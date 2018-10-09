Взрывы на складе боеприпасов в Ичне - фото

Взрывы на складах с боеприпасами близ Ични Черниговской области начались в четыре утра. Около 12 тысяч человек были эвакуированы. Погибших среди военных и гражданских нет.

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Местные жители жалуются на звуки взрывов и вибрации от взрывных волн. Жители поселка Дружба показывают разбитые взрывной волной окна.

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Огонь от взрывов можно было видеть в селах, расположенных в 8 километрах от складов.

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Поселок Дружба находится всего в нескольких километрах от складов боеприпасов.

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В селах, расположенных вокруг складов, взрывы были такой силы, что не выдерживали заборы.

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Эвакуированных жителей близлежащих сел перевезли в село Прилуки. Там развернули временный центр помощи, в котором пострадавшие могут отдохнуть.

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Эвакуация коснется почти 40 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах Черниговской области.

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Пожар охватил 5 хранилищ. На территории - большое задымление, препятствующее разведке.

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