Фото: все краски осени в Британии

  • 10 октября 2018

Середина октября - осень в самом разгаре. Мы собрали осенние фотографии из разных уголков Британии: грядки с тыквами в графстве Ноттингемшир, сбор урожая винограда близ города Льюис и оленьи бои в лондонском Ричмонд-парке.

Закат на реке Трент Копірайт зображення Neil Squires/PA
Image caption Закат на реке Трент в деревне Ганторп близ Ноттингема запечатлел фотограф Нил Сквайрс
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закат на реке Трент Копірайт зображення Neil Squires / PA
Image caption Осенняя элегия (Автор фото - Нил Сквайрс)
Район Бакленд Монакорум в Девоне Копірайт зображення James Dadzitis / SWNS
Image caption Солнечный день в Девоне с высоты птичьего полета запечатлел Джеймс Дадзитис
поля близ Мейденхеда Копірайт зображення SWNS
Image caption Осение краски близ Мейденхеда
восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс Копірайт зображення Getty Images
Image caption Туманное утро. Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли
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Восход солнца в Национальном парке Саут-Даунс в Амберли Копірайт зображення Getty Images
Image caption Начало осеннего дня в парке Саут-Даунс
Мост через реку Гарри Копірайт зображення SWNS
Image caption Мост через реку Гарри близ шотландской деревни Килликранки
Девочка Энни среди тыкв, графство Северный Йоркшир Копірайт зображення SWNS
Image caption Трехлетняя Энни и тыквенное море. На грядках ферм близ деревни Кирклингтон (графство Северный Йоркшир) ежегодно вырастает более 10 млн тыкв
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фермерское хозяство в Северном Йоркшире Копірайт зображення SWNS
мост Виктория в графстве Вустершир Копірайт зображення PA
Image caption Винтажный поезд на паровой тяге проезжает мост Виктория в графстве Вустершир
волонтеры в винграднике Breaky Bottom Копірайт зображення Getty Images
Image caption Волонтеры помогают собирать урожай в виноградниках Брейки-боттом близ города Льюис
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волонтеры в винграднике Breaky Bottom Копірайт зображення Getty Images
Image caption Осень в этом году радует большим урожаем винограда
Олени в лондонском Ричмонд-парке Копірайт зображення Reuters
Image caption Осенний сезон "оленьих боев" в лондонском Ричмонд-парке
Ричмонд-парк Копірайт зображення Getty Images
Image caption Раннее осеннее утро в Ричмонд-парке
A fallow deer stag stands on a foggy morning in Richmond Park in London Копірайт зображення Getty Images
Image caption Туманное утро
Глазго Копірайт зображення SWNS
Image caption Первая осень двухмесячного терьера Джесси, прогулка в парке Глазго Грин
Jessie the puppy rolls around in leaves in Glasgow Копірайт зображення SWNS

Все фотографии защищены авторским правом.

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