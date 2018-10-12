Как соцсети отреагировали на новости о Томосе?

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В соцсетях активно обсуждают последние новости о заседании Синода Вселенского патриархата, где шла речь о предоставлении Украине автокефалии.

В Facebook уже даже создали событие, на которое приглашают прийти на Майдан Независимости "с кагором".

"Впереди еще выборы Патриарха единой церкви, официальное вручение документа об автокефалии, визит Вселенского патриарха и многие, многие другие события. Но это будет потом. А сейчас - время праздника, которого страна ждала больше чем три столетия", - написали организаторы.

• Константинополь подтвердил решение предоставить автокефалию Украинской церкви

Журналист Гоша Тихий считает, что Украина "закрывает гештальт":

"Удивительное ощущение. Жить в дни, когда многострадальная Украина дорогой ценой и чрезвычайными усилиями исправляет собственную историю. Историю, полную ужаса, крови, несправедливости, издевательств и порабощения. 1686. Разруха. Долгое, безжалостное подавление, расчленение, месть за свободолюби, и почти вечное, продолжавшееся столетиями, переваривание в российском коконе. 2018. Мы дожили. Гештальт Разрухи закрывается", - написал он в Facebook.

Пользователь Facebook Юлия Тычковская также считает новость "историческим решением" и называет ее "безвизом-2".

А вот Руслан Джабб назвал автокефалию Украинской церкви "достижением нашего государства за много, много, много лет".

"И это я пишу как убежденный атеист", - подчеркнул он.

Читатели BBC Украина также распространяли мем "Я атеист, но я атеист Киевского патриархата".

Журналист Денис Казанский считает, что предоставление Томоса будет "справедливым".

Не обошли тему автокефалии и в правительстве. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает события "символичными".

"Глубоко символично, что в этот день развалилась ракета "Союз". Все живы, а Союз упал", - написал министр.

Пользователи не сдерживали эмоций

Журналистка "Прямого" Екатерина Лисунова написала такой пост:

"Плачу от радости... искренне и просто плачу... это невероятная новость!! Это большая благодать и величественный праздник!!.. Сегодняшняя победа - это больше, чем независимость. МЫ ЖИВЕМ В удивительные ВРЕМЕНА! Слава Богу! Слава Украине!".

Но есть и критики:

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" считает, что вопрос "завис".

"Коротко - Томоса не дали. Возможно, в будущем. Пока давать некому", - написал журналист.

А писатель Артем Чапай назвал новости из Константинополя лаконично: "Недотомос".

Есть место и для шуток

Блогер Антон Ходза в Facebook написал:

Пользователь Facebook Игорь Тупикин также нашел место для иронии:

А музыкант Альберт Цукренко восторгается эстетикой ситуации.

Многие объясняют, что произошло

Политический аналитик Тарас Черновол считает, что УПЦ МП больше не имеет "никакого юридического или канонического влияния на Украину".

"Украина отныне подлежит влиянию Константинопольского Патриархата, пока не будет создана новая поместная церковь в Украине, которой и будет передан Томос, после чего и наступит полноценная автокефалия", - считает эксперт.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что "Украина получит автокефалию. Это уже необратимо. Можно писать - получила!"

Пользователь Андрей Дудченко считает, что "это еще не автокефалия и не единственная церковная организация, но уже нет никаких оснований ни у кого говорить о неканоничности и" безблагодатности".

Журналист Сакен Аймурзаев считает, что несмотря на то, что Томос не предоставили, "есть... методичное, мудрое создание всех необходимых условий для его представления".

И напоследок - "Укрпочта", которая воспользовалась ситуацией:

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