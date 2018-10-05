Как пересадка костного мозга вылечила рак и шизофрению

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шизофрения часто сопровождается галлюцинациями

Японские психиатры описали невероятный случай: пациента с шизофренией удалось вылечить совершенно случайно - путем пересадки костного мозга.

Впрочем, после того как они опубликовали эту историю в научном журнале Frontiers in Psychiatry, выяснилось, что это далеко не единственный подобный случай.

В адрес авторов статьи стали поступать письма с описанием похожих историй чудесного исцеления, когда пациентов удавалось случайно вылечить от душевного недуга - параллельно с лечением основного заболевания.

И теперь, год спустя, ученые, кажется, поняли, как это происходит.

Невероятная история

Галлюцинации у пациента Н. начались на 24-м году жизни. Ему казалось, что мысли утекают из его головы - и их могут видеть другие люди. А при просмотре фильмов ему мерещилось, что актеры подают ему тайные знаки, пытаясь вступить с ним в контакт. Он стал нервным, раздражительным, потерял сон.

Психиатр Цуёси Мияока диагностировал у Н. параноидальную шизофрению и прописал ему курс нейролептиков. Однако лекарства не помогали - расстройство оказалось устойчивым к медикаментам.

Год спустя состояние пациента ухудшилось. Он стал быстро уставать, задыхаться, у него начались приступы лихорадки. Очередное обследование показало, что у Н. острый миелоидный лейкоз - одна из разновидностей рака крови. Чтобы спасти ему жизнь, была необходима пересадка костного мозга.

Донор был найден, и трансплантация прошла успешно. Тут-то и произошло чудо: у мужчины исчезли галлюцинации, а вместе с ними и ощущение тревожности. Его шизофрения полностью пропала.

Поначалу врачи думали, что это временное явление и недуг вернется. Однако с тех прошло уже несколько лет, и доктор Мияока подтверждает: пациент не показывает никаких признаков шизофрении, несмотря на то что больше не принимает таблетки.

Таинственная связь

Пересадка костного мозга фактически перезагружает иммунную систему пациента. Химиотерапия уничтожает старые лимфоциты, а новые формируются уже в донорском органе.

Конечно, нельзя делать далеко идущие выводы лишь по одному случаю, и вполне вероятно, что Н. помогли препараты, которые он принимал до и после операции по трансплантации. Но само выздоровление указывает на то, что его психическое состояние было как-то завязано на иммунную систему.

Это довольно невероятное предположение - в конце концов, что общего у нашего иммунитета с мозгом? Однако всё больше исследователей приходят к выводу, что подобная связь существует.

Первые наблюдения в этой области были сделаны еще больше 100 лет назад. В конце XIX века врачи заметили: когда по психиатрической клинике прокатывается волна простуды или гриппа, повышение температуры вызывает улучшение психического состояния пациентов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пересадка костного мозга перезапускает иммунную систему пациента

Австрийский доктор Юлиус Вагнер-Яурегг даже разработал новый метод: он заражал психических больных малярией, чтобы у тех развилась сильная лихорадка. Некоторые пациенты в результате умерли, но многих удалось излечить от душевного недуга. За свое открытие австриец был в 1927 году удостоен Нобелевской премии по медицине.

Малярийную терапию перестали применять в 1950-х годах как слишком рискованную. Однако пару лет назад был описан еще один случай, когда психически больная женщина избавилась от шизоаффективного расстройства, переболев заражением крови, которое сопровождалось сильным жаром.

Впрочем, есть и обратный случай. В Нидерландах больному лейкемией пересадили костный мозг от брата, у которого была шизофрения. Пациента удалось вылечить от рака - но у него также развилась шизофрения.

Подобные случаи довольно редки, но в последние десятилетия по всей планете их набралось уже не меньше дюжины. И ученые активно изучают взаимосвязь психических заболеваний с иммунной системой.

По словам Роберта Йолкена, профессора отделения нейровирусологии в Университете Джонса Хопкинса, среди пациентов с шизофренией около трети демонстрируют и признаки иммунного дисбаланса.

"Роль активации иммунитета при серьезных психических расстройствах - пожалуй, самое интересное новое направление в изучении подобных заболеваний", - цитирует профессора New York Times.

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