Последствия цунами в Индонезии в фото

  • 4 октября 2018

На индонезийском острове Сулавеси, где во время разрушительного землетрясения погибли сотни людей, продолжаются поиски выживших.

Больше 20 человек оказались под завалами и были спасены в городе Палу Копірайт зображення Reuters
Image caption Больше 20 человек оказались под завалами и были спасены в городе Палу
Поиски выживших в Палу Копірайт зображення Reuters
Image caption По меньшей мере 832 человека погибли в результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 7,5. Волны высотой до 6 метров обрушились на город Палу
Спасатели в Палу Копірайт зображення EPA
Image caption Власти говорят, что количество погибших может возрасти, поскольку службы спасения еще не добрались до эпицентра
Люди несут погибших Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Люди приносят тела погибших в мешках в больницу Палу для официального опознания
разрушения в Палу Копірайт зображення EPA
Image caption Палу - город численностью в 335 тыс. человек - спустя два дня после цунами выглядит как зона боевых действий, фото от 30 сентября 2018 года
Пляж Таман Риа в городе Палу Копірайт зображення Reuters
Image caption После разрушительных волн от пляжа Таман Риа ничего не осталось, фото от 30 сентября
Обломки бывшей гостиницы в Палу Копірайт зображення AFP
Image caption 10-этажная гостиница в Палу полностью разрушена, есть опасения, что под завалами могут находиться люди
Люди вывозят на тележках товары из супермаркета в Палу Копірайт зображення EPA
Image caption Появились сообщения о случаях мародерства в Палу, где власти с трудом пытаются установить порядок, фото от 30 сентября
вид сверху на разрушенную мечеть Копірайт зображення Reuters
Image caption Первоначальный толчок произошел перед началом вечерней молитвы

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