Чем англичане всех раздражают

Копірайт зображення Getty Images Image caption Англичане подарили миру футбол и футбольных хулиганов

Любой, кто когда-либо жил в коммуналке, знает, что соседи - это в лучшем случае головная боль. Они могут быть неплохими людьми (и в таком случае вам крупно повезло), но они всегда что-то делают не так и действуют на нервы своими привычками.

То же самое и с соседними странами. То, что в одной стране считается естественным и не вызывающим вопросов поведением, по другую сторону границы воспринимается как необъяснимое чудачество или даже беспардонное нарушение всех правил приличия.

Есть на свете такая страна - Англия.

Да, Англия - это страна, так как Соединенное Королевство - союз четырех стран: Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Англии. Своего правительства у Англии нет, в отличие от остальных трех стран, но это до сих пор никому не мешало.

И вот в Англии задумались - какими повадками англичане раздражают своих соседей?

Телеканал History в попытке найти ответ провел опрос в Уэльсе, Шотландии, Франции, Ирландии, Германии и на всякий случай - в самой Англии тоже.

Выяснились сразу несколько интересных вещей.

Примерно каждый третий француз если не ненавидит, то очень плохо относится к англичанам. В Германии же, несмотря на все, что произошло в XX веке, - подобные чувства испытывает лишь примерно каждый седьмой.

Хулиганство и дорожное движение

Что же конкретно раздражает соседей Англии?

Список довольно большой, при этом французов и немцев нервирует примерно одно и то же.

И тем, и другим не нравится левостороннее движение в Британии. Англичане это заметили: съехав на автомобиле с парома в Дувре, на первых километрах дороги вы увидите знаки на неправильной правой стороне. На них написано, что ехать надо слева.

В обеих странах Англия ассоциируется с футбольными хулиганами. Хотя это явление почти искоренено в современной Англии, и в Голландии или Польше вокруг стадионов теперь дерутся намного чаще, никто не забыл, что этот феномен - английское детище.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Европейцам не понять, почему по дороге следует ехать с левой стороны

Говорят только по-английски

Французам и немцам не нравится, что англичане убеждены: все иностранцы говорят или должны говорить по-английски. При этом сами они не спешат выучить иностранный язык.

Строго говоря, это не предубеждение, а реальность. Практически в каждом уголке Европы можно увидеть англичан, заходящих в кафе, магазин или ресторан и с ходу начинающих говорить с персоналом по-английски.

Если их не понимают, англичане начинают говорить громче, так как уверены, что незнание английского - вещь настолько невероятная, что их собеседник, очевидно, просто плохо слышит.

В Германии и Франции также убеждены, что англичане слишком много пьют, а когда напиваются, начинают вести себя агрессивно. Например, хором что-то петь на улице и по возможности - посреди ночи.

Английские дети, считают французы и немцы, тоже чрезвычайно невоспитанные и ведут себя ужасно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для многих иностранцев англичане ассоциируются именно с пивом

Чай и картошка фри

Во Франции и Германии считают, что английская еда малосъедобна и именно по этой причине англичане заливают любое блюдо кетчупом и настаивают на том, что еда без картошки фри - не еда.

Это предубеждение и правда имеет под собой некоторые основания. Однако не все здесь так плохо: Лондон давно уже стал одной из кулинарных столиц мира.

Любимая еда англичан, если судить по статистике продаж - это карри, пицца и кебабы. Однако да - иногда в Англии можно найти и то, и другое, и третье, сотворенное вместе с картошкой фри.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Не все иностранцы убеждены, что это съедобно

И французы, и немцы считают, что англичане слишком высокомерны, чересчур горды королевской семьей и постоянно пьют чай.

В том, что касается чая, они правы. В Англии действительно считают, что чай - универсальное средство на все случаи жизни. Например, первое, что сказала акушерка моей жене сразу же после того, как родился наш сын: "Не хотите ли чаю?"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чай помогает во всех случаях жизни

В Германии народ также считает, что английский юмор слишком изощрен и потому непонятен. Вот тут англичане лишь посмеиваются, причем не слишком громко, если только они не выпили как следует, а на дворе не три часа ночи.

Жители обеих стран также искренне не понимают, почему англичане проголосовали за "брексит".

Не забудем, не простим

Когда дело доходит до ближайших соседей англичан, все становится еще сложнее.

Ирландцы жалуются: англичане считают жителей Ирландии пьяницами и коротышками и обзывают лепреконами невзирая на их реальный рост. Лепреконы - это такие коренастые и сонливые волшебные человечки из местного фольклора.

Ну и, конечно, все помнят сложную и кровавую историю отношений между двумя странами.

В Шотландии тоже не забывают английских завоевателей, но в целом англичан за прошлое не сильно журят.

Больше всего шотландцев возмущает то, что шотландские фунты стерлингов часто отказываются принимать в английских магазинах, несмотря на то, что это законная валюта во всем Соединенном Королевстве.

Многие валлийцы на вопрос об англичанах ответили: "Они убили принца Уэльского".

Не беспокойтесь, принц Чарльз жив и здоров. Речь идет о Лливелине Последнем. В 1282 году он объявил войну Англии, так как ему надоело, что английский король Эдвард I постоянно пытался завоевать его вотчину.

Это была смертельная ошибка. Восемь месяцев спустя войну он проиграл, и англичане отрубили ему голову. С тех пор Уэльсом правят они.

А чтобы посыпать рану солью, Эдвард I присвоил своему сыну и наследнику титул принца Уэльского. Наследники престола носят этот титул по сей день.

С тех пор прошло семь с лишним веков, но валлийцы обиды не забыли до сих пор.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лливелин Последний - по левую руку английского короля

Интроспекция

Опрос проведен по просьбе английского комика Эла Мюррея, который запускает целую серию телепередач под заголовком "Почему не любят англичан?"

По его же просьбе были опрошены и сами англичане. Они отвечали на вопрос, что им не нравится в самих себе.

Англичане обычно в себе не копаются, но тут результаты опроса оказались интересными. Список вышел почти таким же, как в Германии или Франции.

Англичане недовольны незнанием иностранных языков, футбольными хулиганами, пьяными песнями на улицах по ночам, плохо воспитанными детьми и тем, что картошка фри сопровождает любое блюдо.

Но есть и различия. Англичанам не нравится, что в этой стране люди автоматически и не задумываясь выстраиваются в очередь, что все постоянно разговаривают о погоде и извиняются друг перед другом.

Последний пункт можно проверить эмпирически: если вы наступите кому-нибудь на ногу в метро, пострадавший немедленно извинится.

Если, конечно, перед вами не подвыпивший футбольный хулиган, вместе со своими невоспитанными чадами орущий песню, в которой невозможно разобрать ни одного слова.

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