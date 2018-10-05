"Мы хотим, чтобы украинцы заговорили фразами из "фильма Жадана"

Копірайт зображення facebook.com/pg/thewildfields Image caption Режиссер Ярослав Лодыгин считает, что с помощью фильма "Дикое поле" многие украинцы впервые увидят красивый степной Донбасс. Кадр из фильма

8 ноября состоится премьера украинского фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград".

Историю о защите того, что принадлежит тебе, снимали в нескольких десятках километров от линии фронта.

Госкино официально профинансировало половину бюджета этой картины, вторую половину собирали по всему миру - 40 тысяч евро даже дали простые швейцарцы.

О роли, которая досталась в фильме самому Жадану, о путешествии на другой Донбасс, и о том, почему истории о рейдерстве близки всем, режиссер фильма Ярослав Лодыгин рассказал в интервью BBC News Украина.

ВВС Украина: Фильм "Дикое поле" снят по известной книге известного автора ...

Ярослав Лодыгин: Лучшей украинской книге десятилетия по версии ВВС Украина.

ВВС Украина: Это формирует определенные ожидания у тех, кто ее читал, определенное давление. Как вам с этим работалось?

Копірайт зображення facebook.com/pg/thewildfields Image caption Постер фильма "Дикое поле". В главных ролях - Олег Москаленко и Алексей Горбунов

Я.Л.: Я понимаю и осознаю ожидания людей, читавших книгу людей. Но никакого давления я не ощущаю. Я давно себе позволил делать ошибки. В конце концов, это просто фильм. Худшее, что может произойти (но этого не будет), - люди потратят два часа своего времени на просмотр, а потом забудут.

ВВС Украина: Для тех, кто не читал "Ворошиловград" и будет воспринимать фильм, просто как фильм, с чистого листа, эта история о чем?

Я.Л.: Это приключенческий фильм, некий восточный вариант вестерна, истерн. История о вынужденном возвращении домой 30-летнего мужчины по имени Герман. Он возвращается в свой маленький городок на Донбассе, где исчез его брат, а бизнес, которым он занимался, эта старая, ржавая заправка на холме на выезде из города, находится под серьезной рейдерской атакой местных, так называемых, кукурузников.

Сталкиваясь с этим, наш главный герой должен решить, нужно ли ему вступать в эту борьбу, нужно ли защищать это, казалось бы не его место, а вместе с тем и людей, которые там работают, друзей, и пространство вокруг? Стоит ли игра свеч?

Об этом и наша история - о защите того, что принадлежит тебе, о моменте, когда к тебе приходят и на твое говорят мое

Об этом и наша история - о защите того, что принадлежит тебе, о моменте, когда к тебе приходят и на твое говорят мое - делись или отдай.

Мы все еще продолжаем жить в стране, где понятие собственности размыто, и не все мы научились защищать свое: и в личносном масштабе - свой двор, бизнес, друзей и в большом масштабе. У нас не все люди в стране соглашаются с тем, что Донбасс нужно защищать, что Крым нужно защищать.

Поэтому эта история о том, что является твоим, что есть твой дом, и что нужно делать, когда кто-то хочет у тебя его отнять.

Копірайт зображення facebook.com/pg/thewildfields Image caption В основу романа и фильма положена история о рейдерском захвате заправки на Донбассе

ВВС Украина: Этот фильм может изменить к Донбассу то отношение, которое вы описали?

Я.Л.: Я не знаю, мне трудно сказать. Но большинство людей через этот фильм определенно впервые "попадут" на Донбасс, увидят его сквозь художественный взгляд Сергея Михальчука, нашего прекрасного оператора.

Это будет своего рода бесплатная и безопасная экскурсия в очень красивые места степного, а не индустриального Донбасса.

Большинство людей там никогда не были, и видели Донбасс лишь в новостях.

ВВС Украина: Съемки проходили в нескольких десятках километров от линии фронта, в городе Старобельске с его дорогами и инфраструктурой. Как проходил съемочный процесс, не сталкивались вы с какими-либо препятствиями?

Я.Л.: Мы сталкивались с тем же, с чем сталкиваются люди, которые там живут, или которые хотят туда почему-то попасть. Туда трудно доехать, трудно переместить большое количество техники и людей, которые были необходимы для съемок.

Большинство людей через этот фильм определенно впервые "попадут" на Донбасс, увидят его сквозь художественный взгляд Сергея Михальчука

Этот город ощущает себя островом. Там нет железнодорожного сообщения, его обрезали после войны. Есть авиасообщение, а когда-то туда из Киева за 40 минут долетал самолет. Единственный способ добраться - через два-три блокпоста. До Харькова вы едете 4-5 часов, а потом еще из Харькова столько же, а то и все 8 часов. А дороги разбиты. Это самая большая сложность.

Копірайт зображення facebook.com/thewildfields Image caption Кадр со съемок

Это все еще зона АТО. В нашем фильме было много оружия, что-то взрывалось, что-то стреляло. Нам нужно было многое привезти, показать, что это муляжи, что взрывчатка безопасна. А это все разрешения, ограничения в спецэффектах, потому что ты не можешь все привезти.

Например, нужно было поднять в воздух кукурузник Ан-2, который есть в романе Жадана. Мы его нашли. Но съемочный день пришелся на 24 августа и местное СБУ нас предупредило, что поднимать что-то в воздух опасно. Потому что кто-то по ту сторону может подумать, что будет замечательный подарок - сбить самолет в зоне АТО в такой день. Эпизод с самолетом снимали в Киевской области.

ВВС Украина: Расскажите о реакции местных жителей Старобельска на ваши съемки, на книгу?

Я.Л.: Когда мы впервые приехали туда в 2013 году "в разведку", я понял, что в Старобельске не так много людей, читавших Жадана, несмотря на то, что это их земляк.

Были и те, которые не читая, считали, что это какой-то маргинальный литератор. Это отношение менялось. Когда приехала съемочная группа и актеры, которых старобельчане знают - Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, они подумали: хм, а что же такое Жадан написал? И спустя некоторое время книгу в городе невозможно было купить.

Когда люди поняли, что мы снимаем кино о рейдерском захвате бензоколонки, произошедшем в 90-е годы в Старобельске, я столкнулся с интересной реакцией. Огромное количество разных людей ко мне приходили и говорили: "На самом деле не так все было", "заправка стояла не там", "это брат Жадана отжал заправку" или "меня зовут Герман".

Оказалось, что эта история местным близка. В нашей стране большое количество людей проходили в той или иной форме через историю рейдерства - когда кто-то приходил к их родителям, друзьям и что-то пытался отжать.

Еще одна реакция, которую я запомнил, это когда люди искренне не понимали, зачем мы к ним приехали - мол, что такого есть в Старобельске, что было бы достойно съемки.

Люди утратили способность видеть, что живут в очень красивом месте, что их город - уникальный архитектурный памятник, требующий ухода. Потому что такого архитектурного ансамбля купеческого города, какой сохранился у нас, в Украине больше нет. То, что в русской литературе принято называть "Уездным городом N". Классический провинциальный городок. о котором писали Ильф и Петров в своих "12 стульях".

Когда снимали в самом Старобельске, городской мост был на ремонте, и к месту съемоки вместо 10 минут мы ехали по пыльным ухабам все 40. А город так каждый день ездит на работу - и водители смотрят не на знаки, а под капот, чтобы не въехать в яму. Конечно, когда мы так ездим, то не любим город, в котором живем. И так вот, в условиях бездорожья, не замечая окружающей красоты, живет вся страна.

ВВС Украина: В романе есть несколько цитат, которые стали известными: "Все мы хотели стать пилотами. Большинство из нас стали лузерами", "Защищай свое", вы оставилиих в фильме?

Я.Л.:Да, сценарий и фильм - это своего рода цитатообильная история. В фильме это будет. Мы сейчас тестируем телеграмм-бот, который является голосом "Дикого поля" и использует цитаты из романа. С ним интересно разговаривать, особенно жаловаться на жизнь.

В какой-то момент съемочная группа просто начала говорить цитатами из сценария. Мне бы хотелось, чтобы какие-то из них вошли в ежедневный культурный словарь украинца.

Во время съемок мы, говоря словами пастора из романа, полагались на Божий промысел и пролетавшие мимо облака.

Коча в фильме говорит: "Я уже слишком стар для этого говна". Я думаю, что такую ​​футболку надо иметь каждому, кто вышел из возраста вечеринок, но все еще в них участвует. Или Травма говорит рейдерам, когда ему показывают вывод коммунальщиков, что, мол, вам надо покинуть территорию, а он говорит: "А мы клали на коммунальщиков". Мне кажется, что это актуальная фраза для нашей страны.

ВВС Украина: Как вам удалось привлечь Алексея Горбунова ("Стиляги", "12", "Графиня де Монсоро")?

Копірайт зображення facebook.com/pg/oleksiy.gorbunov.official Image caption "Нельзя сдавать своих. Не кошерно", - говорит в фильме пастор, роль которого исполнил Алексей Горбунов

Я.Л.: Когда Алексей Горбунов решил прекратить съемки в России и вернуться в Украину, я думаю, он столкнулся с определенными реалиями кинопроцесса, потому что здесь мало интересного снимают.

Возможно, он понял, что работы для него не так уж и много, и надо соглашаться. Когда он прочитал сценарий, а книгу еще раньше, увидел, что мы серьезно подходим к съемкам, тогда и решил рискнуть. Да и выбора у него особо не было, где ему еще было играть?

ВВС Украина: Как вы собрали бюджет в 1 млн евро?

Я.Л.: 1 млн 200 тысяч. Половину мы выиграли на открытом конкурсе Госкино. Другая половина собиралась долго. Это были частные деньги из Украины, из Швейцарии, дала средства компания "ЛаймЛайт" и наши копродюсеры из Швейцарии. Что меня поразило - нам удалось собрать 40 тысяч евро у обычных людей в Швейцарии. Эти люди будут указаны в титрах.

ВВС Украина: Чем вы их заинтересовали?

Копірайт зображення facebook.com/thewildfields Image caption Заправку, о которой рассказано в фильме, специально построили на окраине Старобельска

Я.Л.: Это была кампания, которую организовал наш сопродюсер на местном краудфандинговом сервисе. Он просто продал это кино местным любителям кино, привлекая Сергея Жадана и швейцарского поэта, переводчика Жадана. Это универсальная история не только для нас в Украине, но и на глобальном уровне.

ВВС Украина: Швейцария увидит этот фильм?

Я.Л.: Надеюсь, что увидит и не только Швейцария. Нас пригласили на два кинофестивале класса А, на одном из них состоится мировая премьера. И это даст возможность нашим продюсерам найти международных дистрибьюторов и открыть больше рынков.

ВВС Украина: Несколько слов оязыке, на котором говорят герои фильма, - вы подчеркивали, что это обязательно будет суржик. Как это происходило?

Я.Л.: В нашем фильме присутствует многоязычие, каждый герой говорит на своем языке.

Главный герой, Герман, говорит на украинском. Он сталкивается с многоязычным Донбассом 2010 года - кто-то, когда слышит его, тоже переходит на украинский, кто-то говорит на суржике, кто-то говорит только на русском. Причем сам Старобельск окружен украиноязычными селами, где встречается огромное количество суржика.

Мені важко уявити на екрані кубанського сепаратиста-окупанта, який говорить українською мовою

Мне хотелось этот Вавилон, эту максимальную натуральность общения сохранить, но при этом соблюсти законодательную норму - 90% реплик ленты должны быть на украинском или крымскотатарском языке, и только 10% - на других языках.

Лично я считаю такие ограничения деструктивными. Это все равно, что всем художникам сказать рисовать 90% картин только желтой краской.

Мы с Сергеем Жаданом обсуждаем идею экранизации его книги "Интернат", я написал первые варианты сценария. Но с этим законом о языке мы не сможем его снять в Украине. Мне трудно представить на экране кубанского сепаратиста-оккупанта, который говорит на украинском языке.

Копірайт зображення facebook.com/thewildfields Image caption Сергей Жадан дважды становился победителем премии "Книга года ВВС": в 2006 - за книгу "Капитал", в 2010 - "Ворошиловград". В 2014 году "Ворошиловград" Жадана получил премию ВВС Украина "Лучшая книга десятилетия". Его роман "Интернат" вошел в короткий список премии "Книга года" в 2017 году

Я хочу другого кино, Сергей хочет другого кино, мы хотим иметь возможность говорить на любых языках.

А кому об этой войне писать и говорить, если не Жадану?

ВВС Украина: У Жадана была роль в "Диком поле", кого он сыграл?

Я.Л.: Жадан исполнил роль одного из фермеров. Мне было важно, чтобы у него была еще и реплика. Ему нравится, у него получается. В нашем новом трейлере он уже есть.

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