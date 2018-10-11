Константинополь подтвердил решение предоставить автокефалию Украинской церкви

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Синод Вселенского патриархата подтвердил свое предыдущее решение предоставить автокефалию церкви в Украине. Об этом после Синода сообщил журналистам представитель Константинополя, митрополит Галльский Эммануил.

Этому заявлению предшествовало двухдневное обсуждение "украинского вопроса". Участники Синода заслушали доклад экзархов Вселенского патриарха в Киеве, которые были назначены в сентябре для подготовки создания в Украине поместной церкви.

Решение о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии пока не было принято.

Митрополит Галльский также сообщил, что Константинополь решил восстановить представительство Вселенского патриарха в Киеве.

Также он отменил действие Синодального письма 1686 года, которое фактически подчинило Киевскую митрополию Московскому патриархату.

Синод также снял анафему с предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета, восстановив его в каноническом сане.

Image caption Константинополь отменил действие Синодального письма 1686 года, которое фактически подчинило Киевскую митрополию Московскому патриархату

Что дальше?

Следующим шагом на пути предоставления автокефалии может стать проведение Собора новой поместной церкви, который должен избрать предстоятеля. Для этого в Украине могут продолжить работу экзархи Вселенского патриархата, которые и организуют этот собор.

Именно предстоятелю будущей церкви могут впоследствии вручить Томос об автокефалии.

В работе Собора должны принять участие иерархи, подписавшие обращение к Вселенскому патриарху об автокефалии от УПЦ КП, УАПЦ и подчиненной Москве УПЦ МП.

Image caption Журналисты в ожидании брифинга по итогам заседания Синода в четверг

Сейчас наиболее вероятным претендентом на пост будущего главы поместной церкви называют нынешнего предстоятеля УПЦ КП Филарета.

РПЦ в 1997 году подвергла его анафеме. Именно Филарет в 90-е годы прошлого века возглавил часть иерархов УПЦ, отделившихся от РПЦ и приступивших к строительству независимой украинской церкви, которую пока не признают другие православные церкви мира.

Отмена Константинополем анафемы открывает путь к избранию Филарета главой новой церкви.

Захвата храмов не будет

После объявления о решении Синода Вселенского патриархата президент Украины Петр Порошенко заявил, что "поместной, автокефальной, православной церкви в Украине быть!"

Он отметил, что "решение о предоставлении автокефалии Украины принято".

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"Это - вопрос нашей национальной безопасности. Это - вопрос нашей государственности. Это - вопрос всей мировой геополитики. Это - падение Третьего Рима как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство", - сказал президент.

Он добавил, что после проведения Собора будет избран предстоятель поместной церкви, который и получит Томос об автокефалии.

Порошенко подчеркнул, что государство будет уважать права как тех, кто выйдет из подчиненной Москве церкви, так и тех, кто останется.

Президент заявил, что Украина ожидает визита Константинопольского патриарха Варфоломея.

"У нас не было, нет и не будет государственной церкви", - подчеркнул он.

Президент сказал, что если кто и будет призывать силой захватить храм или монастырь, то это "московская агентура".

Долгожданная автокефалия

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Украинские власти, а также представители различных православных церквей Украины обратились к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии еще в апреле.

В Украине с 90-х гг. существовала одна каноническая и признанная другими церквями мира структура - УПЦ Московского патриархата. УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь мировым православием признаны не были.

Эти две церкви, а также часть епископов УПЦ МП обратились к патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии.

Это вызвало резкую негативную реакцию РПЦ, глава которой Кирилл 31 августа встретился с Вселенским патриархом и пытался убедить его отложить решение "украинского вопроса".

Однако уже в начале сентября состоялся Синакс (собрание архиереев) Вселенского патриархата, на котором теоретически обосновали возможность предоставления украинской церкви автокефалии.

Российская же церковь настаивает, что Константинополь не имеет права делать это.

До 1686 года Киевская митрополия подчинялась Вселенскому патриархату, однако в силу различных обстоятельств патриарх позволил Московскому патриарху временное управление.

В Константинополе настаивают - Киевская кафедра была отдана Москве под временное управление, и они до сих пор имеют каноническое право даровать автокефалию православной церкви в Киеве.

В РПЦ с этой позицией не согласны.

Уже в сентябре Вселенский патриарх назначил двух экзархов в Украине для организации переговоров о создании в Украине автокефальной церкви и проведением объединительного собора.

Конфликт с РПЦ

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время встречи в Стамбуле патриарх Московский Кирилл (слева) пытался убедить патриарха Константинопольского Варфоломея отказать Украине в автокефалии

Назначение экзархов Вселенского патриарха в Украине привело к тому, что РПЦ частично прекратила церковное общение с Константинополем.

В РПЦ считают, что Константинополь посягает на их каноническую территорию и настаивают, что Вселенский патриарх не имеет права предоставлять автокефалию Украинской церкви.

Вселенский патриархат и РПЦ, которая в свое время от него отсоединилась, сейчас фактически борются за ведущую роль в мировом православии и спорят по поводу православной церковной юрисдикции на территории Украины.

Украина является одной из крупнейших православных стран мира. Большинство ее жителей называют себя православными. По данным ряда последних социологических опросов, около 30% украинцев выступают за автокефалию, а 20% - против. Остальные - либо не определились, либо им все равно.

Согласно данным департамента по делам религий и национальностей минкульта Украины, в стране были зарегистрированы примерно 12 тысяч общин УПЦ МП, около 5 тысяч общин УПЦ КП и чуть больше тысячи общин УАПЦ.

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