Всемирный банк: земельная реформа - ключевая для Украины

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Земельная реформа - ключевая среди реформ, которые Украина могла бы осуществить уже в ближайшем будущем, и среди важнейших реформ, которые вообще может осуществить страна, говорит директор Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

По подсчетам Всемирного банка, открытие рынка сельскохозяйственной земли, продажа которой сейчас запрещена, дало бы Украине дополнительные 1,6% прироста ВВП ежегодно.

Кроме того, это позволило бы исправить искаженную теневым рынком и коррупцией ситуацию вокруг одного из крупнейших ресурсов Украины. А почти 7 млн украинцев-владельцев земельных паев получили бы право по-настоящему распоряжаться своим имуществом.

Однако на пути этом уже 17 лет стоит мораторий на продажу сельхозземли. Его действие пролонгировали уже около 10 раз. За это время более 1 млн владельцев земельных паев уже умерли.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли нарушает права украинцев-владельцев этой земли.

• Что происходит с рынком земли в Украине?

Возможность с оговорками

Очередное продление моратория ограничивает его действие началом 2019 года. Однако похоже, что депутаты, особенно учитывая приближение президентских и парламентских выборов, вряд ли будут настроены его отменить.

Как объясняет заместитель министра аграрной политики Елена Ковалева, на самом деле земельный мораторий будет отменен тогда, когда парламент примет закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Украине.

Копірайт зображення http://www.kse.org.ua Image caption Государственная, коммунальная, частная. Львиная доля уже зарегистрированной в Государственном земельном кадастре земли является частной собственностью

Член аграрного комитета парламента и председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе Леонид Козаченко говорит, что в целом парламент готов принять такой закон даже до начала 2019 года. И тогда рынок земли мог бы начать работать с 1 июля следующего года, - это самые оптимистичные предположения.

Но, говорит депутат и глава Украинской аграрной конфедерации, нужно учитывать как минимум два важных предостережения.

По экспертным оценкам, сразу после открытия рынка земли в продажу поступит до 10% общей стоимости в около 6 млрд долларов.

"Где фермерам взять такую ​​сумму?" - спрашивает Козаченко, предполагая, что в противном случае земля не попадет в руки тех, кто ее действительно обрабатывает. Поэтому, говорит он, предпосылкой открытия рынка земли должно быть создание ипотечного банка с привлечением международных партнеров, где те, кто работает на земле, смогут взять деньги, чтобы стать ее собственниками.

Кроме этого, в законе обязательно должен быть прописан запрет, хотя бы и временный, на продажу земли иностранцам.

Без этого, по словам Леонида Козаченко, "Верховная Рада голосовать не будет".

Если такой запрет будет существовать, говорит Сату Кахконен, "Украина не будет одинокой", ведь и некоторые другие государства, особенно в Восточной Европе, имеют подобные ограничения. И, хотя любой рынок работает тем лучше, чем меньше ограничений на нем существует, вопрос, имеют ли право покупать украинскую землю иностранцы, должна решать украинская власть.

Что касается финансов, то, по словам представительницы Всемирного банка, "не стоит переживать за агрохолдинги", которые способны и самостоятельно найти средства на покупку земли. Надо думать о малых и средних фермерах, а для них, мол, и сейчас есть достаточно средств и инструментов, которые на первом этапе продажи земли могли бы помочь, тем более, что предыдущий опыт создания ипотечных учреждений в Украине был не очень удачным.

"Если рынок откроется, мы будем рады предоставить дополнительное финансирование", - говорит Кахконен.

Владельцы есть, рынка нет

Теперь же, "есть выборы или нет", Всемирный банк помогает в создании действенной системы мониторинга земельных отношений в Украине, чтобы в момент, когда продажа земли будет разрешена, рынок заработал прозрачно и эффективно.

Последний отчет на базе этого мониторинга 2015-2017 годов показал несколько интересных тенденций, которые свидетельствуют, что на самом деле рынок земли де-факто существует, несмотря на то, что де-юре его еще нет.

В частности, за два года - с июня 2015 до июля 2017 - года было совершено более 3,5 млн транзакций с земельными участками. Почти 90% этих операций приходились на сельхозземлю, продажа которой запрещена, и только 10% - на землю сельскохозяйственного назначения, продажа которой разрешена.

Конечно, абсолютное большинство транзакций с сельхозземлей - три четверти - касались сделок с арендой земли. И только 0,05% приходились на ипотеку.

Копірайт зображення http://www.kse.org.ua Image caption Мониторинг свидетельствует, что у женщин в Украине больше земли

Однако операции на рынке земли не сельхозназначения дает понимание, как все могло бы быть, - на нем более трети транзакций - это купля-продажа, почти треть - операции с наследством.

Впервые с начала мониторинга в 2013 году исследователи оценили гендерный аспект в земельных отношениях. Оказалось, что среди всех землевладельцев Украины в 2017 году женщинам принадлежат 590 тысяч земельных участков или на 1,9 млн га больше, чем мужчинам.

В целом на сельскохозяйственные земли приходится более 70% украинской земли. И вся она пока остается под запретом продажи.

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