Ешьте больше растительной пищи, чтобы спасти мир - ученые

Копірайт зображення Getty Images Image caption Человечеству нужно изменить свою диету, чтобы не вредить климату, считают ученые

Людям необходимо перейти на "флексетарианскую" диету, если мир хочет бороться с изменениями климата, нехваткой воды и загрязнением окружающей среды, считают ученые.

Эта диета состоит в основном из растительной пищи. Ее считают ключевым элементом на пути к экологически устойчивому будущему 2050 года.

Также необходимо вдвое сократить объем пищевых отходов и заметно повысить производительность сельского хозяйства, считают ученые.

Новое исследование о том, как производство и потребление пищи влияют на планету, проводилось после знакового доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Пищевая индустрия значительно влияет на изменение климата: истощает запасы пресной воды и загрязняет окружающую среду, прежде всего, из-за чрезмерного применения азота и фосфора, отмечают авторы.

И это влияние возрастает: по расчетам ученых, из-за роста населения планеты и доходов между 2010 и 2050 годами этот прирост может составить от 50 до 90%. Этого будет достаточно, чтобы исчерпать возможности Земли.

Однако, чтобы предотвратить опасность, нужен системный подход, одного решения будет недостаточно, утверждают ученые.

Авторы оценили потенциал так называемой "флекситарианской диеты" с точки зрения изменений климата.

"Есть ряд здоровых диет, но общее у них то, что, согласно последним научным данным, в них преобладает растительная пища", - говорит доктор Марк Спрингманн из Оксфордского университета.

"Вы можете начать с диеты с небольшим количеством животных продуктов, кто-то называет ее средиземноморской, мы же называем ее флекситарианской диетой, а затем перейти к пескетарианской, вегетарианской и веганской, - мы попытались оставить наиболее консервативный вариант, но даже он предусматривает только одну порцию красного мяса в неделю", - отмечает Спрингманн.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В будущем будет необходимо усовершенствовать методы сельского хозяйства

Если бы мир стал соблюдать эту диету, выбросы парниковых газов от сельского хозяйства уменьшились бы больше чем вдвое.

Но вместе с изменением диеты нужно менять методы сельского хозяйства - повысить урожайность уже существующих пахотных земель, рационально использовать водные ресурсы, ограничить использование удобрений и внедрить их вторичную переработку.

"Мы посмотрели на улучшение урожайности самых актуальных для здоровья сельскохозяйственных культур, таких как фрукты, овощи и бобовые, - говорит Спрингманн. - В прошлом много инвестировали в устойчивые зерновые культуры, такие как кукуруза, но теперь нужно двигаться в сторону тех культур, которые нам больше нужны. Мы также обратили внимание на повышение эффективности использования воды, на мониторинг и утилизацию удобрений - много удобрений стекают в реки, создавая "мертвые зоны" в океанах".

Также если вдвое сократить количество неиспользованного продовольствия, влияние сельского хозяйства на окружающую среду снизится на 16%, подсчитали исследователи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Овощи неправильной формы зачастую просто выбрасывают

"Пищевые отходы необходимо сокращать на всех звеньях пищевой цепи: от хранения, транспортировки, упаковки и маркировки - до изменений в законодательстве и бизнесе, продвигающих концепцию поставок без отходов", - говорит Фабриче де Клерк, научный директор компании EAT, которая финансировала исследование.

Главное - чтобы эти решения внедрялись комплексно.

"Прокормить 10 млрд возможно - но только если мы изменим стиль потребления пищи и способы ее производства, - считает Йоханн Рокстрем, еще один автор исследования, недавно назначенный директором Потсдамского института изучения климатических изменений. - Все вместе позволит и планете, и людям остаться здоровыми".

Исследование опубликовали в журнале Nature.

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