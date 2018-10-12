Гонщица Элли Найс. Удивительная история победительницы первого женского Гран-при

Копірайт зображення Apic/RETIRED Image caption Элли Найс называли Королевой Bugatti

В 30-е годы ХХ века гонщица Элли Найс была одной из самых известных женщин мира. К сожалению, сегодня о ней мало кто не знает.

Скоро ожидается выпуск первой серии гоночных автомобилей, предназначенных специально для женщин, благодаря которым чемпионкой "Формулы-1" наконец сможет стать и женщина.

Сама идея гонки высочайшего уровня для женщин не нова. И незаслуженно забытой можно считать жизнь победительницы первого в мире Гран-при для женщин. Хотя ее биография - одна из самых экстраординарных в истории гоночного спорта.

"Это все, что я когда-либо попрошу: дайте доказать, на что я способна наравне с мужчинами, без особых условий", - сказала Элли Найс в 1930 году.

К тому времени она была одной из самых известных женщин мира. Однако даже через 90 лет кажется удивительным, что она достигла таких успехов в своей профессии. Ведь и сегодня женщины в ней практически не представлены.

Она была гонщицей.

Найс соревновалась с известными гонщиками своего времени, побеждала их, побила мировой рекорд скорости на земле, заводила романы с богатейшими мужчинами Европы и часто появлялась на обложках журналов США и всего мира.

Тем не менее, умерла она в одиночестве, в маленьком домике в Ницце в 1984 году.

Долгие годы она жила в такой нищете, что должна была воровать молоко, которое соседи выставляли на улице для своих котов. А ее имя даже не отчеканили на семейном надгробии.

От стриптизерши до пилота

Имя Найс - Элен Делангль. Родилась она в крохотной деревеньке Оней-суз-Ано под Парижем.

Копірайт зображення SSPL/Getty Images Image caption Чарльз Ройс участвовал в гонках Париж-Мадрид в 1903 году за рулем своего автомобиля

Когда Элен было три года, через ее деревню пролегал маршрут эпических гонок Париж-Мадрид. Их статус важнейшего тогда соревнования подчеркнули участники - Чарльз Ройс из компании Rolls-Royce, основатель Lancia Винченцо Лансия и братья-основатели Renault Марсель и Луи.

Среди участников была и одна женщина - Камилла дю Гаст. Также к соревнованию присоединился барон де Ротшильд, хотя и под псевдонимом Доктор Паскаль. Позже он сыграет свою роль в жизни Делангль.

Запомнила ли Элен, как через ее деревню мчались 224 механических зверя, - неизвестно, однако любовь к гоночным авто она сохранит на всю жизнь.

Хотя любовь эта зародится чуть позже. До того, как водительское мастерство пленило ее сердце, она имела две совершенно разные профессии.

Во-первых, подростком, сразу после окончания Первой мировой войны, она отправилась в Париж и вскоре устроилась на работу натурщицей.

В частности, позировала художнику Рене Карреру, известному своими пикантными рисунками, которые использовали в рекламе спектаклей в варьете.

Только один шаг отделял Элен от рисунков на рекламе шоу к участию в самих этих представлениях.

К этому ее поощрял Каррер, советовал брать уроки балета. На сцене Элен чувствовала себя, как рыба в воде, а в то время, когда начала выступала в "Казино де Пари", сменила имя на Элли Найс.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Финал спектакля "Водные нимфы" в "Казино де Пари", 1929 год

Иногда она выступала в одежде, а иногда - без нее.

Правда, популярность к ней пришла не сразу. Заработков хватало на то, чтобы купить первую машину, Citroën. В течение следующих десяти лет ее популярность росла, и доходов хватило уже на яхту.

Ее лучший друг, бывший гонщик Анри де Курсель, познакомил Элен с нужными людьми той эпохи, когда гонки Гран-при набирали обороты во всей Европе.

В 1921 году она поехала в английский Бруклендс и подала заявку на участие в гонках.

Услышав, что это невозможно, потому что она - женщина, Элен пришла в ярость.

И эта ярость бушевала в ней в течении всех 1920-х годов. Она ездила на гоночных машинах при каждой возможности, однако к соревнованиям ее не допускали.

Поэтому, чтобы удовлетворить свою тягу к экстриму и скорости, Элен начала кататься на лыжах.

Прошло шесть лет после визита на другую сторону Ла-Манша, и карьера танцовщицы достигла пика - когда Элен приняла участие в шоу Les Ailes de Paris (Крылья над Парижем), завоевавшее бешеную популярность.

Также она часто выступала в пользу благотворительной организации для актеров на пенсии - "Гала-союза артистов театра". Эта организация впоследствии станет для Элен основным источником средств к существованию.

Но в 1929 году карьера танцовщицы внезапно оборвалась. Катаясь на лыжах, Элен услышала, что за спиной сходит лавина, и решилась на гигантский прыжок в надежде укрыться от нее. Во время приземления женщина сильно травмировала колено, и это поставило крест на ее сценической карьере.

Кататься на лыжах она тоже больше не могла. Однако Элен подогревало желание и дальше преодолевать ограничения скорости, поэтому она решила - несмотря на то, что ее друг Курсель погиб, когда мчался на машине, - посвятить жизнь карьере гонщицы.

Первая победа

В тот год в рамках третьего Journee Feminine de l'Automobile (уикенд различных гонок для женщин) в Монтлери, на первом специальном гоночном треке во Франции, должны были проводить первое Гран-при среди женщин.

Копірайт зображення Keystone-France Image caption Элли Найс ставила рекорд за рекордом на трассе в Монтлери

И Найс решительно настроилась его выиграть.

Дважды в день она тренировалась на треке, наматывая по 10 кругов. А в день гонки появилась на треке после долгой ночи, переполненной шампанским, морфием и сексом (Найс первой проверила на себе стиль жизни известного гонщика Джеймса Ханта - еще за 40 лет до него самого).

Однако она победила на своем Omega-Six, автомобиле, который ей подарил автопромышленник Жюль Добек - его убедили, что фотографии гламурной чемпионки на его авто будут способствовать продажам.

Позади нее в пыли осталась Виолетта Моррис, женщина, которая впоследствии станет известной под прозвищем "Гиена гестапо". А лидера гонки Доминик Ферранд Найс обошла уже на последнем круге.

"Гонки были роскошными. Никто из присутствующих не смог бы заявить, что женщины водят хуже мужчин", - на следующий день написали в газете L'Intransigeant.

На следующий день Найс получила письмо от компании Bugatti. Ей предлагали стать водителем их гоночного авто.

И Найс сразу же принесла компании победу - выиграла на ее машине "Чемпионат актеров", большой турнир того времени, в котором соревновались и мужчины.

Вознаграждением также были отношения с Жаном Бугатти, сыном основателя компании и мужчиной, в обществе которого Найс будет проводить немало времени.

В дополнение, она подписала контракт на рекламу "сигарет победителя чемпионата" - Lucky Strike.

Были выпущены тысячи плакатов с ее лицом. За считанные месяцы Элли Найс стала одной из известнейших знаменитостей Франции.

Королева Bugatti

За следующие несколько лет ее слава прогремела на весь мир.

Во-первых, она вернулась в Монтлери и там установила новый наземный рекорд скорости среди женщин - 197,7 км/ч.

Копірайт зображення BARTHES

Затем, в 1930 году, уехала в США, чтобы соревноваться на грунтовом треке на автомобилях Miller с наддувом.

Сначала с ней заключили контракт как с рекламным водителем на ставке. Она сидела за рулем без шлема, поскольку, по словам Найс, "толпе зрителей всегда нравилось видеть, как развеваются мои волосы на ветру".

Далее была еще одна большая рекламная сделка, на этот раз - с компанией Esso. Благодаря машине Найс теперь знали как Королеву Bugatti.

Однажды во время гонки в Уинстон-Сейлеме она разбилась, выползла из-под машины и начала петь зрителям.

Богатая и всемирно известная, она вернулась в Европу в 1931 году, решительно настроенная заставить жюри воспринимать ее серьезно как гонщицу Гран-при.

И ее восприняли серьезно. В первом Гран-при сезона (это было за каких-то 19 лет до основания Чемпионата мира Формула-1) она пришла четвертой в гонке в Реймсе.

Среди его участников были Филипп Этанселен, Рене Дрейфус и Луи Широн. Все они уже были или станут в будущем победителями Гра-при в "золотом веке" этого вида спорта.

Соревнуясь во Франции и Италии, за участие в каждой гонке Найс получала 100 тысяч долларов в эквиваленте современных денег.

Титул победительницы женского Гран-при она завоевывала снова и снова.

Ее Bugatti-35C никогда не пересекал финишную прямую во время мужских гонок, однако Найс всегда была в центре внимания, отбирая его у настоящих победителей. Ею постоянно руководила жажда победы.

Она не просто привлекала публику в роли витрины чемпионата. Она часто затмевала ведущих гонщиков-мужчин и умела устроить зрелищное шоу.

Также она участвовала в горных гонках и ралли, в том числе и в знаменитом ралли Монте-Карло.

Катастрофа в Сан-Паулу

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В 1933 году Элли Найс перестала ездить на Bugatti и пересела на Alfa Romeo.

Соревнуясь в тот год на Гран-при в Монце, она финишировала третьей в одном заезде, хотя в тот трагический день погибли три водителя, и в историю автомобильных гонок он вошел под названием Черное воскресенье.

А в 1936 году трагедию не миновала и саму Найс. Это произошло на Гран-при в Сан-Паулу, в Бразилии, где женщина имела невероятную популярность.

На последнем круге, приблизившись вплотную к машине Мануэля де Тэффи, который шел третьим, она выкрутила руль, и машина врезалась в плотную толпу на улице.

Причину аварии так и не выяснили точно. Заголовки газет сообщали: "Неуправляемая гоночная машина убила шестерых людей".

Другие свидетели утверждали, что де Тэффи неожиданно затормозил, и это стало причиной катастрофы.

Шесть человек погибли на месте, включая полицейского, на которого упала Найс, вылетев из машины.

Сама Найс выжила, хотя фотографии с места события свидетельствуют, что ее приняли за мертвую и положили рядом с погибшим.

Три дня женщина находилась в коме, потом пришла в себя.

Однако из-за сильных травм головы, умноженных на репутационные убытки, она больше так и не нашла автомобильную компанию, которая захотела бы видеть ее своим пилотом.

Пытаясь доказать, на что способна, Найс подписала с компанией Yacco договор об участии в испытаниях на выносливость. В команде с четырьмя другими женщинами она провела за рулем 10 дней и 10 ночей.

Таким образом побив 10 рекордов, которые и по сей день остаются в силе.

Но это ей не помогло. Спонсоры не появлялись.

А потом началась война.

Смерть в нищете

Копірайт зображення Correio de Sao Paulo Image caption На первой странице бразильских газет появились фотографии смертельной аварии на Гран-при Сан-Паулу

Как Элли Найс пережила Вторую мировую войну, почти не соприкасаясь с нацистами, когда они оккупировали Францию, остается предметом постоянных споров.

Однако почти наверняка можно сказать, что упреки Широна в ее адрес были ложными.

В 1949 году, когда Найс планировала вернуться на ралли Монте-Карло, он обвинил ее в том, что она была шпионкой гестапо.

Мотивы Широна до сих пор остаются неясными, хотя предположение выдвигали самые разные: от банальной зависти до того, что он перепутал ее с Виолеттой Моррис.

Однако, несмотря на фальшивость, эти обвинения показались убедительными потенциальным спонсорам и родственникам, с которыми она и без того не поддерживала близких отношений.

Ее карьера окончательно завершилась. Но умерла Найс в 1984 году.

Последние 35 лет ее жизнь медленно шла на спад, который ускорился, когда в 1960 году любовник ушел от нее к молодой женщине.

Ей пришлось жить на пожертвования от благотворительной актерской организации - похожей на ту, для которой она собрала так много денег перед тем, как посвятить себя гонкам.

В 75 лет она вынуждена была поселиться на чердаке дома в заброшенном районе Ниццы. Соседи рассказывали биографу Найс Миранде Сеймур, что помнят, как старая женщина "сливала молоко из кошачьих блюдец, так как ей нечего было есть и пить".

Когда она умерла в возрасте 83 лет, родственники, с которыми она давно не общалась, отказались выгравировать ее имя на мемориальном надгробии. Лишь с четвертой попытки Миранда Сеймур нашла безымянную могилу, в которой похоронена знаменитая гонщица.

Фонд, основанный в честь Найс через 24 года после ее смерти, установил рядом с ее могилой мемориальную табличку. Теперь она сообщает, где похоронена некогда известная женщина.

Имя живетдо сих пор

Копірайт зображення Mary Ann Dickinson Image caption В 2010 году Фонд, основанный в честь Найс, установил табличку на ее могиле

От Хуана Мануэля Фанхио до Льюиса Гамильтона - списки имен великих гонщиков всегда объединяет нечто общее. Все они - мужчины.

В 60-70-е годы одна-две женщины все-таки принимали участие в соревнованиях Чемпионата мира Формула-1. Леллем Ломбарди получила единственное очко (или пол-очка), добытое женщиной, в Гран-при Испании 1975 года. Другие соревновались в Формуле-1 на заездах вне чемпионата. Одни такие гонки выиграла Дезире Уилсон из ЮАР. В ее честь назвали трибуну на мототреке Брэндс-Хэтч.

А в США в этом виде спорта на самом высоком уровне самостоятельно снискала себе имя Даника Патрик.

Но гораздо более известной среди всех этих женщин в свое время была именно Элли Найс.

И по сей день слава о ней жива в Бразилии. Когда любящие родители колеблются, как назвать новорожденную девочку, в обсуждениях часто всплывает имя Эллинайс - даже если они не знают истории женщины, от которой оно пошло.

Подробности жизни Элли Найс зафиксировала в книге "Королева Bugatti" Миранда Сеймур.

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