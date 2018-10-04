Стоит ли Украине расторгнуть соглашение с Россией по Азовскому морю

Копірайт зображення UNIAN Image caption Осенью 2003 года Тузла была украинским островом. Теперь через него проходит мост, который Россия построила через Керченский пролив в Крым

Украина усиливает свое военное присутствие в Азовском море. Это стало реакцией на то, что Киев называет "фактической блокадой украинских портов" в Азове, где с апреля этого года российские военные задерживают суда, идущие в украинские порты.

Однако эти задержки и досмотры судов вполне законны - российская сторона может это делать на основе статуса Азовского моря, которое является внутренним морем обоих государств.

Этот статус был определен Договором о сотрудничестве Украины и России в Азовском море и Керченском проливе, подписанном в декабре 2003 года.

Чем более напряженной становится ситуация в Азовском море, тем активнее в Украине обсуждают вопрос о расторжении этого договора, подписанного 15 лет назад, так же, как и "большого" Договора о дружбе с Россией?

Нашла коса на Тузлу

Копірайт зображення UNIAN Image caption В последние дни сентября 2003 года россияне начали насыпать дамбу направлении украинского острова Тузла

Подписанию соглашения предшествовали несколько месяцев чрезвычайно напряженной ситуации на грани конфликта из-за того, что в последние дни сентября 2003 года Россия неожиданно начала строить дамбу в Керченском проливе - от Таманского полуострова до острова Тузла, относившегося к Крыму, а следовательно, к Украине.

При этом в первые дни строительства российская сторона называла строительство работами по укреплению своего берега.

От того, останется Тузла островом или станет частью косы, зависело, кто будет контролировать Керченский пролив - единственный вход в Азовское море.

Через 15 лет в Киеве начали понимать, что целью строительства дамбы было принуждение Украины к такому соглашению по Азовскому морю, которое отражало бы интересы России.

Прежде всего, разделение Азовского моря не согласно нормам международного морского права, а в "духе дружбы".

"Виктора Степановича нет"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Из -за строительства российской дамбы в сторону Тузлы тогдашний президент Украины Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку

Сразу после начала строительства дамбы с российской стороны украинские дипломаты пытались выяснить, что, собственно, происходит в Керченском проливе. Но даже это было нелегко - вспоминает тогдашний заместитель министра иностранных дел Александр Моцик.

"29 сентября мы узнали об этом (начало строительства дамбы. - Ред.) от Госкомграниц. В тот же день я связался со своим визави в российском МИД Лощининым, который сказал, что ничего не знает", - рассказывает он.

"30-го так же не было известно ничего. Тогда мы решили позвонить российскому послу Черномырдину. Набираю по "сотке", берет трубку его секретарша, и говорит: "А Виктора Степановича нет, он уехал на родину, в Оренбург". Тогда стало понятно, что что-то не так", - вспоминает Моцик.

Как он рассказывает, на предыдущих переговорах в Москве, которые инициировала украинская сторона, российский МИД представлял первый заместитель министра Вячеслав Трубников, до этого четыре года возглавлявший внешнюю разведку РФ:

"А я не знаю, что там строится, - говорит он мне".

Копірайт зображення UNIAN Image caption В октябре 2003 Украина спешно обозначала свою границу с государством, с которым ранее заключила большой договор о дружбе

После этого Киев решил перевести спор в публичную плоскость, рассказывает дипломат.

Украинский МИД обнародовал заявление, в котором выражал обеспокоенность действиями России. В Киеве также предупреждали, что Украина обратится к другим гарантам Будапештского меморандума и Совета безопасности ООН.

Впоследствии Киев выступил с несколькими нотами протеста в адрес России, в которых предостерегал, что Украине примет все необходимые меры для сохранения своей территориальной целостности и нерушимости границ.

Тогдашний президент Украины Леонид Кучма прервал визит в Латинскую Америку и вернулся в Украину.

Парламент посвятил отдельное пленарное заседание обсуждению кризиса на Тузле, во время которого прозвучали призывы к восстановлению ядерного статуса.

Украинские военные провели внеочередные обучения в регионе.

И в конце октября российских строителей дамбы и украинских пограничников на Тузле разделяло буквально 100 метров.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В октябре 2003 года российских строителей и украинских пограничников разделяли 100 метров воды

Далее стороны вели напряженные переговоры.

А 24 декабря того же года был подписан Договор о сотрудничестве в Азовском море - именно тот, который сейчас позволяет российским военным задерживать и осматривать торговые суда, направляющиеся в и из украинских портов - Мариуполя и Бердянска.

Сейчас Тузла - одна из опорных точек, на которых Россия построила мост через Керченский пролив в Крым, аннексированный в 2014 году.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Владимир Путин сам сел за руль "КАМАЗа", чтобы открыть мост через Керченский пролив

Status Quo или денонсация?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теперь через Тузлу проходит мост, построенный Россией в Крым, который она аннексировала в 2014 году

Чем более напряженной становится ситуация в Азовском море, тем активнее в Украине обсуждают возможность расторжения этого договора.

Существуют серьезные аргументы как в пользу такого решения, так и против него.

Центр "Новая Европа", который опросил дипломатов, военных, юристов и ученых, выделил условные 11 аргументов "за" денонсацию соглашения, и 10 - "против".

После расторжения соглашения Азовское море получит статус открытого моря, а отношения сторон будут регулироваться международным правом, в частности, Конвенции ООН по морскому праву. Она определяет 12-мильные территориальные воды, позволяет четко регулировать воздушное движение над морем, а также использование его недр.

Кроме того, право на по хождение по Керченскому проливу будут иметь все корабли, в том числе и военные корабли "третьих стран", которые сейчас не могут заходить в Азов без согласования с Россией.

Да и споры тогда должны будут решаться согласно международной процедуре, а не по "соглашению сторон", как указано в договоре 2003 года. Наконец, расторжение соглашения восстановит справедливость - договор, подписанный под давлением на фоне конфликта из-за Тузлы, тем более не нужен сейчас в отношении страны, которую Киев считает агрессором.

Так говорят сторонники денонсации соглашения. У противников не менее серьезные аргументы.

Одностороннее расторжение Украиной договора позволит России говорить, что именно Киев дестабилизирует ситуацию в регионе.

Кроме того, денонсация может подорвать позицию Украины в международных судах, которые уже рассматривают иски против России, в которых Киев жалуется на несоблюдение соглашений Москвой.

Наконец, Россия уже нарушила не одно международное соглашение, поэтому стоит ли надеяться, что в этом вопросе она будет придерживаться Конвенции ООН по морскому праву, а следовательно ситуация в Азовском море и в Керченском проливе может стать просто неуправляемой.

Обращают внимание на еще один момент: и Азовское море и Керченский пролив упомянуты в Договоре об украинско-российской государственной границе, а последствия его просмотра будут на порядок серьезнее, если учитывать ситуацию с аннексией Крыма и конфликт на Донбассе.

Есть и сугубо экономико-социальный аспект: в ответ на денонсацию Россия может полностью заблокировать Керченский пролив, а это сразу скажется на жизни порядка тысяч сотрудников Мариупольского и Бердянского портов, а также украинских рыбаков.

Что говорят юристы?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В конце 2003 года Тузла осталась в составе Украины, а Россия получила договор о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе

"Вопрос, который должен быть ключевым: предоставим ли мы какие-либо преимущества Украине возможной денонсацией этого договора? Необходимо иметь в виду, что Азовское море - замкнуто, и так или иначе нужно будет вступать в какие-то отношения с РФ относительно использования ресурсов этого моря" , - говорит кандидат юридических наук, доцент Института международных отношений Киевского национального университета Антон Кориневич.

"Безусловно, надо помнить ситуацию с Тузлой ​​и то давление, которое передовало подписанию соглашения 2003 года. Однако сможем ли мы сейчас обеспечить лучшую сделку?" - добавляет он.

Он также отмечает: различие в расторжении большого договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве заключается в том, что тот договор был преимущественно политическим документом, тогда как договор об Азовском море и Керченском проливе содержит много сугубо технических моментов, урегулировать которые будет крайне трудно, - как это уже показал опыт ситуации в море вокруг Крыма после его аннексии.

В то же время, как отмечает чрезвычайный и полномочный посол и доктор юридических наук Владимир Василенко, "так, как есть, ситуацию оставлять нельзя".

Он утверждает, что в случае, если соглашение будет расторгнуто, это не ослабит позиции Украины в международном арбитраже:

"Украина как государство, подвергшееся агрессии, имеет право применять против Российской Федерации международные правовые санкции. А одной из таких санкций является расторжение договоров в одностороннем порядке".

Василенко отмечает, что "нельзя разорвать все соглашения в один день", но также обращает внимание, что "все механизмы двустороннего сотрудничества, которые были созданы между Украиной и Россией во времена "дружбы, партнерства и сотрудничества", Россия в конце концов использовала против Украины".

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