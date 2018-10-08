Скандалы с российскими шпионами: спецслужбы РФ утратили былую хватку?

Копірайт зображення Dutch Government Image caption Четверо россиян приехали в Нидерланды по дипломатическим паспортам в апреле

Нетрудно найти место, откуда предполагаемый российский шпион отправился проводить кибератаку в Гааге.

Алексей Моренец сохранил квитанцию за такси в аэропорт. По адресу, который указан в документе, вход охраняет молодой солдат в форме.

Когда я спрашиваю, действительно ли это в этом здании находится центр кибербезопасности Главного разведывательного управления (так утверждает западная разведка), солдат делает звонок, а затем говорит, что я немедленно должна покинуть помещение.

Но подозреваемые в кибератаках агенты ГРУ, раскрытые властями Нидерландов, оставили след как в сети, так и на бумаге.

Как выяснила ВВС, из четверых мужчин, пойманных при попытке взломать сеть Wi-Fi возле штаб-квартиры ОЗХО, двое указали адреса зданий минобороны в качестве собственных в документах.

Один из этих документов - база данных регистрации транспортных средств. Расследовательская группа Bellingcat потом обнаружила там 305 автомобилей, закрепленных за одним военным объектом.

Это говорит о грубейшем нарушении правил безопасности службой, которая по идее является секретной.

"Они могли использовать и свои домашние адреса, но они хотели особых привилегий - например, не платить штрафы за нарушение правил дорожного движения", - говорит Александр Габуев из московского Центра Карнеги. Он называет это символом "повальной коррупции".

"Есть свидетельства (голландских спецслужб. - Ред.), неважно, поддерживаешь ты Путина или нет, ты просто в замешательстве от такой некомпетентности", - говорит он.

По мере ухудшения отношений с Западом российские спецслужбы активизировали свою деятельность. Но операции ГРУ были раскрыты, а главное - оказались провальными.

"Не думаю, что нужно рассматривать их как Keystone Cops шпионской профессии", - считает специалист по безопасности Марк Галеотти, ссылаясь на вымышленных персонажей фильмов о горе-полицейских.

"ГРУ чрезвычайно активно в последнее время, и неизбежно некоторые из этих операций будут раскрыты. Это не означает, что они дураки", - говорит он и добавляет, что в мире современных технологий и камер слежения Россия должна понимать, что сохранить секретность будет непросто.

Копірайт зображення Department of Justice Image caption ФБР объявило в розыск семерых предполагаемых агентов

"Очевидно, что их инструктируют, что в определенных пределах это неважно, что не стоит беспокоиться о возможных последствиях", - говорит Галеотти.

Такой подход частично объясняет наличие квитанции за такси.

"Этот чек точно подписал наш водитель, - подтвердил ВВС директор таксопарка Бениамин Шагинян. - Он не помнит деталей этой поездки, потому что она была давно. Но чек подлинный".

В соцсетях некоторые стали насмехаться над человеком, который возил с собой подобный компромат.

"Да, отчитываться за командировку - всегда кошмар", - написал один из пользователей.

Российские власти, главным образом МИД, традиционно отвергают все обвинения и называют их "шпиономанией".

По их словам, одновременные обвинения со стороны Великобритании, США и Нидерландов - доказательство скоординированной антироссийской кампании.

Image caption Военный объект ГРУ расположен на Комсомольском проспекте в Москве

Такого же мнения придерживается генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский - даже с учетом того, что четверо мужчин были пойманы с поличным в Гааге.

"Вы называете этот доказательством. Для меня это не доказательство", - говорит он, явно недовольный разговорами о некомпетентности ГРУ.

"Российская разведка считалась одной из лучших в мире. А теперь нам показывают нескольких дураков, абсолютно некомпетентных, абсолютно глупых, непрофессиональных идиотов? Это просто оскорбительно", - говорит он.

Однако некоторые из разоблаченных властями западных стран на этой неделе мужчин довольно активны в интернете для секретных агентов.

Двое из них входят в список бывших игроков московской любительской футбольной лиги, и на сайте можно увидеть их фотографии. Один из действующих игроков клуба "Радикс" говорит, что в прошлом там играли многие сотрудники спецслужб.

"Так было в начале, но времена меняются", - заявил мне Алексей Баклыков. Он говорит, что никогда не пересекался лично с подозреваемыми.

В прошлом году другой предполагаемый агент ГРУ Артем Малышев продал несколько предметов в интернете, в том числе старую акустическую гитару и смартфон.

Мужчина, объявленный ФБР на этой неделе в розыск по подозрению в кибератаках, также зарегистрирован на сайте знакомств, где подмигивает на фото в профиле и публикует на своей странице фотографии занятий спортом.

Копірайт зображення AFP Image caption Предполагаемых российских спецагентов голландская полиция задержала на парковке недалеко от офиса ОЗХО

Обнародовав имена этих людей, страны Запада надеются убедить Россию прекратить хакерские атаки.

Но неподалеку от здания, где находится военная часть №26165, которая якобы является штаб-квартирой российских кибервойск, находится рынок, и люди там не особенно верят во все эти обвинения.

"Я не знаю, кому верить. Все очень запутанно", говорит продавец Валерий, стоя у лотка с медом.

"Это полный бред, - говорит покупательница. - Вы думаете, что наши шпионы полные идиоты? Я думаю, что они замечательные".

Судя по всему, Россия собирается просто пережить этот скандал. Он неприятный, но Россия вряд ли изменит свое поведение.

"Путин от этого хуже спать не будет. Главный вопрос - перерастут ли эти постыдные истории в новые санкции", - говорит Марк Галеотти.

"Мы на войне. Можно проиграть одно сражение, но это не означает, что вы пойдете на капитуляцию. По-моему так думает Кремль", - говорит Александр Габуев.

"Да, мы потерпели поражение в этой битве. Но мы вернемся домой, вынесем из этого урок и продолжим дальше", - добавляет он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram