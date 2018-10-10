Отопительный сезон: тарифы повысят, субсидии "прикрутят"?

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2019 году субсидии могут "прикрутить"

Почти половина украинских семей этой зимой, так же, как и предыдущей, получали коммунальные субсидии. Одновременно росли долги за "коммуналку". Однако 2019 может стать первым годом, когда бюджетные расходы на субсидии будут снижены.

Украинское правительство ввело субсидии на оплату коммунальных услуг в 2015 году - после первого значительного роста тарифов. Субсидию - частичное покрытие расходов государством - получают те семьи, у которых коммунальные расходы превышают в среднем 15% ежемесячного совокупного дохода.

С тех пор они только росли, пока в 2018-м не превысили показатель в 70 млрд грн.

Однако согласно проекту бюджета на следующий год, в 2019-м правительство планирует выделить финансирование субсидий чуть более 55 млрд грн.

При этом правительство также планирует повысить цену на газ для населения, что, очевидно, приведет и к росту тарифов на горячую воду и отопление.

В правительстве говорят, что одно другому не противоречит.

Во-первых, в следующем году уже точно должна состояться монетизация субсидий - выплата "живыми деньгами", которые, по замыслу, должны обеспечить государственную помощь в уплате коммуналки тем, кому эта помощь нужна.

Во-вторых, в марте следующего года правительство планирует повысить пенсии, то есть возрастут доходы той категории украинцев, которым труднее других оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

Но какими бы ни были объемы субсидий, они все равно меньше, тех сумм, которые бюджет, а значит, и налогоплательщики, тратили на "низкие" цены на газ для населения все предыдущие годы, покрывая дефицит "Нафтогаза".

По подсчетам правительства, последние 10 лет такой практики обошлись бюджету в 53 млрд долларов. А это пока гораздо больше, чем потрачено на субсидии.

Готовясь к монетизации субсидий в 2019 году, правительство также проверило субсидиантов и несколько изменило правила получения субсидий.

После этого, по официальной статистике, количество тех, кто получает коммунальные субсидии, уменьшилось. Так же, как и общая сумма субсидий.

По данным Государственной статистической службы, за январь-август 2018 года сумма, предназначенная на компенсацию расходов домохозяйств на оплату коммуналки, уменьшилось на 2,3 млрд грн по сравнению с тем же периодом 2017 года.

Сократился средний размер субсидии - в августе он составлял 96,5 грн. В апреле, к концу отопительного сезона, средняя субсидия составляла 310 грн.

Уменьшилось и количество семей, получающих субсидии. Если на конец минувшего отопительного сезона в апреле она составляла 6,747 млн домохозяйств - 45% от всех в стране, то в августе, по данным Государственной статистической службы, она сократилась до менее, чем 2,5 млн домохозяйств (2,438 млн).

В целом за январь-август 2018 года за субсидиями обратились 4,244 семьи, а получили их - 2,947 млн домохозяйств.

Впрочем, с началом отопительного сезона эти цифры могут снова вырасти, ведь летом не нужно платить за отопление, которое составляет большую часть общей платежки.

Если сравнивать данные по субсидиям в напряженный период отопительного сезона - в январе - то значительной разницы нет.

В январе 2017 года субсидии получали почти 41% украинских домохозяйств, а в январе 2018-го - почти 42%. Однако средний размер субсидии в 2018 году был несколько меньше - 1 164 грн.

Скільки родин отримують субсидії 2017-2018 роки 6,266 млн родин отримували субсидії у січні 2018 - це 41,8% усіх домогосподарств 6,124 млн родин отримували субсидії у січні 2017 року - це 40,7% домогосподарств 2,438 млн родин отримували субсидії у серпні 2018 року UNIAN

Несмотря на это существует и многомиллиардная задолженность за коммунальные услуги. К концу лета общая сумма долгов составила почти 38,5 млрд грн.

Большая часть приходилась на долги за газ - 16,7 млрд грн, и за отопление и горячую воду - 10,4 млрд грн.

При этом, по подсчетам Государственной службы статистики, средние начисления в платежках украинцев составляли 588,6 грн в месяц.

Борги населення за комунальні послуги 2017-2018 роки, грн 38,4 млрд борги у серпні 2018 року 27,2 млрд борги у серпні 2017 року становив середній платіж на домогосподарство у серпні 2018 року 588,6

становив середній платіж на домогосподарство у серпні 2017 року 494,8 UNIAN

Опыт России и Польши

В России монетизация льгот, то есть замена их денежной компенсацией, началась в 2005 году. Это вызвало протесты, но систему все равно ввели. Монетизация затронула проезд в общественном транспорте, лекарства и лечение в санаториях, но практически обошла услуги ЖКХ.

Сейчас коммунальные льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг во многом зависят от региона. Например, в Москве на субсидию могут рассчитывать те, кто тратит на коммуналку более 10% своих доходов. В этом случае семья оплачивает полную платежку, а государство впоследствии возвращает семье часть средств.

Кроме того, есть и перечень тех, кто имеет льготы независимо от уровня доходов, - многодетные семьи, люди с инвалидностью и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и другие.

Согласно рейтингу РИА "Новости", доля расходов россиян на коммуналку очень отличается от региона к региону. Например, в Ямало-Ненецком округе она составляет 15%, а в Москве - 8,5%.

При этом в последнее время в России растет количество судебных исков о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Чаще всего, причиной неплатежей является бедность или временные сложные жизненные обстоятельства, однако есть и такие, кто таким образом пытается бороться с низким качеством услуг.

В Польше вопросом социальных доплат беднейшим гражданам, которые не могут полностью оплачивать коммунальные услуги, занимаются органы местного самоуправления - ячейки социальной помощи городской или районной управ.

Если какая-то семья хочет получить такую ​​помощь, она подает заявку. После этого к ним приходит работник социальной службы.

Кроме того, есть разные критерии получения помощи. Основной формой доплаты является "dodatek mieszkaniowy" - для оплаты различных коммунальных услуг - водоснабжения, отопления, газа. Эти доплаты могут составлять от 10% до 15% дохода семьи, - главное, чтобы доход на душу населения в этой семье нe превышал 125% минимальной пенсии (1250 злотых, около 9300 грн).

Если семья получает "dodatek mieszkaniowy", она также может подать заявку на "dodatek energetyczny" - помощь на оплату электричества. Эта доплата может составлять 12 до 18 злотых на члена семьи в зависимости от количества членов семьи.

Все пособия выплачиваются живыми деньгами.

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