Люди, опомнитесь! Как спасти мир от "климатической катастрофы"

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Это последнее предупреждение, заявляют ученые, самое большое предупреждение о рисках роста мировой температуры.

Их драматический отчет о попытке сдержать рост температуры на уровне ниже 1,5°C свидетельствует, что мир сейчас полностью сбился со своего пути, и рост температуры может составить 3°C.

Чтобы удержать его на уровне ниже 1,5°C, нужно "быстро, долгосрочно и беспрецедентно изменить все аспекты общества".

Это будет стоить очень дорого, говорится в докладе, но окно возможностей еще не закрыто.

После трех лет исследований и недели споров между учеными и чиновниками на встрече в Южной Корее Межправительственная группа по изменению климата выпустила специальный доклад о влиянии глобального потепления на уровне 1,5°C.

Ключевая информация, которую собрали для политиков на 33 страницах, безусловно, имеет на себе признаки сложных переговоров между исследователями климата, которые пытаются защитить результаты своих исследований, и политиками, которые больше заинтересованы в экономике и уровне жизни.

Несмотря на неизбежные компромиссы, есть некоторые ключевые выводы, которые важны.

"Во-первых, ограничение потепления до 1,5°C дает большие преимущества по сравнению с ограничением его до 2°C. Это действительно снижает влияние климатических изменений", - сказал профессор Джим Скеа, сопредседатель Межправительственной группы.

"Во-вторых - беспрецедентный характер изменений, которые необходимы, если мы будем ограничивать потепление до 1,5°C - это изменения в энергетических системах, изменения в способе управления земельными ресурсами, изменения в транспорте".

Каковы же главные выводы?

"Ученые, возможно, хотели бы написать большими буквами "ДЕЙСТВУЙТЕ СЕЙЧАС, ИДИОТЫ", но они должны сказать это с помощью фактов и цифр, - говорит Каиса Косонен из "Гринпис", которая была наблюдателем на переговорах. - И они это говорят".

Исследователи с помощью фактов и цифр рисуют картину мира, охваченного опасной лихорадкой, спровоцированной людьми.

Мы привыкли думать, что если мы сможем удержать глобальное потепление на уровне ниже 2°C в этом веке, тогда изменения, которые мы почувствуем, могут быть управляемыми.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Коралловые рифы могут вымереть при росте температуры на 2°C

Но это уже не так. Новое исследование говорит о том, что решение вопроса сдерживания глобального потепления на уровне 1,5°C определит жизнь планеты. А планку 1,5°C мы можем преодолеть всего за 12 лет, то есть в 2030 году.

Мы можем остаться ниже этого уровня, но это потребует немедленных, масштабных изменений со стороны правительств и отдельных лиц, а также на это придется потратить огромное количество денег - около 2,5% мирового ВВП в течение двух десятилетий.

Даже тогда нам все равно потребуются машины, деревья и растения для захвата углерода из воздуха, чтобы мы могли его потом хранить глубоко под землей. Навсегда!

Пять шагов к 1,5°C

Глобальные выбросы СО2 должны к 2030 году снизиться на 45% от уровня 2010 года.

Возобновляемые источники энергии к 2050 году должны обеспечивать до 85% мировой электроэнергии.

Использование угля должно снизиться почти до нуля.

Для выращивания энергетических культур будет необходимо 7 млн кв.км земли (чуть меньше площади Австралии).

Уменьшение уровня загрязненных выбросов до нуля к 2050 году.

Сколько это все будет стоить?

Все это обойдется не дешево. В отчете указано, что для ограничения потепления до 1,5°C, придется осуществить "среднегодовые инвестиции в энергетическую систему примерно в 2,4 трлн долларов" между 2016 и 2035 годами.

Эксперты считают, что это число нужно ввести в контекст.

"Есть расходы и выгоды, которые нужно взвесить", - говорит доктор Стивен Корнелиус, бывший переговорщик в Межправительственной группе по изменению климата от Великобритании, который ныне работает в Фонде дикой природы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальдивам угрожает повышение уровня мирового океана

Он считает, что сокращение выбросов в краткосрочной перспективе будет стоить дорого. Но дешевле, чем цена за удаление двуокиси углерода, которую придется платить позже.

"В отчете также говорится о преимуществах, поскольку экономический рост при 1,5°C выше, чем при 2°C, и при 1,5°C нет такого высокого риска катастроф, как при 2°C".

Обнародование отчета сопровождается жесткими переговорами в Инчхоне (Южная Корея).

Что я могу сделать?

В докладе отмечается, что необходимо осуществить изменения в четырех глобальных системах:

энергетике

землепользовании

городах

промышленности

Но мир не может достичь своей цели без изменений отдельных лиц. Поэтому в отчете призывают людей:

есть меньше мяса

пользоваться электромобилями

требовать низкого содержания углерода в каждом товаре

Доктор Дебра Робертс, сопредседатель Международной группы по вопросам изменения климата, отмечает, что изменение образа жизни может иметь большое значение.

"Речь идет не об удаленной науке, а о том, где мы живем и работаем, и это дает нам представление о том, как мы можем внести свой вклад в эти массовые изменения, потому что все должны принимать в них участие".

"Вы можете сказать, что у вас нет контроля над землепользованием, но у вас есть контроль над тем, что вы едите, и это определяет землепользование".

"Мы можем выбирать, как мы перемещаемся по городам, и если мы не имеем доступа к общественному транспорту, то нужно убедиться, что мы выбираем политиков, которые предоставляют варианты по развитию общественного транспорта".

Что произойдет, если мы не будем действовать?

Исследователи говорят, что если мы не сможем удержать рост температуры на уровне ниже 1,5°С, то столкнемся с некоторыми крупными и опасными изменениями в нашем мире.

Кстати, можно попрощаться с коралловыми рифами, - как говорится в отчете, при росте температуры на 2°С они полностью исчезнут.

При росте температуры на 2°С уровень моря поднимется на 10 см. Это может не звучать так страшно, но при росте на 1,5°С 10 млн человек будут вне зоны риска наводнений.

Предполагается также значительное влияние на температуру и кислотность океана, а также способность выращивать такие культуры, как рис, кукуруза и пшеница.

"Мы уже находимся в зоне опасности при потеплении на 1,5°С", - сказала Каиса Косонен из "Гринпис".

"Оба полюса тают в ускоренном темпе, старые деревья, которые росли сотни лет, внезапно умирают, а летом мы сами это пережили - почти весь мир полыхал".

Это все ради спасения маленьких островных государств?

Идея удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C очень близка сердцам и разуму жителей малых островных государств и регионов, расположенных в низинах, рядом с морем.

Они боятся, что их затопит, если рост температуры превысит 2°C.

Однако в течение трех лет, когда велась подготовка отчета, публиковали все больше научных доказательств того, что преимущества от сохранения глобального потепления в пределах 1,5°C будут иметь не только островные страны в Тихом океане.

"Если вы спасете небольшую островную страну, то вы спасете мир", - говорит доктор Амджад Абдулла, исследователь Международной группы от Мальдивских островов.

"Потому что в докладе четко сказано, что никто не будет иметь иммунитета - речь идет о нравственности и о гуманности".

Сколько нам осталось?

Совсем немного. Но этот вопрос сейчас находится в руках политических лидеров.

В докладе отмечается, что трудные решения больше нельзя откладывать.

Если страны мира не начнут действовать в ближайшее время, то им придется еще больше полагаться на непроверенные технологии извлечения углерода из воздуха - дорогой и сомнительный путь.

"Они действительно должны немедленно приступить к работе. Доклад четко говорит, что если правительства просто выполнят обещания, которые они сделали в соответствии с Парижским соглашением, до 2030 года, то этого уже не будет достаточно. Так будет очень сложно удержать глобальное потепление на уровне 1,5°C", - говорит профессор Джим Скеа.

"Если политики прочитают отчет, решат увеличить свои амбиции и начнут действовать сразу, то сохранить рост температуры в 1,5°C еще возможно. Вот перед каким выбором они стоят".

Активисты и экологи, которые приветствовали этот доклад, утверждают, что для споров просто нет времени.

"Это момент, когда нам нужно принять решение", - сказала Каиса Косонен.

"Мы хотим перейти к чистой энергетике, ответственному образу жизни, мы хотим защитить наши леса и животных. Это момент, который мы будем помнить, это год, когда произошел поворот".

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