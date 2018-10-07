Что делала Мелания Трамп в Африке?
- 7 октября 2018
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Первая леди США Мелания Трамп недавно отправилась в турне по Африке. Целью официального визита была реализация благотворительной программы "Be Best".
С тех пор как президент Дональд Трамп занял свой пост в январе 2017 года, он ни разу не посещал Африку. В начале этого года разгорелся скандал, когда Трамп назвал страны континента "вонючими дырами" (англ. - shitholes).
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Именно поэтому недельную поездку Мелании Трамп воспринимают как попытку сгладить противоречия.