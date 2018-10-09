Как горят военные склады в Украине: история пожаров

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В ночь на вторник на украинском военном складе произошел новый пожар - загорелся один из крупнейших арсеналов Минобороны возле города Ичня Черниговской области.

По состоянию на утро каждую секунду там взрывалось 2-3 боеприпаса, к счастью, впоследствии интенсивность пожара снизилась.

Это уже четвертый крупный пожар на украинских военных складах с 2014 года, а менее масштабных эпизодов с возгоранием арсеналов было еще больше.

Как и почему произошли взрывы на арсеналах - в обзоре BBC News Украина.

26 сентября 2017 Калиновка (Винницкая область)

На 48-м арсенале ВСУ близ Калиновки хранилось до 180 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к "Градам", "Смерчам" и "Точкам-У", а также танковые снаряды.

По приблизительным подсчетам, около 32 тысяч тонн боеприпасов было утрачено в результате пожара.

Десятки тысяч жителей окрестных сел были эвакуированы.

Обошлось без жертв, однако несколько человек были травмированы.

Несколько тысяч жилых домов были повреждены, более десяти были разрушены полностью.

Среди версий причин пожара называли диверсию со стороны российских спецслужб (с помощью беспилотников или с помощью детонатора, установленного на территории арсенала).

Впрочем, в ноябре 2017 года по итогам расследования за халатное отношение к работе был оштрафован начальник режимной службы. Штраф составил 2465 гривен.

"Старший офицер, будучи военным служебным лицом, в нарушение уставных требований, 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима", - отметили в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Как следствие, работники частного предприятия "переместили запрещенные легковоспламеняющиеся вещества" непосредственно к месту хранения снарядов.

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В результате пожара и взрывов на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, где хранилось 125 тысяч тонн боеприпасов, погибла одна женщина, еще пять человек получили ранения.

Пришлось эвакуировать более 36 тысяч местных жителей, перекрыли железнодорожное и автомобильное движение в районе склада.

Глава парламентского комитета по вопросам обороны Сергей Пашинский заявил тогда, что потери Украины составили один млрд долларов.

По другим данным, половину арсенала в Балаклее составляли подлежащие утилизации компоненты снятых с вооружения боеприпасов.

Министр обороны Степан Полторак отметил, что основной версией расследования был "акт терроризма, совершенный диверсионно-разведывательной группой".

А в Генпрокуратуре детализировали - склад подожгли с использованием российского беспилотника.

"Мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва под Балаклеей. Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру", - заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В России эти обвинения отвергли.

29 октября 2015 года: Сватово (Луганская область)

Копірайт зображення Луганська ОДА

На складе в городе Сватово Луганской области загорелись и взорвались около 3,5 тысяч тонн боеприпасов. Погибли четыре человека: трое военнослужащих и гражданский.

Согласно различным сообщениям, до восьми человек получили ранения.

Взрывы повредили 58 жилых кварталов и сотни частных домов, около 20 тысяч человек были эвакуированы.

Среди причин инцидента называли выстрел из сигнального пистолета, возможные "действия противника" и служебную халатность.

Впоследствии военный прокурор Анаталий Матиос сообщил, что следствие остановилось на последней версии.

По его словам, прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности тогдашнему и.о. руководителя объединенных складов ракетно-артиллерийского вооружения сектора А.

Другие инциденты

Копірайт зображення УНІАН

Кроме того, с 2014 года произошло несколько менее значительных инцидентов на складах.

В частности, в сентябре 2017-го в результате пожара на соседнем поле загорелся склад боеприпасов недалеко от Мариуполя.

В марте 2014 года пожар на танковом складе в Кривом Роге Днепропетровской области уничтожил две заправленные боевые машины с полными боевыми комплектами. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожары на военных складах случались в Украине и до 2014 года.

Крупнейшие - в Лозовой Харьковской области в 2008 году и сразу несколько пожаров на одном и том же складе в Новобогдановке Запорожской области.

Уязвимость складов

Копірайт зображення УНІАН Image caption Интенсивность пожара под Ичней уже снизилась, но сильная задымленность остается, говорят в Минобороны

О причинах пожаров на военных складах в интервью BBC News Украина рассказал министр обороны Степан Полторак: "Огромная проблема в том, что после развала СССР основной запас боеприпасов хранился на грунте. Уберечь его очень трудно, ведь любая подготовленная ​​диверсионно-разведывательная группа найдет возможность уничтожить такое хранилище".

"Чтобы решить проблему, нужно около 10 млрд грн. Наверное, таких денег сейчас нет. Но уже завершилось категорийное проектирование всех баз и арсеналов. Со следующей недели (интервью было записано в апреле 2018 года. - Ред.) мы приступаем к переговорам о начале строительства на трех основных базах подземных хранилищ. Там боеприпасы будут охранять не только от диверсионных групп, но и от воздушного удара", - добавил министр.

В 2018 году "на поддержание жизнедеятельности" складов в бюджете предусмотрено 500 млн грн.

В то же время журналист Юрий Бутусов обращал внимание на недостаточное количество охраны арсеналов.

Что касается пожара на складе в Ичне, то, как говорят в Министерстве обороны, сейчас рассматривается несколько версий, включая диверсию.

В частности, военнослужащие утверждают о факте взрывов в четырех разных местах арсенала, которые, по предварительным данным, и стали причиной пожара.

В Министерстве обороны также добавили, что большая часть имущества на складе - боеприпасы к стрелковому оружию, а также компоненты боеприпасов для возможной утилизации.

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