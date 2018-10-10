Почему в богатых городах США все больше бездомных

Кажется, что они почти везде: разного возраста, на старых и новых местах. Спят на картоне или голой земле, собираются в стайки под мостами и деревьями. Это бездомные США, имущество которых в пластиковых мешках символизирует жизнь в непрерывном движении.

Недавно на улицах появилось много новых бездомных. Это жертвы того самого процветания, которое трансформировало города, расположенные вдоль Западного побережья США. Кризис усиливается, чиновники пытаются как-то его урегулировать, однако некоторые утверждают, что в будущем ситуация только ухудшится.

Портленд - самый большой город штата Орегон. Он развивается стремительными темпами и манит к себе многих. Это город роз, приятного климата, богатой культуры и прогрессивного мышления. Также это сердце инноваций, часть так называемого Кремниевого леса. Новых жителей, переехавших сюда за годы после рецессии, привлекли высокотехнологичные компании и хорошо оплачиваемая работа.

Однако манна небесная вполне ожидаемо упала не на всех.

В регионе с ограниченным предложением жилья цены здесь стремительно выросли из-за спроса. Поэтому люди, которые ранее находились на финансовом пределе, потеряли прежние возможности и больше не могли себе позволить жилье.

Многих спасли родственники и друзья или правительственные программы и неприбыльные организации. Однако другие оказались на улице. Счастливчикам удалось найти места в государственных приютах. Немало есть и таких, которые живут в палатках и фургонах на улицах.

"Даже несмотря на то, что экономика сильна, как никогда, - пояснил мэр города, демократ Тед Уилер, - имущественное неравенство растет тревожными темпами, а преимущества (развития. - Ред.) экономики сосредотачиваются в руках небольшого количества людей ... На всей территории Соединенных Штатов усиливается неравенство, и это не лучшим образом сказывается на людях".

Действительно, его город не единственный. Бездомных постепенно становится больше и в других богатых городах западного побережья, в которые переезжают молодые образованные работники, в том числе в Сан-Франциско и Сиэтле. Там тоже люди теряют дома в основном из-за роста цен и выселения из жилья по решению суда.

Называть точные цифры всегда непросто, но по данным Департамента жилищного строительства и городского развития, в один из дней 2017 года на всей территории США насчитали 553 742 бездомных человека. Это стало первым увеличением их числа за семь лет. Впрочем, этот показатель все равно на 13% ниже, чем в 2010 году.

Сокращение числа бездомных в 30 штатах затмевают большие всплески в других. В пятерку худших входят Калифорния, Орегон и Вашингтон. В Лос-Анджелесе, где ситуацию называют беспрецедентной, было более 50 тыс. людей без крыши над головой. Опережает его разве что город Нью-Йорк с его 75 тыс. бездомных.

Джозеф Гордон по прозвищу Текила живет в лагере для бездомных "Ореховая роща" со дня его создания в 2015 году, когда в Портленде впервые объявили чрезвычайную ситуацию в связи с этим кризисом.

"Это очень страшно. Люди, которых я встречаю, - рассказывает 37-летний Джозеф, - выходцы абсолютно из всех слоев общества. И бездомное население постоянно растет".

Орегонский округ Малтнома называет цифру 4177 человек - такое количество бездомных за один вечер насчитали здесь в прошлом году. Это на 10% больше по сравнению с 2015 годом. Но, по мнению многих людей, этот показатель был еще выше.

В июле президент портлендской ассоциации полицейских заявил, что город превратился в "выгребную яму". Этот комментарий продемонстрировал напряжение в обществе, а мэр города назвал его "пренебрежительным".

Текила приехал из Цинциннати, штат Огайо, в 2011 году. По их словам, они (Текила, мужчина-трансгендер, просит называть его во множественном числе) стали бездомными, потому что потеряли квартиру, в которой жили вместе с бывшим партнером, склонным к насилию.

"Жизнь на улице учит тебя воспринимать все терпимее. (Например, - Ред.) спокойно сосуществовать с крысами. Также ты начинаешь больше ценить воду или возможность когда угодно сходить в туалет", - рассказывают Текила.

В автономном поселении, состоящем из деревянных домиков у шоссе, проживает более двенадцати человек. У половины из них есть доход, пусть даже небольшой. "Если бы существовало доступное жилье, то они бы им воспользовались", - объясняет Текила.

В Портленде аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 1136 долларов. Это неподъемная сумма для тех, кто живет на пособие от государства, которое в этом регионе составляет не более 735 долларов, или получает минимальную зарплату - 12 долларов в час. Чиновники обещают выделить для малоимущих половину из 1300 домов, которые планируют построить.

По данным исследования, проведенного в Портлендском государственном университете, кризис больно ударил по пожилым людям и национальным меньшинствам. Также в этом исследовании говорится, что развитие технологий может привести к сокращению тысяч малооплачиваемых рабочих мест, что, вероятно, только ухудшит непростую ситуацию.

"Для людей с низким уровнем доходов жилье на нашем рынке недоступно, - комментирует Шеннон Синглтон, исполнительный директор благотворительной организации Join, которая помогает бездомным найти постоянное жилье. - Люди попали в безнадежную ситуацию, однако надеются, что их скитаниям наступит конец и они найдут себе доступное жилье".

Некоторые выступают в защиту лагеря Текилы как альтернативного решения. Однако, по словам представителей властей, в конце концов придется его снести, поскольку в последнее время это создает проблемы для соседних домов. Сейчас дату ликвидации лагеря не называют.

Существование бездомных в Портленде и за его пределами сегодня кажется заметнее, чем когда-либо. Жители все чаще жалуются на вонь мочи, человеческие фекалии и мусор в общественных местах, а порой - и у них под дверью. Иногда возникает ощущение, что это проигранная битва.

Однако этот кризис назревал уже давно. За последние несколько десятилетий федеральное правительство сократило финансирование программ доступного жилья и учреждений психического здоровья, и это привело к тому, что многие люди по всей стране оказались на улице.

По словам чиновников и поставщиков услуг, власть на местах была не в состоянии решить эти проблемы. Теперь к ним добавилась еще и дороговизна.

В декабре прошлого года австралийский ученый Филипп Олстон, специальный представитель ООН по вопросам крайней бедности и прав человека, две недели путешествовал по территории Соединенных Штатов. Его миссия, в частности, заключалась в том, чтобы посетить Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Результатом стал разгромный отчет, в котором ученый сообщил, что американская мечта для многих обернулась американской иллюзией. Администрация Трампа остро раскритиковала его выводы.

В интервью Филипп Олстон предупредил, что будущее выглядит не слишком радужным.

"Политика федерального правительства при этой администрации заключается в как можно большем сокращении различных льгот на жилье. И по моему мнению, худшее еще впереди", - заявил он.

Другие богатые страны также сталкиваются с проблемой увеличения количества бездомных. Уязвимые слои населения несут бремя политики жесткой экономии, роста цен и безработицы. Но в большинстве стран Европы, например, до сих пор существует "надежная система социальной защищенности" групп риска, отметил Олстон.

"То есть в Европе вы получаете доступ к базовому здравоохранению, психологической, физической реабилитации ... Это разительно контрастирует с США", - объясняет эксперт.

По разным данным, на всей территории страны власти несправедливо обращаются с бездомными. Их переводят в разряд уголовных элементов, когда обвиняют в нарушениях - ночевка под открытым небом, попрошайничество, мочеиспускание в общественных местах.

В августе федеральный апелляционный суд принял постановление, по которому людей нельзя преследовать в судебном порядке за ночевку на улицах, если приютов нет в наличии.

Многие люди, лишенные дома, имеют проблемы с наркотической зависимостью и психическими расстройствами. В Портленде за поведением полицейских в отношении бездомных следит специальное агентство.

Необходимость в нем возникла после того, как была обнародована информация о том, что 52% всех задержанных полицией за прошлый год составили именно бездомные. Хотя они - лишь крошечная доля всего местного 640-тысячного населения.

"Люди просто пытаются выжить, не имея для этого никаких средств, - пояснила Кимберли Маккалоу, политический директор Американского общества гражданских свобод города Орегон. - На наших глазах разворачивается кризис человечности, нашего умения сочувствовать и помогать друг другу".

Однако Текилу это не удивляет.

"Конечно, есть трения, - говорят они. - Если у полицейского был неудачный день ... то на ком легче сорвать злость? Конечно, на бездомном. Особенно если у него нет поддержки".

В "Ореховой роще" Текила нашли себе подработку, но собирают пожертвования: туалетная бумага, пакеты для мусора и шампунь. Они собирали документы для местной программы доступного жилья, однако не надеются в ближайшее время уехать из лагеря.

"Такая тяжелая ситуация с бездомными - плохой (знак. - Ред.), особенно когда ты живешь в богатой стране, - говорит Текила. - И надежды очень мало. Это какой-то кошмар".

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