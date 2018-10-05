Украинский наступает: самые острые новации закона о языке

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Через несколько месяцев в Украине могут принять новый языковой закон, который уже вызвал множество дискуссий и политических спекуляций - одни радуются усилению украинского языка, другие критикуют за слишком радикальную украинизацию.

После нескольких дебатов Верховная Рада все же смогла принять один из языковых проектов за основу, и депутаты пообещали проголосовать окончательно уже в ноябре.

Ко второму чтению в проект подадут сотни поправок и могут изменить до неузнаваемости, ведь, фактически, документ должен стать сочетанием двух проектов.

Самая большая фракция парламента БПП до последнего момента отказывалась голосовать за проект 5670-д, который зарегистрировали сразу 77 депутатов.

Президентская фракция согласилась поддержать проект только с условием, что многие их замечания учтут перед окончательным принятием. О необходимости существенных поправок к проекту перед вторым чтением уже заявил и Петр Порошенко.

Самые громкие новации проекта уже возмутили украинских политиков и социальные сети.

Языковых инспекторов не будет

Очень многие политики критиковали в законопроекте "языковых инспекторов", которые должны появиться в Украине для контроля обязательного использования государственного языка.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Представитель фракции БПП Игорь Гринив предупредил при рассмотрении, что окончательная редакция языкового закона должна быть взвешенной

Авторы хотели создать целую службу языковых инспекторов - 27 - по количеству регионов Украины, чтобы они могли контролировать соблюдение языкового законодательства не только в государственных органах и предприятиях, но и в частных.

Однако такие жесткие новации в зале Верховной Рады не поддержали даже в первом чтении. Поэтому, как утверждает докладчик проекта Николай Княжицкий и спикер парламента Андрей Парубий, "языковых инспекторов" из проекта выбросили еще перед первым чтением.

В доступном на сайте Рады проекте эти нормы указаны, но под стенограмму спикер пообещал, что в тексте этого не будет.

Специальная комиссия, языковой центр и уполномоченный по защите

Проект создает много новых государственных структур, которые будут заниматься развитием, стандартизацией и защитой украинского языка.

Во-первых, все чиновники и новые граждане Украины должны будут доказывать свое владение украинским языком.

Всем этим будет заниматься новосозданная национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Комиссия будет утверждать правописание, стандарты терминологии, требования знания языка и стандарты сертификации.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Языковые квоты на радио действуют уже несколько лет

Эта же комиссия создаст отдельный Центр украинского языка, который будет реализовывать все наработки комиссии и проводить экзамены и сертификацию по знанию государственного языка.

Отдельно комиссия создаст еще и терминологический центр, который "будет совершенствовать стандарты украинского языка".

Также должен появиться уполномоченный по защите государственного языка.

Как заверил спикер Андрей Парубий, должность уполномоченного в проекте оставили. Хотя пока не до конца понятны детали предстоящей работы, ведь его функционирование могло быть отчасти связано с работой отмененных "языковых инспекторов".

Экзамены для гражданства

Действие нового закона, как обещают авторы, не будет распространяться на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Каждого гражданина обязывают владеть государственным языком, а все претенденты на получение украинского паспорта будут сдавать отдельный экзамен, чем и будет заниматься новый языковой центр.

Свободно владеть государственным языком обяжут огромную армию работников - от президента до педагогов и медиков коммунальных учреждений.

Язык в образовании

Новый закон устанавливает, что языком воспитательного процесса в дошкольных учреждениях будет государственный язык. В дошкольных учебных заведениях с языком обучения, является языком национального меньшинства, воспитательный процесс одновременно с государственной также происходить языке меньшинства.

В общеобразовательных учреждениях языком обучения является государственный, но в учреждениях, где есть язык обучения национального меньшинства, учебный процесс наряду с государственным будет проводиться и на этом языке.

В каком именно объеме, должен определять закон "О национальных меньшинствах в Украине".

Языком ВНО также должен быть только государственный язык, кроме экзаменов по иностранным языкам.

Копірайт зображення Unian Image caption 13 октября языковая квота на украинский на телевидении возрастет до 75%

В высших учебных заведениях языком преподавания будет только украинский.

Отдельные учреждения при желании могут перевести часть дисциплин на английский или другой официальный язык ЕС. Для русского языка в проекте закона места нет.

Театры, концерты, музеи и кино

Сопровождение всех культурных и зрелищных мероприятий в Украине обяжут проводить на государственном языке. Если ведущий не знает украинского, то его выступление должны будут переводить.

Все афиши должны быть на украинском языке. Названия и имена исполнителей могут писать и на других языках при условии дублирования на украинском.

На языке музейного дела и выставок также определят исключительно украинский, но информация о музейных предметах может дублироваться и на других языках.

Иностранные фильмы также в Украине должны демонстрироваться с озвучкой или дубляжом на украинском языке, и эта практика уже давно существует.

Закон позволит показывать иностранные фильмы на языке оригинала с субтитрами на украинском. Но количество таких фильмов не должно превышать 10% в месяц.

Театральное представление на иностранном языке в государственном или коммунальном театре будут сопровождать субтитры на украинском.

Язык в СМИ

Авторы документа пообещали, что языковое регулирование на радио и телевидении в законе продублируют теми, которые в Украине уже действуют несколько лет.

А вот что очень смутило издателей газет и журналов Украины, так это обязательство перевести все печатные издания на украинский язык.

Закон будет допускать издание печатных СМИ в нескольких языковых версиях, одна из которых будет украинской.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Все газеты и журналы обяжут иметь украинскую печатную версию

Все языковые версии должны быть одинаковыми по содержанию и объему. Такая новация может существенно увеличить стоимость издательства газет и журналов, если владельцы все же решат печататься на двух языках, а не только на украинском.

Отдельно прописано, что в каждом месте продажи печатных СМИ названия изданий на украинском должны составлять не менее половины.

Правда, новации в отношении печатных СМИ начнут действовать только через год после принятия закона.

Интернет-СМИ и сайты других государственных и негосударственных компаний также должны иметь главную страницу на украинском языке.

Язык книг

Новый языковой закон может существенно усилить издательство украиноязычных книг.

Каждое издательство планируют обязать ежегодно издавать не меньше половины названий книг на украинском.

Подобная норма будет касаться магазинов - там должны будут продаваться не менее 50% украинских названий.

Книгоиздатели и продавцы будут иметь двухлетний переходный период.

Украинский в обслуживании

Языком обслуживания во всех заведениях, независимо от формы собственности, должен также стать украинский. Персональное обслуживание по просьбе клиента может предоставляться и на другом языке.

Языком рекламы также будет исключительно украинский язык, а исключения должны прописать в законе о национальных меньшинствах.

Копірайт зображення UNIAN Image caption 50% книг в издательствах должны выходить на украинском языке

Названия будут не переводить, а транслитерировать

Много споров в социальных сетях вызвали намерения обязать передавать на иностранных языках в СМИ и всех документах украинские названия без перевода, а просто транслитерировать украинское звучание.

Некоторые обозреватели считают, что это может вызвать некоторые неточности, поскольку обяжет все иноязычные издания в Украине и в различных документах писать несвойственные для русского языка украинские названия, такие как "Харкив" или "Била Церква".

Наказание за нарушение

В целом этот закон может вступить в силу через два месяца после опубликования.

И с этого времени за нарушение его норм может начаться административная или уголовная ответственность.

За нарушение использования языка в делопроизводстве может быть штраф от 200 до 400 необлагаемых минимумов, в сфере культуры - 200-300, а в печатных СМИ - 400-500.

В некоторых случаях за нарушение закона может быть и уголовная ответственность. В статью 338 Уголовного кодекса в наказание за надругательство над государственным флагом, гербом или гимном добавляют "публичное унижение или пренебрежение языком".

По этой статье возможен арест до шести месяцев.

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