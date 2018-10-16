"Второго Крыма не будет" - командующий ВМС Украины Воронченко

Копірайт зображення Пресс-служба ВМС ВСУ

Командующий Военно-морских сил ВСУ адмирал Игорь Воронченко во время оккупации Крыма Россией руководил на полуострове береговой обороной и признавался, что был готов применить танки, однако такой приказ так и не поступил.

На несколько дней был задержан "самообороной Крыма", однако отказался переходить на сторону РФ.

Затем воевал на Донбассе, а с 2016 года возглавил Военно-морские силы Украины.

В разговоре с BBC News Игорь Воронченко рассказал о ситуации в Азовском море и опасности обострений там, а также о новых поступлениях кораблей и катеров в украинский флот.

Дестабилизация в Приазовье

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ситуация в Азовском море обострилась после строительства Керченского моста, говорят в ВМСУ

BBC News Украина:Насколько серьезна сейчас ситуация в Азовском море?

Игорь Воронченко: Мы ожидали напряженности там с момента построения Керченского моста...

Должны констатировать, что РФ применяет новые методы гибридной войны.

Задачи, которые они ставят перед собой, - безопасность прохождения Керченского пролива, борьба с браконьерством и контрабандой, свободное судоходство - это все фейки.

Основные же зоны внимания - влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море.

Бердянск и Мариуполь потеряли большую часть прибыли из-за остановки судов. Это еще раз показывает, что РФ не отказалась от намерений относительно юга Украины.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Учения Черноморского флота РФ на Керченском полуострове, 8 октября 2018 года

Не буду прогнозировать, но они могут пойти еще дальше в дестабилизации причерноморских областей, чтобы повлиять на определенные слои населения, будто бы власть Украины не может обеспечить свободное судоходство в Азовском море.

В короткий срок россияне смогли нарастить катерно-корабельные группировки в Азовском море. Есть информация, что сюда были переброшены несколько катеров из Каспийской флотилии.

Россия имеет разветвленную систему базирования, что дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря.

Но мы ожидали этого. Принимаем определенные шаги и будем наращивать силы, чтобы на их косвенные действия отвечать такими же косвенными действиями.

BBC News Украина: Россия и Украина имеют право совместного пользования Азовским морем. Что ВМС Украины могут сделать для противодействия остановке судов россиянами? Пока значительной активности не заметно.

И.В.: Мы перегруппировали катерную группу, было прохождение кораблей через Керченский пролив, и сейчас они находятся в Мариуполе.

Копірайт зображення Украинский милитарный портал Image caption Украинские поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (справа) и морской буксир A830 "Корец" на пути к Азовскому морю

Катера уже выходили на патрулирование. Они обеспечивают прохождение судов и способны действовать в ответ на действия РФ.

Уже был случай, когда были определенные действия российского катера типа "Мангуст" - наши катера вышли на перехват, и он отвернул и ушел к себе на базу.

Мы будем обеспечивать здесь производственную деятельность наших рыбаков, а также сопровождать корабли. К этим же задачам будет привлечена и Пограничная служба.

BBC News Украина:Может ли привести наращивание присутствия ВМС Украины в Азовском море к прямому столкновению с российским флотом, который уже имеет там достаточно сил?

И.В.: Мы предполагали различные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, вплоть до десантных операций...

Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они не осмелятся это сделать.

Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий.

На пятом году войны мы уже научены и приспособились к этому. Прогнозируем, что будет дальше.

Другого выхода нет, кроме как отстаивать свою независимость.

Можем делать то же самое

Копірайт зображення Минобороны РФ Image caption Маневры катера Береговой охраны РФ при прохождении украинских кораблей в Азовское море

BBC News Украина: Россияне говорят, что проводят законные проверки судов в районе Керченского моста. Что этому можно противопоставить?

И.В.: Во-первых, Керченский мост построен незаконно...

То, что делают корабли ФСБ и Черноморского флота РФ по остановке и досмотру судов, действительно, не является противоправным.

Мы то же самое можем делать. Но к таким грязным действиям мы прибегать не будем.

Если будет какое-то обострение, мы применим силу.

Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла...

Копірайт зображення Пресс-служба ВМС ВСУ Image caption Адмирал Воронченко уверяет, что ВМС Украины смогут выполнять свои задачи даже в условиях значительного превосходства российского флота

BBC News Украина: Вы развиваете присутствие в Азовском море, но российское присутствие здесь намного больше. Не выглядит ли ситуация безнадежной?

И.В.: Даже малыми силами на море мы способны выполнять соответствующий список задач.

Может, мы и концентрируем усилия больше в прибрежной зоне и на суше. Но есть и задачи для корабельных и катерных групп.

Так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцати. А по качеству - еще больше. У них есть "Калибры" (противокорабельные крылатые ракеты. - Ред.), которых у нас нет.

Но у нас другого выхода нет. Мы предвидим их действия и способны реагировать на ситуации, которые возникают.

BBC News Украина: Но если вы будете предпринимать какие-то действия в отношении россиян, то, соответственно, будут столкновения...

И.В.: Возможны столкновения.

Но мы идем в соответствии с нормами морского права.

Да, нас меньше, потенциал не такой, но свою задачу будем выполнять...

Второго Крыма не будет, и ситуация не повторится.

Украинская военная база

Копірайт зображення Минобороны Украины

BBC News Украина: Какой будет база ВМС Украины в Азовском море?

И.В.: По решению СНБО, мы увеличиваем присутствие на Азовском море из-за наращивания катерной группировки, прихода кораблей и дислокацию морской пехоты и артиллерии.

Это делается по принципу совместного базирования.

На прошлой неделе мы получили совместный приказ Министерства образования и Министерства обороны о передаче бывшего филиала Запорожского университета. Там очень благоприятное размещение для управления базы.

В дальнейшем, если будет ресурс, предусмотрено строительство причальной стенки и подразделений обеспечения.

Копірайт зображення Минобороны Украины

Чтобы обеспечить всю номенклатуру - морскую, береговую и, вероятно, авиационную, - ведь там есть аэродромная сеть.

То есть, будет комплекс "земля-море-воздух-подводное пространство".

BBC News Украина: Речь о Бердянске?

И.В.: По планам, основная база - Бердянск, а также пункты базирования Мариуполь и Геническ.

BBC News Украина: Когда можно ожидать следующего шага по расширению присутствия ВМСУ в Азовском море?

И.В.: В ближайшее время.

Восемь новых кораблей и катеров

Копірайт зображення УНИАН Image caption Игорь Воронченко семь лет прослужил в части вблизи Керченского прохода (фото 2013 года)

BBC News Украина: Расскажите о перспективах ВМС Украины в целом.

И.В.: Если провести экскурс за четыре года - весь боевой корабельный состав Украины остался в Крыму.

В апреле 2014-го мы имели фрегат "Гетман Сагайдачный".

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Фрегат "Гетман Сагайдачный" - самый мощный корабль ВМС ВСУ

Еще был СДК "Кировоград" (средний десантный корабль, сейчас названный в честь капитана 1-го ранга Юрия Олефиренко, погибшего в зоне АТО в 2015 году. - Ред.), ракетный катер "Прилуки" и морально и физически устаревшие суда обеспечения.

Еще были самолеты и вертолеты, которые смогли передислоцироваться в Николаевскую область.

Но самое главное, мы имели 2742 военнослужащих, вышедших из Крыма и не изменили присяге.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption В марте 2014 года над ракетным катером "Прилуки" был поднят российский флаг, но уже в апреле его передали ВМС Украины

У Вооруженных сил РФ при оккупации Крыма была задача максимум оставить все группировки в Крыму, что стало бы моральным фактором влияния на другие подразделения на материковой части.

Так мы начали строить флот фактически с нуля.

Сейчас у нас уже есть шесть бронекатеров, построенных на отечественных предприятиях. Есть два спущенных на воду десантно-штурмовых катера.

В ближайшее время будет заложен наш ракетный катер "Лань" с противокорабельным оружием.

Копірайт зображення Газета МО "Народная армия" Image caption Проект ракетного катера "Лань", на котором планируют разместить противокорабельные ракеты "Нептун"

У нас пока нет корабельных сил, чтобы мы могли полностью выполнять все задачи.

Но мы имеем мощную береговую составляющую, которая может поражать десант и диверсионно-разведывательные силы [противника] и гарантировать территориальную целостность побережья.

Мы разработали стратегию развития ВМС до 2035 года, в том числе и при поддержке Великобритании и США.

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Береговая артиллерия украинской армии сейчас является главной силой обороны побережья Черного и Азовского морей

BBC News Украина: "Москитный флот", состоящий из небольших кораблей, - это единственно возможный вариант для ВМСУ сейчас?

И.В.: Первоочередная задача - обеспечить судоходство и безопасность в прибрежной зоне.

Ее может выполнить "москитный флот" - скоростной, маневренный, который может оперативно действовать в прибрежных точках Азовского и Черного морей: защищать припортовую инфраструктуру, входы в лиманы и устья рек.

Поэтому мы исходим из возможностей и времени.

Чтобы не терять времени, мы модернизировали проект "Гюрза" на "Кузнице на Рыбальском" (малые бронированные артиллерийские катера проекта "Гюрза-М". - Ред.).

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Малый бронированный артиллерийский катер "Лубны" - одна из составляющих "москитного флота", который строит Украина

Кто бы что ни говорил о работе в условиях волнения моря, - они свои задачи выполняют на очень высоком уровне.

Свою нишу займут и "Айленды" - это более мореходные катера.

"Москитный флот" - это первый этап нашей стратегии. Второй - построение кораблей морской зоны, которые могут работать в исключительной экономической зоне и за пределами Черного моря.

BBC News Украина: Сколько всего в 2018 году поступило катеров и кораблей в ВМСУ?

И.В.: Приняли в боевой состав четыре бронекатера, спущены на воду два десантно-штурмовых катера - до конца октября они будут передислоцированы на пункты базирования и пройдут испытания.

В отношении судов обеспечения - еще должны получить многофункциональное поисково-спасательное судно из порта Южный. Очень удачный вариант. Оно заменит четыре судна обеспечения, которые отслужили свой срок.

В 95-процентной готовности находится еще одно судно обеспечения.

Поэтому, если суммировать, получается всего восемь кораблей и катеров.

"Айленды" в 2019 году

Копірайт зображення УНИАН Image caption На церемонию передачи "Айлендов" Украине в американский Балтимор вместе с Воронченко приезжал президент Петр Порошенко. Сейчас оба катера находятся в США, где их готовят к передаче

BBC News Украина: Почему так долго договаривались с США об "Айлендах" и когда их можно ожидать в Украине?

И.В.: Было условие, чтобы в процесс были вовлечены только Министерство обороны США и Министерство обороны Украины. Мы это условие выполнили (Украина отменила нормы о том, что импорт для Минобороны мог проводить только "Укрспецэкспорт". - Ред.).

Сроки передачи обусловлены проведением регламентных работ, испытаниями с экипажами и перемещением "Айлендов" на судах в Черное море.

По предварительным расчетам, перемещение состоится в конце августа - начале сентября 2019 года.

Кто бы что ни говорил, в частности в российских СМИ, что они ржавые - нам передадут фактически новые корабли.

Корпуса алюминиевые, никакой ржавчины там нет.

Ресурс двигателей фактически нулевой. Аппаратура связи и навигации - современная, такая же, как используется на американских кораблях.

А мы их будем переоборудовать под наше артиллерийское вооружение.

Есть амбициозные программы по установке на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американское оружие на "Айлендах" заменят на украинское

BBC News Украина: Какое вооружение будет на этих "Айлендах"? В прессе предполагали, что могут остаться американские артустановки Bushmaster и крупнокалиберные пулеметы М2.

И.В.: Были предложения относительно американского вооружения.

Но у нас есть свое новое артиллерийское вооружение, которое не требует их типов боеприпасов.

BBC News Украина:Могут ли "Айленды" появиться в Азовском море?

И.В.: Время покажет.

Они могут появиться и в Азовском море.

У них осадка очень маленькая, и при их скорости 30 узлов - для Азовского моря это очень хорошие катера.

BBC News Украина: Есть ли возможность получить больше "Айлендов" от США?

И.В.: Давайте этот контракт выполним.

Не буду забегать вперед, но есть перспективы и варианты и относительно чего-то более мощного.

Копірайт зображення СНБО Image caption Ракета "Нептун" - одна из разработок украинского оборонпрома

BBC News Украина: Как проходит разработка противокорабельной ракеты "Нептун"?

И.В.: В августе прошел удачный пуск, до конца года запланирован еще один.

По предварительным данным, в апреле-мае ожидаем готовность берегового комплекса, который сможет поражать корабли противника на 300 км.

Что касается морского комплекса, то ракетный катер "Лань" начинает строиться, и его обработка, по плану, - в 2019-2020 годах.

В конце 2020 - начале 2021 года получим корабельный комплекс.

У нас есть платформа, чтобы мы пока проводили испытания и без "Лани".

Кораблииз Крыма

Копірайт зображення УНИАН Image caption Тральщик "Черкассы" в Севастополе (2007 год)

BBC News Украина: В России заявляли о готовности передать часть кораблей, оставшихся в Крыму. Рассматривается ли такой вариант?

И.В.: Во-первых, корабли, которые там остались, принадлежат Украине.

Во-вторых, мы не знаем, в каком они состоянии.

В 2014 году они были в боеготовности. Были проведены ремонты, только "Ольшанский" (большой десантный корабль "Константин Ольшанский". - Ред.) нуждался в ремонте одного двигателя.

Сейчас, по нашей информации, россияне использовали их как корабли-доноры. Что сняли - мы не знаем.

И даже если отбросить все политические факторы - если мы их заберем, то весь ресурс пойдет на восстановление этих кораблей, построенных по старым проектам.

А сейчас ресурс направлен на строительство новых и современных кораблей.

Подачки нам не нужны.

BBC News Украина: На буксире "Корец", который вошел недавно в Азовское море, служит много людей с тральщика "Черкассы", который дольше всех отказывался спустить украинский флаг в Крыму. Это специально сделали?

И.В.: Это боевой состав команды.

Мы для них скоро построим не "Черкассы"... По кооперации есть варианты приобретения противоминных кораблей.

Будет для них хороший корабль.

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