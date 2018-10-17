Разрыв Москвы с Константинополем: как это повлияет на украинцев

Копірайт зображення UNIAN Image caption Решение РПЦ может ограничить возможности прихожан УПЦ МП

Религиозные эксперты в разговоре с ВВС News Украина рассказали, как повлияет на жизнь православных украинцев разрыв церковного общения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом.

15 октября Синод РПЦ решил полностью разорвать евхаристическое (церковное) общение со Вселенским патриархатом.

Так в русской церкви отреагировали на решение Константинополя об автокефалии для Украинской православной церкви.

Разрыв означает, что верующие РПЦ, к которой относится и УПЦ Московского патриархата, не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут проводить совместные богослужения.

Для простых верующих это может вылиться в проблемы с посещением православных храмов в подчинении Вселенского патриархата по всему миру.

Прецедент Эстонии

Чтобы лучше понять, что означает разрыв церковного общения, эксперты советуют вспомнить подобный конфликт между Москвой и Константинополем в 1996 году из-за эстонской церкви.

В целом суть конфликта заключалась в том, что после распада СССР в Эстонию вернулась из изгнания Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ).

Этому всячески противилась местная православная церковь, которая подчинялась РПЦ.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Собор Александра Невского был построен в Таллинне как символ присутствия православной русской империи

В 1996 году Константинопольский патриарх Варфоломей принял под свою каноническую юрисдикцию ЕАПЦ, а синод Русской православной церкви в ответ на несколько месяцев прекратил церковное общение.

Впоследствии церкви договорились о компромиссе: в Эстонии параллельно существуют две канонические церкви в подчинении Москвы и Константинополя.

"Нынешний кризис фактически идентичен конфликту между Москвой и Константинополем из-за Эстонии", - рассказывает ВВС News Украина архимандрит Кирилл Говорун.

Г-н Говорун в свое время был главой отдела внешних церковных связей УПЦ МП, а также некоторое время работал в структурах РПЦ. Сейчас же он - профессор университета Лойола-Меримаунт в США.

Он надеется, что и в этот раз церковный разрыв не продлится долго.

Как это повлияет на людей

Из эстонского опыта г-н Говорун вспоминает и самую большую духовную проблему от разрыва, с которой сталкиваются простые верующие.

Представители РПЦ уже заявили, что из-за разрыва общения советуют туристам не посещать храмы, подчиненные Константинополю. За отказ следовать такому запрету для духовенства предусмотрены наказания, а для мирян - покаяние на исповеди "в непослушании Церкви".

Кирилл Говорун вспоминает 1996 год и то, как он сам столкнулся с проблемой посещения храма Константинопольского патриархата, ведь после решения о разрыве между церквями формально он не мог совершать таинства в их храмах.

"Я как раз жил в Греции и был студентом, который принадлежал к УПЦ МП, мы тогда прочувствовали проблему на себе", - вспоминает Говорун.

Копірайт зображення Getty Images Image caption РПЦ разорвала церковное общение со Вселенским патриархатом

Хотя студенты, изучавшие богословие, нашли выход и решили, что для них нет преград для моления и общения с "братьями по вере" в храмах Константинопольского патриархата.

С такой же проблемой, как он прогнозирует, столкнутся и многие украинские и российские туристы, которые являются верующими РПЦ и УПЦ МП и предпочтут не нарушать установок своей церкви.

"В Турции, если люди захотят пойти в храм, то это будет церковь Константинопольского патриархата. Фактически РПЦ лишила этих людей возможности посещать храмы за рубежом", - считает г-н Говорун.

Похожая ситуация может быть и с украинскими верующими УПЦ МП в других странах, в частности в Италии, где во многих городах есть православные храмы только Константинопольского патриархата.

Отдельная история - украинские и российские паломники, привыкшие ездить на святую гору Афон. Там существует отдельная Монашеская республика с 20-ю православными монастырями.

Она является одним из любимых мест многих украинских и российских политиков.

Копірайт зображення ВВС Image caption 11 октября Синод Вселенского патриархата сделал шаг для создания поместной православной церкви в Украине

Но проблема в том, как отмечает Кирилл Говорун, что они подчиняются именно Константинопольскому патриархату, хотя в некоторых из них говорят по-русски.

"Многие паломники окажутся перед серьезной дилеммой. Эти люди должны для себя либо признавать решение, которое приняли в Минске, либо все же оставаться в общении со Вселенским православием, в том числе находясь на Афоне", - говорит Кирилл Говорун.

В этой ситуации может сильно потерять и Константинопольский патриархат, ведь состоятельные паломники приносили на Афон значительные прибыли.

Может пострадать целая сфера православных туров в разные страны мира, где главными приманками для верующих РПЦ являются подчиненные Вселенской патриархии храмы.

Проблема выбора

Но, как говорят эксперты, не менее остро проблема выбора будет стоять перед верующими, священниками и иерархами УПЦ МП в самой Украине.

"Решение РПЦ о разрыве поставило священников, иерархов и верующих перед сложным выбором", - считает г-н Говорун.

Впрочем, считает он, сейчас каждый сам может сделать выбор, согласно "собственному пониманию православного учения о церкви".

В целом же Кирилл Говорун прогнозирует, что разрыв РПЦ с Константинополем ускорит процесс консолидации украинских православных в будущей поместной церкви и будет стимулировать переход в нее из УПЦ МП.

Подобный прогноз дает и отец Георгий Коваленко - ректор "Открытого православного университета".

Георгий Коваленко был одним из спикеров покойного предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Сейчас он принадлежит к УПЦ, но говорит, что не хочет связывать себя с Московским патриархатом.

"Еще до синода РПЦ была сформирована позиция части духовенства УПЦ МП и верующих - мы не будем разрывать евхаристические отношения с Вселенским православием", - рассказал Георгий Коваленко.

Он считает, что решение РПЦ о разрыве общения не оставляет выбора людям, которые хотят сохранить единство со всеми.

"После разрыва общения кое-кому в Украине придется делать выбор еще до собора, на котором создадут поместную церковь", - говорит Коваленко.

Речь идет о соборе по созданию поместной православной церкви в Украине, на котором должны выбрать предстоятеля новой церкви.

После этого Вселенский патриархат должен одобрить Томос об автокефалии и предоставить его новосозданной православной поместной церкви в Украине.

Общий раскол?

Российские церковные деятели в последние недели много говорят о большом расколе в мировом православии, однако опрошенные эксперты сомневаются в этом.

В разговоре с ВВС News Украина архимандрит Кирилл Говорун предположил, что Вселенский патриархат не будет отвечать РПЦ "симметрично".

То есть прекращения церковного общения со стороны Константинополя не будет.

"Другие поместные церкви вряд ли присоединятся к решению Москвы и не будут разрывать отношения с Вселенским патриархом. Так же, как никто не будет разрывать отношения с Москвой", - спрогнозировал Кирилл Говорун.

В мире есть 14 признанных поместных православных церквей, и эксперты сомневаются, что какая-то из них присоединится к церковному разрыву.

Другой вопрос - признают ли они в будущем новую украинскую церковь.

"От поместных церквей можно ожидать разных заявлений, однако думаю, что ни одна из них не будет разрывать евхаристическое общение с Константинополем или Москвой", - считает Георгий Коваленко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Патриарх Варфоломей намерен создать поместную православную церковь в Украине

Кирилл Говорун прогнозирует, что в православном мире установится своеобразный статус-кво: все поместные церкви будут общаться и с Москвой, и с Константинополем.

Он приводит пример нынешнего конфликта между двумя древними патриархатами - Антиохийским (Сирия) и Иерусалимским.

Они взаимно разорвали евхаристическое общение из-за спора о православной общине в столице Катара.

"Но это не мешает другим поместным церквям общаться и с Иерусалимом, и с Антиохией", - считает Кирилл Говорун.

В церковных кругах давно говорят, что Антиохийский патриархат может занимать достаточно лояльную к РПЦ позицию.

Но эксперты все же предполагают, что разрывать отношения с Константинополем не осмелятся даже там.

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