Фото: все краски осени в Британии

Середина октября - осень в самом разгаре. Мы собрали осенние фотографии из разных уголков Британии: грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис и оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке.

Копірайт зображення Neil Squires/PA Image caption Закат на реке Трент в деревне Ганторп близ Ноттингема запечатлел фотограф Нил Сквайрс

Копірайт зображення Neil Squires / PA Image caption Осенняя элегия (Автор фото - Нил Сквайрс)

Копірайт зображення James Dadzitis / SWNS Image caption Солнечный день в Девоне с высоты птичьего полета запечатлел Джеймс Дадзитис

Копірайт зображення SWNS Image caption Осение краски близ Мейденхеда

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туманное утро. Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли

Копірайт зображення Getty Images Image caption Начало осеннего дня в парке Саут-Даунс

Копірайт зображення SWNS Image caption Мост через реку Гарри близ шотландской деревни Килликранки

Копірайт зображення SWNS Image caption Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв

Копірайт зображення SWNS

Копірайт зображення PA Image caption Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир

Копірайт зображення Getty Images Image caption Волонтеры помогают собирать урожай в виноградниках Брейки-боттом близ города Льюис

Копірайт зображення Getty Images Image caption Осень в этом году радует большим урожаем винограда

Копірайт зображення Reuters Image caption Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Раннее осеннее утро в Ричмонд-парке

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туманное утро

Копірайт зображення SWNS Image caption Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин

Копірайт зображення SWNS

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