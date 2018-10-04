Последствия цунами в Индонезии в фото
- 4 октября 2018
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На индонезийском острове Сулавеси, где во время разрушительного землетрясения погибли сотни людей, продолжаются поиски выживших.
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