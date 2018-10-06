Как КГБ у игроков киевского "Динамо" валюту отнимало

Копірайт зображення Динамо (Київ) / footclub.com.ua Image caption Киевское "Динамо" начала 1970-х. Виталий Хмельницкий - второй слева в нижнем ряду. Анатолий Бышовец - крайний справа во втором ряду

В начале 1970-х годов двое звездных нападающих киевского "Динамо" Анатолий Бышовец и Виталий Хмельницкий оказались в неприятной ситуации - агенты КГБ, которые сопровождали команду за рубежом, пожаловались на них партийному руководству.

Игроков обвинили в попытке вывезти из страны валюту на значительную сумму.

Ситуацию пришлось улаживать через посла СССР в Австрии.

BBC News Украина нашла документы о том случае в отраслевом архиве СБУ, где хранятся рассекреченные дела КГБ УССР.

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Копірайт зображення Динамо (Киев) Image caption Анатолий Бышовец (слева) - одна из легенд "Динамо", за которое выступал на протяжении 10 лет (1963-1973 гг.)

В феврале 1972 года киевское "Динамо" отправилось на товарищеский игры, которые проводились в нескольких капиталистических странах.

В Австрии агент КГБ, который сопровождал спортсменов в качестве заместителя главы делегации, узнал, что двое игроков - Анатолий Бышовец и Виталий Хмельницкий - "нарушили установленные правила" вывоза валюты.

Копірайт зображення Динамо (Киев) / Семен Случевский "Первопроходцы" Image caption Виталий Хмельницкий выступал за "Динамо" (Киев) с 1965 по 1972 годы

Об этом КГБ доложило тогдашнему руководителю Компартии УССР Петру Шелесту, который попросил предоставить ему подробный отчет.

"В первый день по прибытии в город Вена игрок команды Бышовец рассказал сотруднику КГБ, который работал под прикрытием заместителя руководителя делегации, что он и Хмельницкий провезли за границу доллары для покупки автомашины через посольство", - писали Шелесту сотрудники КГБ.

Речь шла о 3,7 тыс. долларов - по тем временам огромной сумме для советских людей.

Футболисты оправдывались - эти деньги они собирали в течение многих зарубежных поездок в составе сборной СССР и киевского "Динамо", когда игрокам выдавали суточные в валюте.

Копірайт зображення Галузевий архів СБУ

Бышовец рассказал, что они с Хмельницким "понимают, какое большое нарушение совершили, и готовы просто сдать эти деньги в посольство, только бы им не было неприятностей".

Агент сообщил об этом резиденту КГБ в Вене, который, в свою очередь, доложил о ситуации послу СССР в Австрии.

Последний дал указание изъять деньги "динамовцев" в кассу посольства.

Как объясняли в КГБ, "для недопущения вывоза валюты в другие капиталистические страны и чтобы обезопасить их (игроков "Динамо". - Ред.) от возможных провокаций".

О каких именно провокациях могла идти речь, автор докладной записки не уточнил.

В качестве компенсации Бышовцу и Хмельницкому выдали "фототелекс" - гарантийное письмо, по которому они могли приобрести какие-то товары, но уже дома, в Советском Союзе.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Анатолий Бышовець после завершения карьеры игрока занялся тренерской работой

В то же время в КГБ решили не докладывать об этом случае команде - чтобы уберечь их от возможного наказания со стороны клуба.

"Ведь это могло вызвать нежелательные поступки со стороны Бышовца и Хмельницкого и сказаться на состоянии команды в целом перед ее выступлениями за рубежом", - объясняли "КГБшники".

Деньги сразу забирали

Копірайт зображення УНІАН Image caption Йожеф Сабо (играл за киевское "Динамо" в 1959-1969 годах) признается - все игроки знали, что за границу с ними ехали агенты КГБ, которые обычно числились заместителями руководителя делегации

"Тут секрета не было, что агенты КГБ ездят с нами. Иногда один, иногда два", - рассказывает BBC News Украина другой игрок "Динамо" и сборной СССР тех времен Йожеф Сабо (правда, в 1972 году он уже играл за другую команду) .

По его словам, организаторы товарищеских игр советской сборной и клубов за рубежом платили за них деньги руководителям делегации - суммы выплат порой доходили до 30-40 тыс. долларов за игру.

Какие-то деньги - по 100-200 долларов - причитались и игрокам.

"Но эти деньги сразу же забирали", - признается Йожеф Сабо.

"Когда мы прилетали в Москву, то сразу же приезжала машина КГБ и забирала агентов с деньгами", - добавляет он.

В целом же такое внимание КГБ к валюте можно объяснить желанием СССР в те времена обеспечить максимальный приток иностранных средств в страну.

Некоторые организаторы о ситуации знали, и чтобы хоть как-то вознаградить советских футболистов, вместо денег выдавали им чеки на определенную сумму, за которые в крупных зарубежных магазинах можно было приобрести подарки домой.

Копірайт зображення Динамо (Київ) Image caption "Динамо" (Киев) и другие лучшие клубы СССР периодически ездили в заграничные турне, за что советская федерация футбола получала средства от организаторов товарищеских игр. Определенные деньги предназначались и игрокам, но они к ним не всегда доходили

О такой схеме вспоминал и непосредственный участник упомянутой истории в Вене Виталий Хмельницкий в интервью изданию "Динамо Киев от Шурика".

"Киевское" Динамо "частенько ездило в такие турне, и каждому футболисту выдавали 75 долларов за одну страну. Мы, разумеется, пытались охватить как можно больше стран. Организаторы расплачивались с нами чеками, которые в магазине мы обменивали на вещи. Делалось это для того, чтобы сотрудник КГБ, который сопровождал команду, не смог забрать у нас деньги", - рассказывал экс-нападающий "Динамо".

Конкретно же о "венской истории" в том интервью сказано не было.

Как не удалось найти о ней упоминаний и в советской прессе.

По словам Йожефа Сабо, футболистам удавалось привезти какие-то подарки домой или приобрести "иностранные костюмы".

Что касается "авто через посольство" - то так действительно можно было приобрести машину.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сборная СССР на Чемпионате мира-1966

Самому Йожефу Сабо во время Чемпионата мира 1966-го года в Англии, где сборная СССР заняла четвёртое место, удалось потратить свои премиальные на машину.

Впрочем, купил он не английское авто, а советскую "Волгу", которую получил в Москве.

Почему такая же схема не сработала у Бышовца и Хмельницкого (если агенты КГБ действительно поверили в их версию), в докладной записке не поясняется.

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