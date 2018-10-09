Отравление Скрипалей: Bellingcat назвал фамилию второго подозреваемого

Копірайт зображення Bellingcat Image caption По данным Bellingcat, настоящая фамилия Александра Петрова - Мишкин

ВВС узнала подробности биографии Александра Мишкина, которого международная группа-журналистов-расследователей считает офицером главного управления генштаба министерства обороны РФ (бывшее ГРУ) и подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Издания Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин - настоящая фамилия человека, посещавшего весной этого года Великобританию под именем Александр Петров. Британская полиция отказалась подтвердить эту информацию, но и опровергать ее не стала.

Александр Мишкин хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родном поселке Лойга в Архангельской области. Его родители не имели отношения к военной службе - отец занимался лесной промышленностью.

ВВС удалось пообщаться с уроженцем Лойги Денисом Красновым, который учился с Мишкиным в одной школе. Он узнал Мишкина и на фотографиях с его паспорта, которые ранее опубликовали издания Bellingcat и The Insider, и на фотографии с британской визы Петрова, опубликованной ранее властями Великобритании.

Слышала про жителя Лойги Александра Мишкина и другая его землячка по имени Марина Чобану. Впрочем, она не смогла опознать его по фотографии, сославшись на то, что давно уехала из поселка.

"Я училась с ним в десятом классе, но уехала, не закончив [Лойгинскую школу]", - сказала ВВС Вероника Ротару-Балтэ о Мишкине. Еще один житель Лойги Николай Тулинов также сказал ВВС, что узнал Мишкина на фотографии Петрова и что тот жил в Лойге.

"Учился на хорошо, любил техно"

"Он постарше на два класса был, - рассказал ВВС Денис Краснов. - Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним", - вспомнил Краснов. В школе Александр Мишкин учился хорошо, "на четыре и пять", но окончил ее без медали.

О том, что Мишкин родился в 1979 году в поселке Лойга, сообщили Bellingcat и The Insider. ВВС удалось подтвердить эту информацию от источника, изучившего несколько российских баз данных.

Лойга - маленький населенный пункт в Устьянском районе Архангельской области. Ближайший крупный город - Котлас - в 110 километрах. Шоссейных дорог с твердым покрытием в поселке нет, а добраться до Лойги можно только по узкоколейной железной дороге или по автомобильным зимникам в холодное время года.

Со времен, когда Мишкин и Краснов учились в школе, число жителей и так небольшой Лойги сократилось еще сильнее. "В наше время население было где-то 3500-3700 человек, сейчас вроде около 900", - сказал Краснов.

Копірайт зображення Google MAPS Image caption Здание на улице Академика Лебедева, 12 находится прямо напротив общежития Военной-медицинской академии им. Кирова. Петров-Мишкин мог жить здесь в конце 2000-х годов

Будучи школьником Мишкин, по воспоминаниям Краснова, увлекался игровыми приставками и музыкой. "В то время приставки игровые были, Sega и тому подобные [ими и увлекался]. Дискотеки вел в поселке. Больше на западную [музыку] уклон был у него. Mo-Do [итальянский ди-джей], E-Type [шведский поп-музыкант], короче, техно", - говорит Краснов.

По его словам, Мишкин сам немного играл на гитаре, но "не публично".

Родители-предприниматели

Мишкин, по рассказу его земляка, жил в Лойге с родителями и младшей сестрой Марией. "Мама у него не помню, где работала, а отец у него в конторе в леспромхозе работал", - пояснил Краснов. В конце девяностых родители Мишкина переехали из Лойги в Ломоватку в Вологодской области и забрали с собой его сестру, рассказал Краснов. Александр же остался в Лойге с бабушкой, потому что заканчивал школу.

ВВС выяснила, что родители Мишкина - Евгений и Татьяна Мишкины - зарегистрировали брак в 1978 году в Лойге, но в середине 1990-х действительно переехали в поселок Ломоватка. Отец Мишкина работал в местных лесозаготовительных предприятиях, в частности, одно время он был директором "Ломоватского леспромхоза" и владел небольшими долями в компаниях "Вологдалес" и "Древэкспокт" (данные "СПАРК-Интерфакс"). В июле ему исполнилось 63 года.

В книге "Лесной комплекс Вологодской области" можно найти фото Мишкина-старшего вместе с бригадой лесорубов. Там он подписан (возможно, ошибочно) директором ООО "Ломоватка-лес".

Копірайт зображення Bellingcat Image caption "Александр Петров" в интервью RT заявил, что продает спортивное питание и не связан с разведкой

В местном предприятии "Ломоватка-лес" работала и мать Мишкина (как минимум, до 2007 года), которая до сих пор владеет их ломоватской квартирой (данные Росреестра). Сейчас ей 59 лет. На звонки ВВС она не ответила.

В середине 2000-х годов отец и сын Мишкины также купили квартиру в Мурманске, но через несколько лет продали ее.

Исходя из страницы его матери в "Одноклассниках", не исключено, что у Александра Мишкина может быть дочь.

"Вроде в Москве живет"

"Он после 11-го класса в военное поступил, только не знаю где, ну а потом пошел по специальности. Лет как 15 я его уже не видел, он вроде в Москве живет", - рассказал Краснов.

Копірайт зображення Yuriy Belinskiy/ITAR-TASS Image caption В этих аудиториях ВМА слушал лекции и Петров-Мишкин (фото 2008 года)

Как выяснила ВВС, по состоянию на 2007 год Мишкин был зарегистрирован в доме 12 на улице Академика Лебедева в Петербурге. По данным Google, это здание рядом с Военно-медицинской академией (ВМА).

ВМА - основной российский центр профессиональной подготовки военных врачей. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести военных есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

Bellingcat сообщал, что Петров-Мишкин окончил одну из "элитных военных медицинских академий", где выучился на военного врача для российского военно-морского флота.

На сайте минобороны говорится, что курсантов факультета подготовки врачей для ВМФ или "четвертого факультета", среди прочего, учат обеспечению радиационной безопасности на береговых объектах и кораблях с атомными энергетическими установками, знакомят с медицинскими аспектами ликвидации последствий радиационных аварий на различных объектах ВМФ.

Уже в первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ). Bellingcat со ссылкой на собственные источники сообщил, что Мишкин переехал в Москву не позднее 2010 года.

Копірайт зображення Nikolay Ryutin/TAS/Interpress Image caption В академии готовят военных врачей, в том числе для ВМФ - на этом факультете и учился Петров

Учитывая, что обучение лечебному делу в ВМА длится шесть лет, Мишкин мог поступить в академию еще в 2001 году или позднее. "Фонтанка" в свою очередь выяснила, что Мишкин после школы до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области. После армии он перебрался в Санкт-Петербург и поступил в ВМА, где на него якобы и обратили внимание представители главного управления генштаба.

Еще один герой?

Краснов также утверждает, что около 10 лет назад Мишкин "получил героя России": "Просто тогда много кто говорил про это". ВВС не располагает официальным подтверждением этой информации, на портале правовой информации указа президента о награждении Александра Мишкина найти не удалось.

Ранее выяснилось, что звание Героя России получил Анатолий Чепига, который предположительно ездил в Солсбери под именем Руслана Боширова. Имя Чепиги выбито на стеле у памятника Рокоссовскому среди других выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, удостоенных звания Героев России.

В заявке на получение нового паспорта (на фамилию Петров) Мишкин указал адрес в московском районе Чертаново, выяснила ВВС. Но, по данным Росреестра, по этому адресу жил совершенно другой Петров. Тем не менее нынешняя владелица квартиры в течение нескольких лет получала штрафы за нарушение правил дорожного движения на имя Александра Петрова.

Bellingcat и The Insider утверждают, что Мишкин участвовал в спецоперациях в Украине, в Приднестровье и в Западной Европе. Более подробную информацию об агенте, использовавшем псевдоним Боширов, авторы доклада планируют предоставить 9 сентября.

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