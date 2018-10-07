Что делала Мелания Трамп в Африке?

  • 7 октября 2018
Меланія Трамп Копірайт зображення Reuters
Image caption Мелания Трамп посетила приют для молодых слонов в Национальном парке Найроби. Этот заповедник расположен в южном пригороде кенийской столицы

Первая леди США Мелания Трамп недавно отправилась в турне по Африке. Целью официального визита была реализация благотворительной программы "Be Best".

С тех пор как президент Дональд Трамп занял свой пост в январе 2017 года, он ни разу не посещал Африку. В начале этого года разгорелся скандал, когда Трамп назвал страны континента "вонючими дырами" (англ. - shitholes).

Именно поэтому недельную поездку Мелании Трамп воспринимают как попытку сгладить противоречия.

Меланія Трамп у шоломі Копірайт зображення Reuters
Image caption Первую леди США уже раскритиковали за головной убор, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев
Тур Мелании Трамп начался с посещения региональной больницы в Аккре, позже она она выпила чаю с первой леди Ганы Копірайт зображення AFP
Image caption Тур Мелании Трамп начался с посещения региональной больницы в Аккре, позже она она выпила чаю с первой леди Ганы
Жінки Гани Копірайт зображення Reuters
Image caption Реакция женщин из Ганы на приезд Мелании Трамп
Меланія Трамп у форті для рабів Копірайт зображення AFP
Image caption Мелания Трамп у печально известных "Дверей без возврата". В 1800-х годах тысячи рабов проходили через них для посадки на грузовые суда. Отсюда их переправляли через Атлантический океан в Америку, для работы на "белых хозяев"
После визита в замок в Аккре первая леди сказала: "Это особое место. Люди должны о нем знать" Копірайт зображення AFP
Image caption После визита в замок в Аккре первая леди сказала: "Это особое место. Люди должны о нем знать"
Визит в Африку Копірайт зображення AFP
Image caption Целью официального визита супруги главы США была реализация благотворительной программы "Be Best" в Африке
Мелания Трамп Копірайт зображення AFP
Image caption Тур Мелании Трамп завершается 7 октября. Первая леди посетила детский дом и Фонд охраны дикой природы Дэвида Шелдрика (DSWT), а также приняла участие в сафари
Первая леди Малави Гертруда Масеко устроила Мелании Трамп официальный прием Копірайт зображення AFP
Image caption Первая леди Малави Гертруда Масеко устроила Мелании Трамп официальный прием
Меланія Трамп відвідує школу. Копірайт зображення AFP
Image caption Во время поездки в Малави Мелания Трамп посетила начальную школу
Первая леди привезла в Малави более миллиона учебников Копірайт зображення AFP
Image caption Первая леди привезла в Малави более миллиона учебников
Меланія у Каїрі Копірайт зображення AFP
Image caption По прибытии в Каир Мелания Трамп прогулялась возле пирамид в Гизе
Melania Trump in Egypt. 6 Oct 2018 Копірайт зображення Reuters
Image caption В Египте Мелания Трамп призналась, что не всегда согласна с тем, что пишет ее муж Дональд в своем Twitter

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