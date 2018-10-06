Как КГБ у игроков киевского "Динамо" валюту отнимало
В начале 1970-х годов двое звездных нападающих киевского "Динамо" Анатолий Бышовец и Виталий Хмельницкий оказались в неприятной ситуации - агенты КГБ, которые сопровождали команду за рубежом, пожаловались на них партийному руководству.
Игроков обвинили в попытке вывезти из страны валюту на значительную сумму.
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Ситуацию пришлось улаживать через посла СССР в Австрии.
BBC News Украина нашла документы о том случае в отраслевом архиве СБУ, где хранятся рассекреченные дела КГБ УССР.
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В феврале 1972 года киевское "Динамо" отправилось на товарищеский игры, которые проводились в нескольких капиталистических странах.
В Австрии агент КГБ, который сопровождал спортсменов в качестве заместителя главы делегации, узнал, что двое игроков - Анатолий Бышовец и Виталий Хмельницкий - "нарушили установленные правила" вывоза валюты.
Об этом КГБ доложило тогдашнему руководителю Компартии УССР Петру Шелесту, который попросил предоставить ему подробный отчет.
"В первый день по прибытии в город Вена игрок команды Бышовец рассказал сотруднику КГБ, который работал под прикрытием заместителя руководителя делегации, что он и Хмельницкий провезли за границу доллары для покупки автомашины через посольство", - писали Шелесту сотрудники КГБ.
Речь шла о 3,7 тыс. долларов - по тем временам огромной сумме для советских людей.
Футболисты оправдывались - эти деньги они собирали в течение многих зарубежных поездок в составе сборной СССР и киевского "Динамо", когда игрокам выдавали суточные в валюте.
Бышовец рассказал, что они с Хмельницким "понимают, какое большое нарушение совершили, и готовы просто сдать эти деньги в посольство, только бы им не было неприятностей".
Агент сообщил об этом резиденту КГБ в Вене, который, в свою очередь, доложил о ситуации послу СССР в Австрии.
Последний дал указание изъять деньги "динамовцев" в кассу посольства.
Как объясняли в КГБ, "для недопущения вывоза валюты в другие капиталистические страны и чтобы обезопасить их (игроков "Динамо". - Ред.) от возможных провокаций".
О каких именно провокациях могла идти речь, автор докладной записки не уточнил.
В качестве компенсации Бышовцу и Хмельницкому выдали "фототелекс" - гарантийное письмо, по которому они могли приобрести какие-то товары, но уже дома, в Советском Союзе.
В то же время в КГБ решили не докладывать об этом случае команде - чтобы уберечь их от возможного наказания со стороны клуба.
"Ведь это могло вызвать нежелательные поступки со стороны Бышовца и Хмельницкого и сказаться на состоянии команды в целом перед ее выступлениями за рубежом", - объясняли "КГБшники".
Деньги сразу забирали
"Тут секрета не было, что агенты КГБ ездят с нами. Иногда один, иногда два", - рассказывает BBC News Украина другой игрок "Динамо" и сборной СССР тех времен Йожеф Сабо (правда, в 1972 году он уже играл за другую команду) .
По его словам, организаторы товарищеских игр советской сборной и клубов за рубежом платили за них деньги руководителям делегации - суммы выплат порой доходили до 30-40 тыс. долларов за игру.
Какие-то деньги - по 100-200 долларов - причитались и игрокам.
"Но эти деньги сразу же забирали", - признается Йожеф Сабо.
"Когда мы прилетали в Москву, то сразу же приезжала машина КГБ и забирала агентов с деньгами", - добавляет он.
В целом же такое внимание КГБ к валюте можно объяснить желанием СССР в те времена обеспечить максимальный приток иностранных средств в страну.
Некоторые организаторы о ситуации знали, и чтобы хоть как-то вознаградить советских футболистов, вместо денег выдавали им чеки на определенную сумму, за которые в крупных зарубежных магазинах можно было приобрести подарки домой.
О такой схеме вспоминал и непосредственный участник упомянутой истории в Вене Виталий Хмельницкий в интервью изданию "Динамо Киев от Шурика".
"Киевское" Динамо "частенько ездило в такие турне, и каждому футболисту выдавали 75 долларов за одну страну. Мы, разумеется, пытались охватить как можно больше стран. Организаторы расплачивались с нами чеками, которые в магазине мы обменивали на вещи. Делалось это для того, чтобы сотрудник КГБ, который сопровождал команду, не смог забрать у нас деньги", - рассказывал экс-нападающий "Динамо".
Конкретно же о "венской истории" в том интервью сказано не было.
Как не удалось найти о ней упоминаний и в советской прессе.
По словам Йожефа Сабо, футболистам удавалось привезти какие-то подарки домой или приобрести "иностранные костюмы".
Что касается "авто через посольство" - то так действительно можно было приобрести машину.
Самому Йожефу Сабо во время Чемпионата мира 1966-го года в Англии, где сборная СССР заняла четвёртое место, удалось потратить свои премиальные на машину.
Впрочем, купил он не английское авто, а советскую "Волгу", которую получил в Москве.
Почему такая же схема не сработала у Бышовца и Хмельницкого (если агенты КГБ действительно поверили в их версию), в докладной записке не поясняется.