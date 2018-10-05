"Мы хотим, чтобы украинцы заговорили фразами из "фильма Жадана"
8 ноября состоится премьера украинского фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград".
Историю о защите того, что принадлежит тебе, снимали в нескольких десятках километров от линии фронта.
Госкино официально профинансировало половину бюджета этой картины, вторую половину собирали по всему миру - 40 тысяч евро даже дали простые швейцарцы.
О роли, которая досталась в фильме самому Жадану, о путешествии на другой Донбасс, и о том, почему истории о рейдерстве близки всем, режиссер фильма Ярослав Лодыгин рассказал в интервью BBC News Украина.
ВВС Украина: Фильм "Дикое поле" снят по известной книге известного автора ...
Ярослав Лодыгин: Лучшей украинской книге десятилетия по версии ВВС Украина.
ВВС Украина: Это формирует определенные ожидания у тех, кто ее читал, определенное давление. Как вам с этим работалось?
Я.Л.: Я понимаю и осознаю ожидания людей, читавших книгу людей. Но никакого давления я не ощущаю. Я давно себе позволил делать ошибки. В конце концов, это просто фильм. Худшее, что может произойти (но этого не будет), - люди потратят два часа своего времени на просмотр, а потом забудут.
ВВС Украина: Для тех, кто не читал "Ворошиловград" и будет воспринимать фильм, просто как фильм, с чистого листа, эта история о чем?
Я.Л.: Это приключенческий фильм, некий восточный вариант вестерна, истерн. История о вынужденном возвращении домой 30-летнего мужчины по имени Герман. Он возвращается в свой маленький городок на Донбассе, где исчез его брат, а бизнес, которым он занимался, эта старая, ржавая заправка на холме на выезде из города, находится под серьезной рейдерской атакой местных, так называемых, кукурузников.
Сталкиваясь с этим, наш главный герой должен решить, нужно ли ему вступать в эту борьбу, нужно ли защищать это, казалось бы не его место, а вместе с тем и людей, которые там работают, друзей, и пространство вокруг? Стоит ли игра свеч?
Об этом и наша история - о защите того, что принадлежит тебе, о моменте, когда к тебе приходят и на твое говорят мое - делись или отдай.
Мы все еще продолжаем жить в стране, где понятие собственности размыто, и не все мы научились защищать свое: и в личносном масштабе - свой двор, бизнес, друзей и в большом масштабе. У нас не все люди в стране соглашаются с тем, что Донбасс нужно защищать, что Крым нужно защищать.
Поэтому эта история о том, что является твоим, что есть твой дом, и что нужно делать, когда кто-то хочет у тебя его отнять.
ВВС Украина: Этот фильм может изменить к Донбассу то отношение, которое вы описали?
Я.Л.: Я не знаю, мне трудно сказать. Но большинство людей через этот фильм определенно впервые "попадут" на Донбасс, увидят его сквозь художественный взгляд Сергея Михальчука, нашего прекрасного оператора.
Это будет своего рода бесплатная и безопасная экскурсия в очень красивые места степного, а не индустриального Донбасса.
Большинство людей там никогда не были, и видели Донбасс лишь в новостях.
ВВС Украина: Съемки проходили в нескольких десятках километров от линии фронта, в городе Старобельске с его дорогами и инфраструктурой. Как проходил съемочный процесс, не сталкивались вы с какими-либо препятствиями?
Я.Л.: Мы сталкивались с тем же, с чем сталкиваются люди, которые там живут, или которые хотят туда почему-то попасть. Туда трудно доехать, трудно переместить большое количество техники и людей, которые были необходимы для съемок.
Этот город ощущает себя островом. Там нет железнодорожного сообщения, его обрезали после войны. Есть авиасообщение, а когда-то туда из Киева за 40 минут долетал самолет. Единственный способ добраться - через два-три блокпоста. До Харькова вы едете 4-5 часов, а потом еще из Харькова столько же, а то и все 8 часов. А дороги разбиты. Это самая большая сложность.
Это все еще зона АТО. В нашем фильме было много оружия, что-то взрывалось, что-то стреляло. Нам нужно было многое привезти, показать, что это муляжи, что взрывчатка безопасна. А это все разрешения, ограничения в спецэффектах, потому что ты не можешь все привезти.
Например, нужно было поднять в воздух кукурузник Ан-2, который есть в романе Жадана. Мы его нашли. Но съемочный день пришелся на 24 августа и местное СБУ нас предупредило, что поднимать что-то в воздух опасно. Потому что кто-то по ту сторону может подумать, что будет замечательный подарок - сбить самолет в зоне АТО в такой день. Эпизод с самолетом снимали в Киевской области.
ВВС Украина: Расскажите о реакции местных жителей Старобельска на ваши съемки, на книгу?
Я.Л.: Когда мы впервые приехали туда в 2013 году "в разведку", я понял, что в Старобельске не так много людей, читавших Жадана, несмотря на то, что это их земляк.
Были и те, которые не читая, считали, что это какой-то маргинальный литератор. Это отношение менялось. Когда приехала съемочная группа и актеры, которых старобельчане знают - Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, они подумали: хм, а что же такое Жадан написал? И спустя некоторое время книгу в городе невозможно было купить.
Когда люди поняли, что мы снимаем кино о рейдерском захвате бензоколонки, произошедшем в 90-е годы в Старобельске, я столкнулся с интересной реакцией. Огромное количество разных людей ко мне приходили и говорили: "На самом деле не так все было", "заправка стояла не там", "это брат Жадана отжал заправку" или "меня зовут Герман".
Оказалось, что эта история местным близка. В нашей стране большое количество людей проходили в той или иной форме через историю рейдерства - когда кто-то приходил к их родителям, друзьям и что-то пытался отжать.
Еще одна реакция, которую я запомнил, это когда люди искренне не понимали, зачем мы к ним приехали - мол, что такого есть в Старобельске, что было бы достойно съемки.
Люди утратили способность видеть, что живут в очень красивом месте, что их город - уникальный архитектурный памятник, требующий ухода. Потому что такого архитектурного ансамбля купеческого города, какой сохранился у нас, в Украине больше нет. То, что в русской литературе принято называть "Уездным городом N". Классический провинциальный городок. о котором писали Ильф и Петров в своих "12 стульях".
Когда снимали в самом Старобельске, городской мост был на ремонте, и к месту съемоки вместо 10 минут мы ехали по пыльным ухабам все 40. А город так каждый день ездит на работу - и водители смотрят не на знаки, а под капот, чтобы не въехать в яму. Конечно, когда мы так ездим, то не любим город, в котором живем. И так вот, в условиях бездорожья, не замечая окружающей красоты, живет вся страна.
ВВС Украина: В романе есть несколько цитат, которые стали известными: "Все мы хотели стать пилотами. Большинство из нас стали лузерами", "Защищай свое", вы оставилиих в фильме?
Я.Л.:Да, сценарий и фильм - это своего рода цитатообильная история. В фильме это будет. Мы сейчас тестируем телеграмм-бот, который является голосом "Дикого поля" и использует цитаты из романа. С ним интересно разговаривать, особенно жаловаться на жизнь.
В какой-то момент съемочная группа просто начала говорить цитатами из сценария. Мне бы хотелось, чтобы какие-то из них вошли в ежедневный культурный словарь украинца.
Во время съемок мы, говоря словами пастора из романа, полагались на Божий промысел и пролетавшие мимо облака.
Коча в фильме говорит: "Я уже слишком стар для этого говна". Я думаю, что такую футболку надо иметь каждому, кто вышел из возраста вечеринок, но все еще в них участвует. Или Травма говорит рейдерам, когда ему показывают вывод коммунальщиков, что, мол, вам надо покинуть территорию, а он говорит: "А мы клали на коммунальщиков". Мне кажется, что это актуальная фраза для нашей страны.
ВВС Украина: Как вам удалось привлечь Алексея Горбунова ("Стиляги", "12", "Графиня де Монсоро")?
Я.Л.: Когда Алексей Горбунов решил прекратить съемки в России и вернуться в Украину, я думаю, он столкнулся с определенными реалиями кинопроцесса, потому что здесь мало интересного снимают.
Возможно, он понял, что работы для него не так уж и много, и надо соглашаться. Когда он прочитал сценарий, а книгу еще раньше, увидел, что мы серьезно подходим к съемкам, тогда и решил рискнуть. Да и выбора у него особо не было, где ему еще было играть?
ВВС Украина: Как вы собрали бюджет в 1 млн евро?
Я.Л.: 1 млн 200 тысяч. Половину мы выиграли на открытом конкурсе Госкино. Другая половина собиралась долго. Это были частные деньги из Украины, из Швейцарии, дала средства компания "ЛаймЛайт" и наши копродюсеры из Швейцарии. Что меня поразило - нам удалось собрать 40 тысяч евро у обычных людей в Швейцарии. Эти люди будут указаны в титрах.
ВВС Украина: Чем вы их заинтересовали?
Я.Л.: Это была кампания, которую организовал наш сопродюсер на местном краудфандинговом сервисе. Он просто продал это кино местным любителям кино, привлекая Сергея Жадана и швейцарского поэта, переводчика Жадана. Это универсальная история не только для нас в Украине, но и на глобальном уровне.
ВВС Украина: Швейцария увидит этот фильм?
Я.Л.: Надеюсь, что увидит и не только Швейцария. Нас пригласили на два кинофестивале класса А, на одном из них состоится мировая премьера. И это даст возможность нашим продюсерам найти международных дистрибьюторов и открыть больше рынков.
ВВС Украина: Несколько слов оязыке, на котором говорят герои фильма, - вы подчеркивали, что это обязательно будет суржик. Как это происходило?
Я.Л.: В нашем фильме присутствует многоязычие, каждый герой говорит на своем языке.
Главный герой, Герман, говорит на украинском. Он сталкивается с многоязычным Донбассом 2010 года - кто-то, когда слышит его, тоже переходит на украинский, кто-то говорит на суржике, кто-то говорит только на русском. Причем сам Старобельск окружен украиноязычными селами, где встречается огромное количество суржика.
Мне хотелось этот Вавилон, эту максимальную натуральность общения сохранить, но при этом соблюсти законодательную норму - 90% реплик ленты должны быть на украинском или крымскотатарском языке, и только 10% - на других языках.
Лично я считаю такие ограничения деструктивными. Это все равно, что всем художникам сказать рисовать 90% картин только желтой краской.
Мы с Сергеем Жаданом обсуждаем идею экранизации его книги "Интернат", я написал первые варианты сценария. Но с этим законом о языке мы не сможем его снять в Украине. Мне трудно представить на экране кубанского сепаратиста-оккупанта, который говорит на украинском языке.
Я хочу другого кино, Сергей хочет другого кино, мы хотим иметь возможность говорить на любых языках.
А кому об этой войне писать и говорить, если не Жадану?
ВВС Украина: У Жадана была роль в "Диком поле", кого он сыграл?
Я.Л.: Жадан исполнил роль одного из фермеров. Мне было важно, чтобы у него была еще и реплика. Ему нравится, у него получается. В нашем новом трейлере он уже есть.