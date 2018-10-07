В Токио закрывается легендарный рыбный рынок Цукидзи

В Токио закрывается крупнейший в мире оптовый рынок рыбы и морепродуктов Цукидзи.

Копірайт зображення AFP

Цукидзи просуществовал 83 года, и местные торговцы, естественно, не хотят выезжать. Однако городские власти намерены очистить территорию к Олимпиаде 2022 года и сделать здесь огромных размеров парковку, а затем - кто знает, что тут может появиться.

Оптовые торги тунца на Цукидзи стали своего рода местной экзотикой: туристы стекались сюда к четырем утра, чтобы своими глазами посмотреть, как все происходит.

Копірайт зображення AFP

29 сентября рынок закрылся для туристов, а 6 октября пройдут последние торги для оптовиков.

Копірайт зображення AFP

Рынок открылся в 1935 году, и с тех пор был одной из главных достопримечательностей японской столицы.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images

Но совсем отказываться от оптового рыбного рынка Токио не собирается: он просто переедет на новое место жительства, поближе к побережью в район Тоёсу.

Но удастся ли перевезти с собой уникальную атмосферу Цукидзи?

Копірайт зображення AFP

Известный французский шеф-повар Лионель Бекка, обладатель двух мишленовских звезд, не раз и не два бывавший на этом рынке, говорит, что главное его достояние это даже не рыба, а торговцы.

Копірайт зображення EPA

Ноги кормят не только волка, но и продавца, поскольку в вопросах купли-продажи порой все зависит от его оборотистости.

Копірайт зображення AFP

Еще один турист, но местного значения: власти Токио опасаются, что закрытие рыбного рынка приведет к массовому исходу городских крыс, и уже блокируют сточные трубы и предпринимают прочие, не аппетитные меры.

Копірайт зображення AFP

Ряд активистов, конечно, пытался сопротивляться закрытию исторического рынка, но безуспешно.

Копірайт зображення EPA

Новый рынок Тоёсу должен заработать 11 октября, однако многие торговцы против переезда, поскольку новый рынок находится далеко от центра. К тому же он расположен на месте, где прежде находилась токийская газовая компания, и инспекция, проведенная в 2017 году, обнаружила заражение грунтовых вод токсичными химикатами.