не доказывают прямой связи между причинами (употребление мясных продуктов) и последствиями (рак груди).

Исследователи фиксировали, что именно люди ели, а затем следили за ходом их жизни, чтобы увидеть, у кого из них разовьется рак груди.

Но проблема заключается в том, что люди, которые едят более или менее обработанное мясо, могут также иметь другие привычки, которые объясняют, почему они относятся к группе риска.

Надо ли нам отказаться от обработанного мяса?

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Доктор Мариам Фарвид из американской Harvard TH Chan School of Public Health советует уменьшить объем обработанного мяса в рационе, однако не исключать его вовсе.

Сейчас NHS советует есть не более 70 граммов красного и обработанного мяса в день.

Доктор Кунле из Университета Ридинга, в свою очередь, говорит, что сомневается в том, стоит ли людям снижать потребление красного и обработанного мяса, основываясь на результатах этого исследования.

Он отметил, что реальный риск, связанный с переработанным мясом, очень мал для каждого конкретного человека, и больше ощущается на уровне всего населения.

Однако он отметил, что результаты исследования следует учесть, чтобы выяснить, можно ли уменьшить возможную связь между мясом и раком, если применить новые методы производства пищевых продуктов.

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