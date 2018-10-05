Почему Крым не стал украинским в 1918 году

Копірайт зображення УНИАН

5 октября 1918 года - 100 лет назад - в Киеве начались переговоры о присоединении Крыма к Украине. Им предшествовали весьма драматические процессы: взаимные оскорбления, таможенная война, блокада полуострова и др.

Два взгляда на Украину и Крым в 1918 году

"Украина не может жить, не владея Крымом, это будет какое-то туловище без ног. Крым должен принадлежать Украине, на каких условиях, не имеет значения".

"Слухи о присоединении Крыма к Украине не верны. По имеющимся у нас документам от немецкого правительства, ни немцы, ни Киев на Крым не претендуют, берут только материковую часть Таврической губернии".

Первая фраза принадлежит гетману Украины Павлу Скоропадскому.

Копірайт зображення Газета "Свобода", 21 мая 1918 года Image caption Гетман Скоропадский с первых дней правления поставил вопрос о присоединении Крыма

Вторая - члену Революционного военного совета России Иосифу Сталину. Из приведенной малоизвестной телеграммы в адрес Севастопольского совета депутатов (оригинал хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории, фонд 558, опись 1, дело 163, стр. 1) следует, что Берлин предоставил красной Москве тайные гарантии: в перспективе Крым будет российским.

Краевое правительство

Немцы завладели Крымом по результатам Брестского мира - 24 апреля вошли в Симферополь. В июне назначили премьер-министром Крымского краевого правительства Сулеймана Сулькевича.

У этой кандидатуры было как минимум два преимущества.

Первое: он - бывший царский генерал, то есть сможет обеспечить спокойствие на полуострове. Вторая: он - литовский татарин по этническому происхождению, мусульманин. Таким образом, создается видимость, что во главе полуострова стоит представитель коренного народа Крыма.

Правительство Сулькевича издало декларацию "К населению Крыма", в которой подчеркнуло, что "ставит своей задачей сохранение самостоятельности полуострова".

Декларация определила герб и флаг Крыма, ввела гражданство, объявила государственным языком - русский, с возможностью общения с государственными и общественными организациями также на татарском или немецком. Правительство заявило о "постепенном создании сухопутных войск и морских сил", основании Крымского государственного банка и намерении выпустить "свои денежные знаки".

Сулькевич проинформировал Киев о своем назначении.

Украинские чиновники не признали самопровозглашенное государство и в телеграмме-ответе, по словам Сулькевича, обратились к нему как к "губернскому старосте".

Кроме того, телеграмму написали на украинском языке. Крымский премьер, полтора десятилетия служивший на Дальнем Востоке, а в последнее время - в Румынии, его не понимал.

Решительно отписал, что не является старостой, а возглавляет правительство самостоятельного государства. В дальнейшем попросил контактировать на русском языке.

Таможенная война

В Киеве расценили ответ Симферополя как демарш. Председатель правительства Федор Лизогуб доложил ситуацию гетману Павлу Скоропадскому.

"Лизогуб, - вспоминал Скоропадский, - заявил, что он получил телеграмму от генерала Сулькевича, который объявил, что он стоит во главе правительства, наряду с замечаниями, в очень наглой форме, что он украинского языка не понимает и продолжает настаивать, чтобы к его правительству обращались на русском языке".

Последнее требование возмутило Скоропадского.

Вот его комментарий: "Вся переписка и вообще все официальные сношения как с немцами, австрийцами, так и со всеми другими государствами и обывателями осуществлялись на украинском языке. Нам отвечали на своем языке, это так было принято. В Украине официальным языком был украинский, и не генералу Сулькевичу менять существующий порядок".

Украинское правительство обратилось к немцам с нотой, чтобы Крым вошел в состав Украины.

Копірайт зображення Газета "Свобода" Image caption Информация о ноте германскому правительству с требованием включить Крым в состав Украины. Газета "Свобода", 4 июля 1918 года

Окружение гетмана размышляло, каким образом усмирить крымское правительство.

Дмитрия Донцова, директора Украинского телеграфного агентства, именно в эти дни вызвали к Скоропадскому. "Говорил с ним о Крыме, - записал в дневнике, - о новых шагах, чтобы заставить крымское правительство числиться с Украиной - экономический бойкот, в случае необходимости - блокада полуострова с нашей стороны".

В конце концов, приняли именно такой сценарий.

"Наш совет министров решил прекратить отношения с этим новым правительством, - вспоминал позже Скоропадский, - и до выяснения взаимных отношений между Крымом и Украиной прервать экономические отношения".

Так началась таможенная война.

Все товары, которые предприниматели везли в Крым, конфисковывали. Полуостров остался без украинского хлеба. Это ухудшило и без того плохую продовольственную ситуацию. Цены на продукты подскочили вдвое. Ввели карточки на хлеб - даже в Симферополе. А Севастополь оказался на грани голода.

Правительство Сулькевича ответило запретом на продажу Украине соли.

Киев объявил крымские дороги своей собственностью и ограничил их использование для нужд полуострова.

Симферополь отреагировал символическим жестом - назначил комиссию по определению государственной границы между Крымом и Украиной.

"Как равные с равными"

Экономическая блокада полуострова продолжалась несколько месяцев.

В конце сентября под давлением немцев Сулькевич согласился на переговоры - нужно было решить продовольственный кризис. Выслал в Киев правительственную делегацию во главе с министром юстиции Александром Ахматовичем.

Копірайт зображення Из книги М.Захарченко "Киев теперь и прежде Image caption Здесь в киевской резиденции гетмана Скоропадского проходили переговоры с делегацией Крыма. Из книги М.Захарченко "Киев теперь и прежде", 1888 год, стр. 172

Украина несколько ослабила антикрымские санкции. Крым отменил запрет на продажу соли.

Накануне переговоров Ахматович дал интервью корреспонденту газеты "Киевская мысль". Заявил, что украинцы плохо знакомы с крымскими делами. По его словам, "в экономическом плане Крым находится в блестящем положении". Это не имело ничего общего с реальностью.

Копірайт зображення Центральный музей Тавриды Image caption Отмена правительством Сулькевича запрета на продажу соли за границу. "Собрание узаконений и распоряжений Крымского краевого правительства" №8, 1 ноября 1918 года. Центральный музей Тавриды, КП-11978/364 / Д-708

Позицию полуострова на предстоящих переговорах министр определил так: "Мы приехали сюда говорить как равные с равными. Стоим на принципе национального самоопределения... Для Крыма мы будем требовать такие же права, какие Украина требует для себя".

Переговоры начались 5 октября в гетманском дворце на первом этаже.

Крымчане не скрывали, что приехали обсуждать главным образом экономические вопросы. Прежде всего, полное снятие блокады полуострова и прекращение таможенной войны.

Но украинскую делегацию интересовали исключительно политические дела, а именно - условия присоединения Крыма к Украине. Глава украинской делегации премьер-министр Федор Лизогуб представил симферопольским коллегам "Главные основания соединения Крыма с Украиной".

Документ содержал 19 пунктов.

Он предусматривал следующее: Крым получит статус автономии, а при гетмане Украины появится должность уполномоченного по крымским вопросам - статс-секретаря. Его будет назначать гетман из трех кандидатов, выдвинутых Симферополем.

Именно та модель

Представителей Крыма "Главные основания ..." не удовлетворили. По их словам, вместо "проекта соединения" полуострова навязывают "проект порабощения". Самый большой компромисс, на который они могли бы согласиться, - проект федерации с заключением двустороннего соглашения между Украиной и Крымом.

Украинская делегация пригрозила возобновлением таможенной войны и покинула зал заседаний.

Через несколько дней переговоры возобновились. И снова зашли в тупик.

Переговоры продолжались несколько недель, но безрезультатно.

Сулькевич и Скоропадский вскоре покинули политическую арену.

Конечно, обе стороны не знали о тайной договоренности Берлина с Москвой, о которой телеграфировал Сталин.

Ну, а если бы крымчане согласились на автономию? Что тогда?

Очевидно, в ситуацию вмешались бы немцы. Их воинские части находились и в Крыму, и в Украине.

Копірайт зображення Кадр из фильма "Документы эпохи" Image caption Немецкие войска в Киеве возле городской Думы. Кадр из монтажного фильма "Документы эпохи", Киевская кинофабрика ВУФКУ, 1928 год, режиссер Леонид Могилевский

Как бы там ни было, позиция Украины на этих переговорах выглядит реалистичнее. Ведь в конечном итоге реализовалась именно та модель, которую предлагал Киев: независимая Украина, а в ее составе - Автономная Республика Крым.

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