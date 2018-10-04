Почему Украина выслала консула Венгрии: история конфликта

Копірайт зображення УНІАН Image caption Берегове залишилося без угорського консула

МИД Украины объявил персоной нон грата венгерского консула в закарпатском городе Берегово.

"В связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов", - сообщили в МИД.

"У Украины нет ни одного законного основания для высылки венгерского консула в Берегово, и соответственно, Венгрия ответит на это по принципу взаимности", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в Москве после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

Петер Сиярто пообещал выслать украинского консула из Венгрии. "Киев разрушил прежде отличные отношения между Украиной и Венгрией своими шагами, направленными против венгерского меньшинства", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.

Требование об отзыве венгерского консула в Киеве выдвинули еще две недели назад. Причиной стала видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве Венгрии в Берегово, которое обнародовало государственное информагентство Укринформ.

Image caption Венгерского дипломата выслали из-за скандала с выдачей венгерских паспортов в помещении консульства в Берегово

На видео скрытой камерой сняли церемонию предоставления венгерского гражданства жителям Закарпатья. Сначала выдают паспорт, дальше раздается присяга на верность Венгрии на фоне венгерского флага. После этого якобы сотрудник консульства просит на венгерском языке не рассказывать о паспорте украинским чиновникам.

Это видео спровоцировало новое обострение украинско-венгерского спора. Министр иностранных дел Павел Климкин предложил Венгрии либо доказать, что видео является фейковым, либо отозвать консула Йожефа Бачкаи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что видео использовано в предвыборной борьбе в Украине для подогрева ненависти к венграм.

"Двойное гражданство - обычная практика в ЕС, поэтому украинское возмущение свидетельствует, что Киев несерьезно относится к европейской интеграции и вступлению в НАТО", - заявил он.

Будапешт пригрозил выслать украинского консула в Венгрии как шаг.

Спор с Венгрией продолжается уже несколько лет. Неурегулированный вопрос двойного гражданства - одна из его главных причин.

Сторонников введения двойного гражданства в Украине немало. Согласно опросу КМИС в декабре 2014 года, его легализацию поддерживали 30,2% граждан, против выступили 44,9%. Наибольшую поддержку двойное гражданство получило в Закарпатье - 56,7% и на Донбассе - 45,3%.

Однако помимо двойного гражданства, в последние годы в украинско-венгерских отношениях возникли новые проблемы.

Мечты Орбана и обещания Порошенко

Кризис в отношениях Венгрии и Украины возник весной 2014 года - на фоне аннексии Крыма и захвата вооруженными сепаратистами городов на Донбассе. Премьер-министр Виктор Орбан во время выступления в парламенте требовал двойного гражданства и автономии для венгров Закарпатья.

"Венгры, проживающих в Карпатском регионе, имеют право на двойное гражданство, на права национального сообщества и на автономию. Положение 200 тысяч венгров, живущих в Украине, придает этому вопросу особую остроту", - подчеркнул он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Орбан считает, что венгры, живущие в соседних с Венгрией странах, имеют право на двойное гражданство и автономию

Заявления Орбана спровоцировали первый конфликт в украинско-венгерских отношениях с момента обретения независимости Украины. Министр иностранных дел Венгрии Янош Мартон попытался исправить ситуацию и заявил, что венгерский премьер имел в виду "самоуправление", а не территориальную автономию.

Незадолго до этого, 1 мая 2014 года, кандидат в президенты Украины Петр Порошенко посетил Ужгород и подписал декларацию с Обществом венгерской культуры Закарпатья. В обмен на поддержку со стороны этой организации на выборах Порошенко обещал обеспечить языковые права венгерскому меньшинству, согласно Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также парламентское представительство закарпатских венгров.

Об этой декларации украинские СМИ вспомнили в разгар конфликта в 2017 году, когда Европейская правда обнародовала соответствующий документ. Хоть она и не имеет никакой юридической силы, для Будапешта и венгерских организаций это стало основанием для обвинений украинского президента в нарушении договоренностей.

В последующие годы напряжение в двусторонних отношениях снизилось. Правительство Венгрии и посол Эрне Кешкень заявляли о поддержке целостности и суверенитета Украины. Венгрия оказывала помощь раненым воинам АТО, переселенцам с Донбасса, присоединилась к реверсивным поставкам газа в Украину, поддержала соглашение об ассоциации Украины с ЕС и предоставлении украинцам безвизового режима.

Однако вопрос двойного гражданства не исчез с повестки дня.

В феврале 2015 года Госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош Потап заявил, что 94 тысячи венгров Закарпатья получили гражданство Венгрии по упрощенной процедуре. Некоторые украинские политики выразили обеспокоенность, что таким образом Венгрия якобы реализует на Закарпатье тот же сценарий, котрый был у России в Крыму до его аннексии.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Венгерские спонсоры из правительство страны финансируют ряд гуманитарных проектов в Закарпатской области, в частности институт Ракоци

1 мая 2016 года в Украине вступил в силу закон о государственной службе, запрещающий двойное гражданство чиновников. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль приказал уволить начальника управления образования, молодежи и спорта Береговской райгосадминистрации Василия Лендела, который получил венгерское гражданство во время пребывания на службе.

В марте 2017 года президент Порошенко предложил внести изменения в закон "О гражданстве Украины", предусматривающие, что украинские владельцы нескольких паспортов должны определиться, от какого из них отказаться. То есть те украинцы, которые решили оставить себе венгерское гражданство, должны быть лишены украинского гражданства.

Законопроект вызвал беспокойство в Будапеште. После переговоров Виктора Орбана и Петра Порошенко в марте 2017 года Верховная Рада его не рассматривала.

Уже в скором времени "паспортный вопрос" затмит конфликта вокруг образования на венгерском языке.

Конфликт вокруг закона об образовании и воинской части в Берегово

5 сентября 2017 Верховная Рада принимает закон "Об образовании". Закон предусматривает, что в школах нацменьшинств обучение на родном языке после переходного периода останется только в 1-4 классах. В средней и высшей школе на языках нацменьшинств будут преподавать только языки нацменьшинств, национальную историю и литературу. Поскольку до принятия этого закона почти все предметы в 176 венгроязычных школах Украины преподавали на венгерском МИД Венгрии и некоторые представители нацменьшинства выразили протест.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает прав венгерского меньшинства", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

Закон вызвал споры среди украинских чиновников.

Министр образования Лилия Гриневич отстаивает закон, аргументируя низкими результатами ВНО по украинскому языку среди выпускников в Закарпатье, а также лучшими перспективами для детей из семей закарпатских венгров поступить в украинские вузы.

Зато губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль призвал президента Порошенко ветировать закон. Он отметил, что закон не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, законодательству Украины и заключенным с соседними странами международным договорам.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль резко критиковал закон "Об образовании" и призвал президента Порошенко его ветировать

Президент Порошенко к закарпатскому губернатору не прислушался и закон "Об образовании" подписал.

МИД Венгрии начало угрожать блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

"Гарантируем, это больно ударит по Украине в будущем", - заявил Петер Сиярто.

Позже глава МИД Венгрии сообщил, что закон "Об образовании" противоречит Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и пригрозил ее пересмотром, однако другие страны ЕС проигнорировали этот вопрос.

В феврале 2018 года было совершено два поджога офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

В первом нападении полиция обвинила представителей польской праворадикальной организации "Фаланга", которые воевали на Донбассе на стороне группировок "ДНР" и "ЛНР". Геннадий Москаль сообщил в Facebook, что во втором поджоге участвовали бывшие бойцы АТО из Кропивницкого и Черкасс, но организатором был якобы сотрудник Министерства государственной безопасности непризнанного Приднестровья, а за преступлением якобы стоит ФСБ.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Последствия поджога офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде 27 февраля

В феврале 2018 года Минобороны Украины сообщило о намерении восстановить воинскую часть в составе тысячи военнослужащих в городе Берегово, которое преимущественно населено венграми.

Венгрию этот план возмутил. "Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом", - отметил Петер Сиярто в марте 2018 года.

С тех пор ситуация в отношениях Венгрии и Украины существенно не изменилась.

Будапешт требует остановки имплементации закона "Об образовании" с учетом мнения венгерского нацменьшинства.

Будапешт блокирует проведение заседаний комиссии Украина-НАТО на уровне министров и глав государств. Чтобы объяснить свою позицию Будапешт направил руководству НАТО принятый в мае 2018 года "меморандум о защите венгров Закарпатья", в котором изложил свои претензии к Украине.

Копірайт зображення УНІАН Image caption После принятия закона "Об образовании" Венгрия блокирует развитие сотрудничества Украины с НАТО

В июле 2018 года Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, которое должно было состояться в Брюсселе 11-12 июля.

В альянсе решили проблему следующим образом - состоялось заседание НАТО-Украина-Грузия.

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