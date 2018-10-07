В Токио закрывается легендарный рыбный рынок Цукидзи
В Токио закрывается крупнейший в мире оптовый рынок рыбы и морепродуктов Цукидзи.
Цукидзи просуществовал 83 года, и местные торговцы, естественно, не хотят выезжать. Однако городские власти намерены очистить территорию к Олимпиаде 2022 года и сделать здесь огромных размеров парковку, а затем - кто знает, что тут может появиться.
Оптовые торги тунца на Цукидзи стали своего рода местной экзотикой: туристы стекались сюда к четырем утра, чтобы своими глазами посмотреть, как все происходит.
29 сентября рынок закрылся для туристов, а 6 октября пройдут последние торги для оптовиков.
Рынок открылся в 1935 году, и с тех пор был одной из главных достопримечательностей японской столицы.
Но совсем отказываться от оптового рыбного рынка Токио не собирается: он просто переедет на новое место жительства, поближе к побережью в район Тоёсу.
Но удастся ли перевезти с собой уникальную атмосферу Цукидзи?
Известный французский шеф-повар Лионель Бекка, обладатель двух мишленовских звезд, не раз и не два бывавший на этом рынке, говорит, что главное его достояние это даже не рыба, а торговцы.
Ноги кормят не только волка, но и продавца, поскольку в вопросах купли-продажи порой все зависит от его оборотистости.
Еще один турист, но местного значения: власти Токио опасаются, что закрытие рыбного рынка приведет к массовому исходу городских крыс, и уже блокируют сточные трубы и предпринимают прочие, не аппетитные меры.
Ряд активистов, конечно, пытался сопротивляться закрытию исторического рынка, но безуспешно.
Новый рынок Тоёсу должен заработать 11 октября, однако многие торговцы против переезда, поскольку новый рынок находится далеко от центра. К тому же он расположен на месте, где прежде находилась токийская газовая компания, и инспекция, проведенная в 2017 году, обнаружила заражение грунтовых вод токсичными химикатами.