Взрывы на складе боеприпасов в Ичне - фото
Взрывы на складах с боеприпасами близ Ични Черниговской области начались в четыре утра. Около 12 тысяч человек были эвакуированы. Погибших среди военных и гражданских нет.
Местные жители жалуются на звуки взрывов и вибрации от взрывных волн. Жители поселка Дружба показывают разбитые взрывной волной окна.
Огонь от взрывов можно было видеть в селах, расположенных в 8 километрах от складов.
Поселок Дружба находится всего в нескольких километрах от складов боеприпасов.
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В селах, расположенных вокруг складов, взрывы были такой силы, что не выдерживали заборы.
Эвакуированных жителей близлежащих сел перевезли в село Прилуки. Там развернули временный центр помощи, в котором пострадавшие могут отдохнуть.
Эвакуация коснется почти 40 населенных пунктов в Ичнянском и Прилуцком районах Черниговской области.
Пожар охватил 5 хранилищ. На территории - большое задымление, препятствующее разведке.
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