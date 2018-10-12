Королевская свадьба: принцесса Евгения вышла замуж
Принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбэнка. Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзоре.
Среди 850 приглашенных на церемонии присутствовали члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса.
К алтарю принцессу Евгению, 9-ю в очереди на трон, вел отец - принц Эндрю.
Среди гостей были также королева Елизавета II, принц Филипп, мать Евгении герцогиня Йоркская и сестра невесты Беатрис. Она была главной подружкой невесты. Другом жениха стал его брат Томас.
Около 1200 представителей общественности, которых выбрали по жребию, слушали прямую трансляцию во дворе замка. Несмотря на чрезвычайно ветреную погоду, еще тысячи людей собрались за пределами замка на улицах.
28-летняя принцесса и 32-летний бренд-менеджер венчались в часовне Святого Георга - там же, где в мае проходило венчание принца Гарри и Меган Маркл.
Пара познакомилась на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году.
Королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд рассказал, что во время церемонии "пара сильно улыбалась и сильно нервничала".
Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, также участвовали в свадебной церемонии.
Среди звездных гостей свадьбы были модель Кара Делевинь и певец Робби Уильямс.
Итальянский тенор Андреа Бочелли исполнил два произведения во время церемонии.
Молитвы читал архиепископ Йоркский Джон Сентаму.
Декан Виндзора Дэвид Коннер вел службу.
Свадьбу оплатили члены семей новобрачных.
Тем не менее, члены антимонархической группы Republic заявили, что на охрану мероприятия потратили 2 млн фунтов, которые отчислили с налогоплательщиков.
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