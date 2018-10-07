Что делала Мелания Трамп в Африке?

Копірайт зображення Reuters Image caption Мелания Трамп посетила приют для молодых слонов в Национальном парке Найроби. Этот заповедник расположен в южном пригороде кенийской столицы

Первая леди США Мелания Трамп недавно отправилась в турне по Африке. Целью официального визита была реализация благотворительной программы "Be Best".

С тех пор как президент Дональд Трамп занял свой пост в январе 2017 года, он ни разу не посещал Африку. В начале этого года разгорелся скандал, когда Трамп назвал страны континента "вонючими дырами" (англ. - shitholes).

Именно поэтому недельную поездку Мелании Трамп воспринимают как попытку сгладить противоречия.

Копірайт зображення Reuters Image caption Первую леди США уже раскритиковали за головной убор, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев

Копірайт зображення AFP Image caption Тур Мелании Трамп начался с посещения региональной больницы в Аккре, позже она она выпила чаю с первой леди Ганы

Копірайт зображення Reuters Image caption Реакция женщин из Ганы на приезд Мелании Трамп

Копірайт зображення AFP Image caption Мелания Трамп у печально известных "Дверей без возврата". В 1800-х годах тысячи рабов проходили через них для посадки на грузовые суда. Отсюда их переправляли через Атлантический океан в Америку, для работы на "белых хозяев"

Копірайт зображення AFP Image caption После визита в замок в Аккре первая леди сказала: "Это особое место. Люди должны о нем знать"

Копірайт зображення AFP Image caption Целью официального визита супруги главы США была реализация благотворительной программы "Be Best" в Африке

Копірайт зображення AFP Image caption Тур Мелании Трамп завершается 7 октября. Первая леди посетила детский дом и Фонд охраны дикой природы Дэвида Шелдрика (DSWT), а также приняла участие в сафари

Копірайт зображення AFP Image caption Первая леди Малави Гертруда Масеко устроила Мелании Трамп официальный прием

Копірайт зображення AFP Image caption Во время поездки в Малави Мелания Трамп посетила начальную школу

Копірайт зображення AFP Image caption Первая леди привезла в Малави более миллиона учебников

Копірайт зображення AFP Image caption По прибытии в Каир Мелания Трамп прогулялась возле пирамид в Гизе

Копірайт зображення Reuters Image caption В Египте Мелания Трамп призналась, что не всегда согласна с тем, что пишет ее муж Дональд в своем Twitter

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