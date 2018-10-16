Фотосоветы от "лучшего молодого фотографа" Британии

Копірайт зображення Josef FitzGerald-Patrick

"Я вернулся домой из колледжа, и мама сказала:"У меня есть большие новости". Я просто стоял молча, я был шокирован".

Джозеф Фицджеральд-Патрик все еще хочет ущипнуть себя после того, как его назвали "Лучшим молодым фотографом-пейзажистом 2018".

Одно из главных фото 18-летнего победителя - это фотография его друга Расса, который едет на велосипеде на закате вблизи родного города в Корнуолле.

"Я знал, что несколько моих изображений попали в "короткий список" награды, но я все равно не мог поверить в это", - сказал он.

Работы Джозефа, который учится на фотографа, теперь опубликуют в книге вместе с другими любительскими и профессиональными работами фотографов из Великобритании.

Копірайт зображення Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф говорит, что для получения идеального снимка нужно уметь ждать

Джозеф рассказывает, что он использовал "смешанную экспозицию" для достижения идеального результата. Имеется в виду, что он сделал "очень светлое фото" и более темное, более детализированное второе фото, а затем смешал их.

Он объясняет: "Я был очень удивлен, что это фото выиграло конкурс. Мне всегда нравилось кататься на велосипеде, и это прекрасно - иметь возможность сочетать фотографирование и езду".

"Необходимо все детально спланировать. Проверить прогноз, убедившись в правильности условий".

"Я использую мобильные приложения, чтобы проверить погоду и посмотреть, в какое время и где будет солнечно".

Главные советы Джозефа

"Часть дня, когда вы пытаетесь сделать фото, - очень важна. Свет все изменит. Теплый ли это свет вечером, либо прямой солнечный свет днем. Он вполне может подчеркнуть объект, животное или человека, которого вы фотографируете.

Важно, как вы кадруете свои фотографии. Например, если вы фотографируете морской пейзаж, помните, что горизонт всегда должен быть ровным. Правило трети, представьте, что ваш экран разделен на три части, вам нужно поместить свои объекты в эти трети, чтобы сделать изображение более привлекательным для глаз.

Фотографируете ли вы на аппаратуру за 1000 долларов или на свой смартфон - знайте свое оборудование. Знание правильных настроек и вещей, на которые оно способно, может определить разницу между просто хорошим фото и прекрасным фото".

Копірайт зображення Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф говорит, что жизнь у скал Лендс-Энд предоставляет прекрасные возможности для фото

Джозеф не помнит, сколько ему было лет, когда он сделал свое первое фото: его отец - фотограф, поэтому в его доме всегда было полно камер.

"Однажды на Рождество мои родители купили мне две книги, написанные Россом Ходдиноттом о фотографии пейзажей и дикой природы, чем разожгли мое воображение - это действительно и было начало", - говорит он.

Благодаря точному глазу на фото дикой природы и пейзажей, а также умению делать удивительные ночные фото, Джозеф открыл свой собственный учебный курс.

Он говорит, что в этом году водил на природу около 10 человек, чтобы сделать фото в темноте, включая фото Млечного Пути.

Копірайт зображення Josef FitzGerald-Patrick Image caption Джозеф открыл свой собственный учебный курс по ночной фотографии

"Мне очень нравится учить людей и передавать им свои умения. Это очень весело - выводить людей на пленэр и показывать им, как фотографировать.

Я вижу, как их лица загораются, когда они наконец тоже делают идеальное фото", - говорит Джозеф.

18-летний фотограф признался, что тратит все свои карманные деньги и сбережения на лучшие камеры и оборудование, но говорит, что люди могут делать своими смартфонами такие снимки, которые могут конкурировать с любой высококачественной камерой.

Копірайт зображення Josef FitzGerald-Patrick Image caption Время суток, когда сделали фото, может иметь большое влияние на результат

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