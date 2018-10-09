Начался Синод, который может решить судьбу украинской автокефалии

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В Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить Томос об автокефалии украинской церкви.

Собрание высшей церковной иерархии продлится с 9 по 11 октября.

По данным собеседников ВВС News Украина, на этом заседании, скорее всего, рассмотрят "украинский вопрос".

В пресс-службе Константинопольского патриархата в разговоре с ВВС News Украина не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о возможном утверждении Томоса об автокефалии во время заседания Синода.

Собрание пройдет за закрытыми дверями, а его повестка дня официально не сообщается.

Решающий Синод?

Пока информация, официально предоставленная Константинопольским патриархатом, ограничивается временем начала заседания Синода - 10:00 по киевскому времени 9 октября.

Ряд источников ВВС News Украина, знакомых с процессом предоставления Томоса, указывают, что, скорее всего, во время заседания будет принято определенное решение по "украинскому вопросу".

Однако неизвестно, каким именно оно будет.

Со стороны представителей Константинополя в последние дни звучала информация, что предоставление автокефалии находится на финишной прямой.

Во время заседания Синода можно ожидать несколько вариантов развития событий.

Первый сценарий - Томос об украинской автокефалии подпишут.

Второй - Томос будут обсуждать, но окончательно не утвердят, предполагают украинские эксперты.

Кроме того, Синод Константинопольского патриархата может обсудить снятие анафемы (отлучение от церкви) с нынешнего главы УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Его называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви.

Однако помешать этому может анафема, которой в 1997 году его предала РПЦ.

Именно Филарет в 90-е годы прошлого века возглавил часть иерархов УПЦ, отделившихся от РПЦ и начавших строить независимую украинскую церковь, которую пока не признают другие православные церкви мира.

Отмена Константинополем анафемы может открыть путь к предоставлению автокефалии и избранию Филарета главой новой церкви.

Украинская автокефалия

Копірайт зображення Getty Images Image caption Встреча Патриарха Московского Кирилла (слева) и Константинопольского Варфоломея в сентябре не помогла предотвратить кризис в отношениях между двумя патриархатами

Украинские власти, а также представители различных православных церквей Украины обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии еще в апреле.

Сейчас в Украине существует только одна каноническая и признанная другими церквями мира структура - УПЦ Московского патриархата.

УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь пока мировым православием непризнаны.

Эти две церкви, а также часть епископов УПЦ МП обратились к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии.

Это вызвало резкую негативную реакцию РПЦ, глава которой Кирилл 31 августа встретился с Вселенским патриархом и пытался убедить его отложить решение "украинского вопроса".

Однако уже в начале сентября состоялся Синакс (собрание архиереев) Вселенского патриархата, на котором теоретически обосновали возможность предоставления украинской церкви автокефалии.

Российская же церковь настаивает, что Константинополь не имеет права делать это.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одним из локомотивов создания в Украине независимой от Москвы церкви называют президента Петра Порошенко

Уже в сентябре Вселенский патриарх назначил двух экзархов в Украине для организации переговоров о создании в Украине автокефальной церкви и проведением объединительного собора.

Именно на этом соборе, который состоится после решения Константинополя о предоставлении автокефалии, должны избрать главу новой церкви, который и получит Томос от Вселенского патриарха.

Последние события и назначение экзархов Вселенского патриарха в Украине привели к тому, что РПЦ частично прекратила церковное общение с Константинополем.

В РПЦ считают, что Константинополь посягает на их каноническую территорию и настаивают, что Вселенский патриарх не имеет права предоставлять автокефалию Украинской церкви.

Вселенский патриархат и РПЦ, которая в свое время от него отсоединилась, сейчас фактически борются за ведущую роль в мировом православии и спорят по поводу православной церковной юрисдикции на территории Украины.

Украина является одной из крупнейших православных стран мира. Большинство ее жителей называют себя православными. По данным ряда последних социологических опросов, около 30% украинцев выступают за автокефалию, а 20% - против. Остальные - либо не определились, либо им все равно.

Согласно данным департамента по делам религий и национальностей минкульта Украины, в стране были зарегистрированы примерно 12 тысяч общин УПЦ МП, около 5 тысяч общин УПЦ КП и чуть больше тысячи общин УАПЦ.

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