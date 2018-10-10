Новые "Грады", БМП и украинские вертолеты: новинки военной техники-2018

Image caption БМП-М1С - один из образцов новых разработок украинского оборонпрома

Во вторник в Киеве началась ежегодная выставка "Оружие и безопасность - 2018", на которой традиционно представили новейшие разработки украинского оружия и военной техники.

Чем же удивляют в этом году?

БМП-М1С с боевым модулем "Копье"

Один из вариантов модернизации БМП-1 от Житомирского бронетанкового завода - с расширенным корпусом и измененной позицией мотора.

"Это вариант, который сейчас прорабатывается Министерством обороны Украины для модернизации парка БМП-1 не только из советских запасов, но и которые закупаются в Чешской республике", - рассказывает военный эксперт Михаил Жирохов.

Image caption Боевой модуль "Копье" - в данном варианте это 30-мм пушка и две противотанковые ракеты

"БМП - это основная машина пехоты, на которой она может идти в бой, как это было летом 2014 года. А благодаря использованию нового боевого модуля боевая мощь выросла в разы", - добавляет он.

Установленный на БМП-М1С боевой модуль "Копье" помимо 30-мм автоматической пушки и пулемета оснащен также автоматическим гранатометом КБА-117 и ракетным комплексом "Барьер", который можно применять против бронированных целей и фортификаций противника.

Бронированный спецавтомобиль "Новатор" с ракетным комплексом "Стугна"

Также впервые была представлена бронированная машина "Новатор", которая, впрочем, уже прошла испытания в Нацгвардии и Минобороны.

На ней установлен противотанковый ракетный комплекс "Стугна".

"Авто может использоваться против танков, радиус поражения "Стугна"- до 5 км", - отмечает представитель производственного объединения "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

Его максимальная скорость по шоссе составляет 120 км в час, но, как уверяют разработчики, "Новатор" имеет и хорошие качества внедорожника, в частности благодаря равномерной разгрузке на переднюю и заднюю ось.

"Так же, как в спортивных авто, участвующих в гонках Париж-Дакар", - говорит Александр Кузьма.

Экипаж машины защищает броня, способная остановить пулю калибром 7,62 от снайперской винтовки советского образца (СВД).

Реактивная система залпового огня БМ-21 УМ (модернизированный "Град")

Модернизированная Шепетовским заводом система залпового огня теперь установлена на шасси "КрАЗ"-5101 и имеет большее количество стволов - направляющих для ракет.

"В советской системе их было 40, а в этой - 50", - обращает внимание Михаил Жирохов.

Image caption Впервые украинские производители создали собственные направляющие для ракет РСЗО

Он добавляет, что впервые украинские производители создали собственные направляющие, а не взяли старые советские: "Все украинские модификации БМ-21 "Град" базировались на старых советских направляющих - их брали из списанных машин и ставили на новую базу от "КрАЗ". Сами же направляющие не изготавливали".

Image caption Вид из кабины новой системы залпового огня. Красные огоньки - индикаторы ракет

Еще одна особенность новинки - бескапотная кабина для расчета. В серийном варианте, по данным военного эксперта, ее планируют сделать бронированной.

БТР "Пловец" с боевым модулем "Копье"

Разработанный харьковскими конструкторами легкобронированный бронетранспортер - это фактически модернизированный МТЛБ-У (многоцелевой тягач) с установкой уже упомянутого боевого модуля "Копье".

"Машина очень уместна для позиционной войны, ведь может использоваться для подвоза бойцов и боеприпасов на первую линию", - рассказывает Михаил Жирохов.

Вертолет МСБ-2 "Надежда"

Еще один впервые представленный на выставке образец - украинский вертолет "Надежда" от запорожского предприятия "Мотор Сич".

"Это усовершенствованная версия вертолета Ми-2, который в советские времена производился в Польше. Но с отечественным корпусом и отечественными двигателями", - отмечает Михаил Жирохов.

Таким образом "Мотор Сич" предлагает заменить морально устаревшие Ми-2.

Image caption Обновленная авионика

Такие машины можно использовать как легкие пассажирские вертолеты для перевозок в труднодоступные локации или для патрулирования.

Они оснащены обновленной авионикой.

По словам Михаила Жирохова, в "Мотор Сич" есть вариант и для оснащения такого типа вертолетов ракетным вооружением.

Правда, заказов на серийное производство "Надежд" и "Мотор Сич" пока не поступало.

Чешские САУ и БМП

На выставке была также представлена чешская колесная 152-мм самоходная артустановка "Дана" М2 на шасси от "Татры".

Это не новая разработка, однако чехи предлагают ее как вариант замены старых советских САУ.

В то же время новой украинской 155-мм САУ "Богдана", которую впервые показали на параде ко Дню независимости, на этой выставке не было.

Image caption БМП "Шакал"

А чешская и словацкая разработка БМП "Шакал" - альтернатива упомянутой в начале украинской БМП-М1С.

"Благодаря повышенному уровню баллистической защиты, высокой и легкой маневренности, возможности установки широкого спектра специальных систем, машина зарекомендовала себя в асимметричных конфликтах", - рекламируют свою БМП разработчики.

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