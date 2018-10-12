Королевская свадьба: принцесса Евгения вышла замуж

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Принцесса Евгения вышла замуж за своего давнего друга Джека Бруксбэнка. Церемония состоялась в часовне Святого Георга в Виндзоре.

Среди 850 приглашенных на церемонии присутствовали члены королевской семьи и звезды шоу-бизнеса.

К алтарю принцессу Евгению, 9-ю в очереди на трон, вел отец - принц Эндрю.

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Среди гостей были также королева Елизавета II, принц Филипп, мать Евгении герцогиня Йоркская и сестра невесты Беатрис. Она была главной подружкой невесты. Другом жениха стал его брат Томас.

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Около 1200 представителей общественности, которых выбрали по жребию, слушали прямую трансляцию во дворе замка. Несмотря на чрезвычайно ветреную погоду, еще тысячи людей собрались за пределами замка на улицах.

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28-летняя принцесса и 32-летний бренд-менеджер венчались в часовне Святого Георга - там же, где в мае проходило венчание принца Гарри и Меган Маркл.

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Пара познакомилась на лыжном курорте в Швейцарии в 2010 году.

Королевский корреспондент BBC Джонни Даймонд рассказал, что во время церемонии "пара сильно улыбалась и сильно нервничала".

Дети герцога и герцогини Кембриджских, принц Джордж и принцесса Шарлотта, также участвовали в свадебной церемонии.

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Копірайт зображення Getty Images/YUI MOK

Среди звездных гостей свадьбы были модель Кара Делевинь и певец Робби Уильямс.

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Копірайт зображення Getty Images/WPA Pool

Итальянский тенор Андреа Бочелли исполнил два произведения во время церемонии.

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Копірайт зображення Getty Images/WPA Pool

Молитвы читал архиепископ Йоркский Джон Сентаму.

Декан Виндзора Дэвид Коннер вел службу.

Копірайт зображення Getty Images/JONATHAN BRADY

Свадьбу оплатили члены семей новобрачных.

Тем не менее, члены антимонархической группы Republic заявили, что на охрану мероприятия потратили 2 млн фунтов, которые отчислили с налогоплательщиков.

Копірайт зображення Getty Images/YUI MOK

Копірайт зображення Getty Images/WPA Pool

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