"Теперь это "ДНР" с крестом": соцсети о разрыве РПЦ с Константинополем

Копірайт зображення AFP Image caption Патриарх Московский Кирилл и президент России Владимир Путин

В соцсетях очень эмоционально встретили решение Русской православной церкви разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом из-за его поддержки автокефалии для Украины.

Пользователи называют РПЦ "раскольниками", "сектой" и "ДНР с крестом".

"РПЦ решила разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, который на основе подлинных исторических и канонических документов доказал, что Украина - его каноническая территория. У кого-то еще остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?", - написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"РПЦ разорвала отношения с Константинополем. То есть РПЦ теперь - секта? А что, нормуль. Храм Дзержинского строить давно пора", - иронизирует пользователь Саша Сотник.

"РПЦ - это теперь "ДНР", только с крестом", - пишет в Twitter пользователь под ником РадиоБабай.

"Это не раскол, а трещина, да и то только та, что существует в воображении одной церкви, потому что большинство церквей просто не будут ее замечать", - высказывает мнение в Facebook Кирилл Говорун.

"Теперь РПЦ находится в общении с самим собой. Как и положено сумасшедшим", - отмечает пользователь Facebook Роман Шрайк.

А вот журналист Иван Яковина считает, что санкции РПЦ относительно Константинополя могут быть достаточно эффективными, ведь верующие РПЦ - "огромная часть бизнеса Вселенского патриархата".

"Если российская "клиентура" отвалится, убытки иностранных попов будут колоссальными. Те же афонцы сейчас изо всех сил будут давить на Варфоломея, чтобы он им не ломал бизнес на россиянах. Там, думаю, сотни миллионов, если не больше... Для получения автокефалии ( Украиной. - Ред.), боюсь, придется придумать, как компенсировать стамбульской и другим братиям выпадающие доходы", - пишет Яковина в Facebook.

В то же время с критикой решения Константинополя и поддержкой в адрес Москвы выступили бывшие члены Партии регионов.

"Уже почти сто лет нет города с таким названием, 565 лет назад этот город захватили османы... Официальное название этой церкви - Вселенский Патриархат Константинополя - звучит как-то неуклюже. Все архиереи церкви - граждане Турции, в своей церковной одежде ходить по городу не имеют права, а вот "Томос" выдавать берутся", - написал бывший экс-премьер Украины Николай Азаров.

"То, что РПЦ приняла такое решение, - было ожидаемо. Но если Константинопольская церковь увидела какие-то нарушения, то почему не среагировала 25 лет назад?", - отметил в Facebook политик Нестор Шуфрич.

Разрыв РПЦ с Константинополем

Image caption О разрыве с Константинополем РПЦ объявила в понедельник

Решение о прекращении евхаристического общения синод РПЦ принял в понедельник.

Этот шаг РПЦ стал ответом на решение Синода Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии (независимости) православной церкви, которую в недалеком будущем планируют создать в Украине.

Также недовольство РПЦ вызвало то, что Константинополь снял анафему (отлучение от церкви) с главы непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и отменил документ XVII века, по которому, как считает РПЦ, в юрисдикцию были переданы территории нынешней Украины.

Все решения Константинополя, по мнению РПЦ, - незаконны и "канонически ничтожны".

Решение прекратить евхаристическое общение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, а священники и иерархи не смогут проводить совместные богослужения.

Такой шаг - высшая мера институциональных церковных санкций.

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