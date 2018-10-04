Стоит ли Украине расторгнуть соглашение с Россией по Азовскому морю
Украина усиливает свое военное присутствие в Азовском море. Это стало реакцией на то, что Киев называет "фактической блокадой украинских портов" в Азове, где с апреля этого года российские военные задерживают суда, идущие в украинские порты.
Однако эти задержки и досмотры судов вполне законны - российская сторона может это делать на основе статуса Азовского моря, которое является внутренним морем обоих государств.
Этот статус был определен Договором о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе, подписанном в декабре 2003 года.
Чем более напряженной становится ситуация в Азовском море, тем активнее в Украине обсуждают вопрос о расторжении этого договора, подписанного 15 лет назад, так же, как и "большого" Договора о дружбе с Россией?
Нашла коса на Тузлу
Подписанию соглашения предшествовали несколько месяцев чрезвычайно напряженной ситуации на грани конфликта из-за того, что в последние дни сентября 2003 года Россия неожиданно начала строить дамбу в Керченском проливе - от Таманского полуострова до острова Тузла, относившегося к Крыму, а следовательно, к Украине.
При этом в первые дни строительства российская сторона называла строительство работами по укреплению своего берега.
От того, останется Тузла островом или станет частью косы, зависело, кто будет контролировать Керченский пролив - единственный вход в Азовское море.
Через 15 лет в Киеве начали понимать, что целью строительства дамбы было принуждение Украины к такому соглашению по Азовскому морю, которое отражало бы интересы России.
Прежде всего, разделение Азовского моря не согласно нормам международного морского права, а в "духе дружбы".
"Виктора Степановича нет"
Сразу после начала строительства дамбы с российской стороны украинские дипломаты пытались выяснить, что, собственно, происходит в Керченском проливе. Но даже это было нелегко - вспоминает тогдашний заместитель министра иностранных дел Александр Моцик.
"29 сентября мы узнали об этом (начало строительства дамбы. - Ред.) от Госкомграниц. В тот же день я связался со своим визави в российском МИД Лощининым, который сказал, что ничего не знает", - рассказывает он.
"30-го так же не было известно ничего. Тогда мы решили позвонить российскому послу Черномырдину. Набираю по "сотке", берет трубку его секретарша, и говорит: "А Виктора Степановича нет, он уехал на родину, в Оренбург". Тогда стало понятно, что что-то не так", - вспоминает Моцик.
Как он рассказывает, на предыдущих переговорах в Москве, которые инициировала украинская сторона, российский МИД представлял первый заместитель министра Вячеслав Трубников, до этого четыре года возглавлявший внешнюю разведку РФ:
"А я не знаю, что там строится, - говорит он мне".
После этого Киев решил перевести спор в публичную плоскость, рассказывает дипломат.
Украинский МИД обнародовал заявление, в котором выражал обеспокоенность действиями России. В Киеве также предупреждали, что Украина обратится к другим гарантам Будапештского меморандума и Совета безопасности ООН.
Впоследствии Киев выступил с несколькими нотами протеста в адрес России, в которых предостерегал, что Украине примет все необходимые меры для сохранения своей территориальной целостности и нерушимости границ.
Тогдашний президент Украины Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и вернулся в Украину.
Парламент посвятил отдельное пленарное заседание обсуждению кризиса на Тузле, во время которого прозвучали призывы к восстановлению ядерного статуса.
Украинские военные провели внеочередные обучения в регионе.
И в конце октября российских строителей дамбы и украинских пограничников на Тузле разделяло буквально 100 метров.
Далее стороны вели напряженные переговоры.
А 24 декабря того же года был подписан Договор о сотрудничестве в Азовском море - именно тот, который сейчас позволяет российским военным задерживать и осматривать торговые суда, направляющиеся в и из украинских портов - Мариуполя и Бердянска.
Сейчас Тузла - одна из опорных точек, на которых Россия построила мост через Керченский пролив в Крым, аннексированный в 2014 году.
Status Quo или денонсация?
Чем более напряженной становится ситуация в Азовском море, тем активнее в Украине обсуждают возможность расторжения этого договора.
Существуют серьезные аргументы как в пользу такого решения, так и против него.
Центр "Новая Европа", который опросил дипломатов, военных, юристов и ученых, выделил условные 11 аргументов "за" денонсацию соглашения, и 10 - "против".
После расторжения соглашения Азовское море получит статус открытого моря, а отношения сторон будут регулироваться международным правом, в частности, Конвенции ООН по морскому праву. Она определяет 12-мильные территориальные воды, позволяет четко регулировать воздушное движение над морем, а также использование его недр.
Кроме того, право на по хождение по Керченскому проливу будут иметь все корабли, в том числе и военные корабли "третьих стран", которые сейчас не могут заходить в Азов без согласования с Россией.
Да и споры тогда должны будут решаться согласно международной процедуре, а не по "соглашению сторон", как указано в договоре 2003 года. Наконец, расторжение соглашения восстановит справедливость - договор, подписанный под давлением на фоне конфликта из-за Тузлы, тем более не нужен сейчас в отношении страны, которую Киев считает агрессором.
Так говорят сторонники денонсации соглашения. У противников не менее серьезные аргументы.
Одностороннее расторжение Украиной договора позволит России говорить, что именно Киев дестабилизирует ситуацию в регионе.
Кроме того, денонсация может подорвать позицию Украины в международных судах, которые уже рассматривают иски против России, в которых Киев жалуется на несоблюдение соглашений Москвой.
Наконец, Россия уже нарушила не одно международное соглашение, поэтому стоит ли надеяться, что в этом вопросе она будет придерживаться Конвенции ООН по морскому праву, а следовательно ситуация в Азовском море и в Керченском проливе может стать просто неуправляемой.
Обращают внимание на еще один момент: и Азовское море и Керченский пролив упомянуты в Договоре об украинско-российской государственной границе, а последствия его просмотра будут на порядок серьезнее, если учитывать ситуацию с аннексией Крыма и конфликт на Донбассе.
Есть и сугубо экономико-социальный аспект: в ответ на денонсацию Россия может полностью заблокировать Керченский пролив, а это сразу скажется на жизни порядка тысяч сотрудников Мариупольского и Бердянского портов, а также украинских рыбаков.
Что говорят юристы?
"Вопрос, который должен быть ключевым: предоставим ли мы какие-либо преимущества Украине возможной денонсацией этого договора? Необходимо иметь в виду, что Азовское море - замкнуто, и так или иначе нужно будет вступать в какие-то отношения с РФ относительно использования ресурсов этого моря" , - говорит кандидат юридических наук, доцент Института международных отношений Киевского национального университета Антон Кориневич.
"Безусловно, надо помнить ситуацию с Тузлой и то давление, которое передовало подписанию соглашения 2003 года. Однако сможем ли мы сейчас обеспечить лучшую сделку?" - добавляет он.
Он также отмечает: различие в расторжении большого договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве заключается в том, что тот договор был преимущественно политическим документом, тогда как договор об Азовском море и Керченском проливе содержит много сугубо технических моментов, урегулировать которые будет крайне трудно, - как это уже показал опыт ситуации в море вокруг Крыма после его аннексии.
В то же время, как отмечает чрезвычайный и полномочный посол и доктор юридических наук Владимир Василенко, "так, как есть, ситуацию оставлять нельзя".
Он утверждает, что в случае, если соглашение будет расторгнуто, это не ослабит позиции Украины в международном арбитраже:
"Украина как государство, подвергшееся агрессии, имеет право применять против Российской Федерации международные правовые санкции. А одной из таких санкций является расторжение договоров в одностороннем порядке".
Василенко отмечает, что "нельзя разорвать все соглашения в один день", но также обращает внимание, что "все механизмы двустороннего сотрудничества, которые были созданы между Украиной и Россией во времена "дружбы, партнерства и сотрудничества", Россия в конце концов использовала против Украины".